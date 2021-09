Montaż paneli fotowoltaicznych - na czym polega?

Zarówno osoby prywatne, jak również firmy, instytucje, urzędy decydują się na to, aby zainwestować w panele fotowoltaiczne. Te przynoszą bardzo realne korzyści, głównie w postaci zwiększenia ekologiczności obiektu, ale również zmniejszenia rachunków za prąd, a często również ogrzewanie. Wybór paneli nie jest łatwą sprawą, wiele zależy od specyfikacji technicznej obiektu. Najlepszym wyjściem jest podjęcie współpracy z profesjonalną i doświadczoną firmą, która kompleksowo zajmie się zaprojektowaniem instalacji.

Coraz więcej osób prywatnych, ale również urzędów czy instytucji bardzo mocno zwraca uwagę na to, w jaki sposób stać się bardziej ekologicznymi oraz przede wszystkim przyczynić się do tego, że nie będzie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. To niezwykle ważne w momencie, gdy przede wszystkim mamy bardzo duży problem z racjonalną gospodarką odpadami, a przede wszystkim również ze smogiem, który ma bardzo realny wpływ na nasze zdrowie.

Drugą kwestią, niemniej ważną jest również to, żeby maksymalnie ograniczyć koszty stałe związane z funkcjonowaniem obiektu. Nie da się ukryć, że do najdroższych zdecydowanie należą rachunki za prąd. Wiele osób bardzo mocno zastanawia się, jakie ostatecznie będą ceny prądu. Jest to zdecydowanie minus użytkowania instalacji. Rozwiązań, które po pierwsze posłużą do ograniczenia zużycia prądu jest wiele. Wśród najważniejszych można wymienić:



- wymiana sprzętu RTV i AGD na bardziej energooszczędny,

- wymiana oświetlenia na LED,

- docieplenie obiektu jeżeli ogrzewamy go decentralnie,

- inwestycja w panele fotowoltaiczne,

- edukacja pracowników/domowników.

Nowoczesne panele fotowoltaiczne należy przede wszystkim potraktować, jak inwestycję. Zdecydowanie warto zainteresować się tematem, zaczerpnąć wiedzy, sprawdzić, z czego dokładnie składa się cała instalacja fotowoltaiczna. Wiele informacji na ten temat znajdziemy na stronie.



Jak zamontować panele fotowoltaiczne?

Od prawidłowego montażu całej instalacji fotowoltaicznej w dużej mierze zależy to, jak będzie ona funkcjonować, ile prądu wyprodukuje, jak bardzo zmniejszy rachunki za prąd. Prawidłowy montaż również zapewni bezpieczeństwo domowników (stabilność konstrukcji, a więc odporność na przykład na odspojenie się od dachu, silne porywy wiatru), ale również mniejsze, bardziej powolne zużywanie się poszczególnych elementów instalacji. Montażyści, którzy dokładnie wiedzą, jakie rodzaj elementów zastosować sprawią, że mimo upływającego czasu potencjał instalacji będzie wciąż bardzo duży.

Montaż paneli fotowoltaicznych może być na dachu (konstrukcje dachowe) lub na gruncie (konstrukcje naziemne). Oba rozwiązania mają swoje plusy, decyzja o takim bądź innym montażu powinna być podjęta przez specjalistę). Oczywiście trzeba brać pod uwagę uwarunkowania obiektu. Dodatkowo:



- muszą być zastosowane dedykowane akcesoria montażowe,

- muszą być wykorzystane odpowiednie narzędzia,

- nie powinno się dokonywać przeróbek w elementach montażowych,

- nie można uszkodzić poszycia dachu oraz innych jego elementów.



Skuteczność działania instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna, jak każda inna, która znajduje się na wyposażeniu domu lub innego obiektu musi być wykonana zgodnie ze sztuką oraz zaleceniami producentów poszczególnych elementów, które wchodzą w skład instalacji. Tylko wtedy będziemy mogli wykorzystać w pełni potencjał paneli. Wiele zależy od ich prawidłowego ustawienia. Ma ono znaczący wpływ na to, z jaką skutecznością panele fotowoltaiczne będą pobierać promienie słoneczne oraz konwertować je na energię elektryczną.

Również prawidłowe umiejscowienie i ustawienie instalacji sprawi, że panele pod wpływem własnego ciężaru oraz silnego wiatru, śniegu, deszczu, nie będą zmieniały swojej pozycji. Nie będzie wiec konieczności poprawy ustawienia, produkcja prądu będzie na stale wysokim poziomie.

Samodzielny montaż instalacji nie jest dobrym pomysłem. Choć w marketach budowlanych można kupić panele wraz niezbędnym oprzyrządowaniem to zdecydowanie ich konfiguracja i podłączenie, a także parowanie z instalacją elektryczną wymaga już fachowej wiedzy, narzędzi, doświadczenia. Błędy na etapie doboru paneli oraz ich montażu mogą skutkować wieloma negatywnymi zdarzeniami, w tym trwałym uszkodzeniem sprzętu. Więcej szczegółowych informacji na temat fotowoltaiki jest na stronie internetowej.

