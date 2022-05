Monety inwestycyjne – jak na nich zarabiać?

Na cenę i wartość konkretnej monety składa się wiele czynników. Przede wszystkim, musisz zrozumieć różnicę między ceną a wartością. Dla większości ludzi te dwa terminy są używane zamiennie. Dla kolekcjonerów mają one zupełnie inne znaczenie. Cena lub cena detaliczna monety to cena, jaką płacisz za monetę, którą kupujesz od dealera. Wartość lub cena hurtowa monety jest tym, co sprzedawca zapłaciłby za monetę, gdyby chciał ją od Ciebie odkupić.

Rynek monet jest skomplikowany i złożony, a na ceny i wartości monet wpływa wiele czynników. Lista rzeczy, które mają wpływ na wartość i cenę monety to: - Patrz na rok produkcji - Popyt - Rzadki okaz - Różnego rodzaju destrukty - np. błędne wybicie daty (takie monety są dużo cenniejsze) - Wartość metali szlachetnych - Wzrost gospodarczy lub zbliżający się kryzys Bicie monety - ustalony limit powstania monet. Podstawowy wpływ na wartość lub cenę monety ma kruszec oraz ilość, w jakiej została wybita. W związku z tym, po zakończeniu produkcji, podaż monety na ten dzień jest ustalona. We wczesnych latach funkcjonowania mennic wykrojniki były wykonywane ręcznie i były używane, dopóki się nie zużyły lub zepsuły. Spowodowało to, że niektóre monety zostały wyprodukowane z datą z poprzedniego roku, ale zostały zgłoszone jako produkcja w roku bieżącym. Takie błędne oznakowanie, ma także wartość rynkową. „Groszówki” bez większej wartości. Po wybiciu monety, wprowadzana jest ona do obiegu. Jednak z biegiem czasu niektóre monety są wycofywane z rynku, ponieważ są uszkodzone lub nadmiernie zużyte. Są one zwracane Skarbowi Państwa, który odzyskuje z nich metal. Wolą przetapiać nadmierne zużyte lub uszkodzone monety, ponieważ ich wartość w metalu przekracza wartość nominalną monety - np. produkcja groszówek jest droższa niż ich nominalna wartość. W czasach dobrobytu gospodarczego ludzie są skłonni do inwestowania środków w monety inwestycyjne, które mogą się przydać podczas kryzysu. Jednak w czasach kryzysu gospodarczego ludzie starają się sprzedać niektóre z nich, aby utrzymać swój styl życia, do którego już przywykli. Dlatego też czasem wartość monet w okresie spowolnienia gospodarczego jest znacznie niższa niż w czasach dobrej koniunktury. Rodzaje monet. Na zapotrzebowanie na konkretny rodzaj i/lub datę monety wpływa wiele czynników. Na początku XX wieku popularne było wybijanie historycznych i narodowych wydarzeń, które spopularyzowały kolekcjonowanie monet w Polsce. Obecnie można zacząć kolekcjonowanie od monet okolicznościowych, oczywiście patrząc, w jakiej ilości zostały wybite (im mniejsza, tym lepiej) - np. z początku powinny zainteresować Cię polskie monety okolicznościowe o nominale 2 zł. Ponadto kampanie marketingowe prowadzone przez dealerów monet również zwiększyły popyt na niektóre rodzaje monet. Na przykład podczas kryzysu w USA, pewien handlarz monet B. Max Mehl reklamował w całym kraju, że zapłaci 50 dolarów za egzemplarz Liberty Head Nickel z 1913 roku. W rezultacie wiele osób zaczęło kolekcjonować monety, gdy poszukiwali tej jednej wartościowej monety. Mennice emitują wiele popularnych, ale i rzadkich monet, dzięki czemu ponownie rośnie zainteresowanie kolekcjonowaniem. Wszystkie te czynniki były częściowo odpowiedzialne za wzrost popytu oraz wzrost cen i wartości. Popyt można również zmniejszyć. Jeśli kolekcjonerzy obawiają się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, mogą zacząć sprzedawać część swoich kolekcji, zamiast kupować. Zmniejszy to ogólny popyt na monety. Jeśli monety są wykonane z metali szlachetnych, wzrost cen takich kruszców przekraczający rzeczywistą wartość monety spowoduje, że wiele z tych monet zostanie sprzedanych ze względu na ich wartość wynikająca z tego, z jakiego metalu zostały wybite. Jest to również oznaka zmniejszonego popytu i jednoczesnego zmniejszenia dostępnej podaży danej monety.

