 Modernizacja gospodarki ściekowej w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu przy ul. Mazurskiej 47 trwa już od kwietnia 2020 roku. Ta potężna inwestycja pochłonęła ponad 198 mln zł z czego ponad 107 mln zł to środki pochodzące z dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”. Obejmuje ona budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów. Cała inwestycja dobiega końca, gdyż planowana data zakończenia prac przypada na sierpień tego roku.

W ramach projektu kolejnym przebudowywanym obiektem jest ostatni z trzech osadników wtórnych – osadnik nr 11.2.

Na oczyszczalni ścieków w Elblągu pracują trzy osadniki radialne wtórne typu DORRA OR-50/3,5 o średnicy 50 m i objętości 4900 m3. W osadnikach wtórnych dochodzi do klarowania ścieków, czyli oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych ścieków, a także zatrzymania i zagęszczenia tego osadu w komorze osadowej, w celu zawrócenia jego części do komór napowietrzania.

Zakres modernizacji istniejących osadników polegał m.in. na:

wymianie istniejącego zgarniacza na zgarniacz powierzchniowo-denny z napędem bocznym wraz z układem usuwania części pływających za pomocą zgarniacza ślimakowego i pompy flotatu,

montażu flokulatora statycznego, który umożliwia równomierną dystrybucję ścieków w osadniku, eliminuje strefy martwe i turbulencje, co przyspiesza sedymentację osadu,

wymianie przelewów oraz deflektora,

renowacji i naprawie betonów w osadnikach oraz kanałach doprowadzających i odprowadzających ścieki.

Zamontowany flokulator jest urządzeniem o stosunkowo prostej konstrukcji, ale bardzo poprawiającym proces sedymentacji, spowalnia napływający ściek z osadem, wspomaga równomierny rozpływ w osadniku, eliminuje strefy martwe i turbulencje. Ścieki z osadem wpływające do przestrzeni pomiędzy stalowymi walcami tworzącymi flokulator, podnoszą się do góry kołowym ruchem obrotowym. Po określonym czasie, potrzebnym do zapoczątkowania procesu flokulacji, ścieki wypływają z flokulatora otworem w wewnętrznym walcu. W czasie obiegu ścieku dochodzi do sedymentowania osadu, który poprzez otwory w dnie flokulatora opada w większości bezpośrednio do leja odprowadzającego osad.

Ponadto, osadniki zostały wyposażone w sondę radarową do mierzenia warstwy zalegającego osadu oraz czujnik mętności, który jest zainstalowany w kanale odprowadzającym oczyszczone ścieki z osadnika.

Odprowadzanie osadu z osadników odbywa się w trybie automatycznym w oparciu o pomiar wysokości warstwy osadu. Wszystkie pomiary zostały wpięte do systemu SCADA, odpowiedzialnego za sterowanie pracą urządzeń i procesami technologicznymi. System ten zlokalizowany jest w centralnej dyspozytorni.

Fot. 1. Widok ogólny na zmodernizowane osadniki wtórne. Po lewej stronie widoczny opisywany osadnik 11.2

Fot. 2. Osadnik wtórny przed zapełnieniem z zamontowanym zgarniaczem powierzchniowo-dennym. Pod pomostem widoczny ślimakowy zgarniacz powierzchniowy z pompą flotatu.

Fot. 3. Flokulator statyczny. Od spodu widać rurę doprowadzającą ścieki z osadem z bioreaktora.

Fot. 4. Widok na osadnik wtórny 11.2 po zapełnieniu.

Fot. 5. Odpływ oczyszczonego ścieku z osadnika wtórnego 11.2

Fot. 6. Osadniki wtórne w programie SCADA.

---materiał promocyjny---