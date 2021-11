  Na co zwrócić uwagę przy wyborze Laptopa do gier i pracy biurowej? - polecane modele

Laptopy niegdyś tylko nadające się do pracy biurowej, dziś z racji na rozwój technologiczny poradzą sobie również z wymagającymi grami. Zamykanie silnych podzespołów w niedużej obudowie wraz z klawiatura, głośnikami, touchpadem, kamerką i mikrofonem jest o wiele wygodniejsze i praktyczniejsze od stacjonarnych rozwiązań. Dobry laptop, który posłuży na lata można obecnie dostać już w rozsądnej cenie. Zatem jaki laptop wybrać i co będzie istotne w trakcie jego zakupu?

Laptop do gier i pracy - co znajdziemy w Media Markt?

Jeśli chcemy postawić na praktyczność naszego sprzętu na pewno powinniśmy wybrać laptopa o niewielkich gabarytach. Praca biurowa czasami skazuje nas na prace na ciasnej przestrzeni, dlatego laptop nie powinien jej wiele zajmować, aby zachować jak najlepszą ergonomię pracy. Kolejnym aspektem przy doborze laptopa do gier i pracy jest ekran. Przy pracy wystarczy tylko, aby miał minimum standardową rozdzielczość Full HD. Również należy wybrać dobry rodzaj matrycy, aby pod różnymi kontami obraz nie ulegał zmianie. Jednak przy grach przyda się również, aby ekran posiadał dobrą jakość odświeżania ekranu, co przełoży się na komfort rozrywki graczy. Praca biurowa czasami może nas zmusić do pracy np: w plenerze, więc bardzo ważny jest wybór laptopa o pojemnej baterii.

Karta graficzna w laptopie - co warto wiedzieć?

Laptop do pracy biurowej potrzebowałby jedynie procesora ze zintegrowaną kartą graficzną, jednak jeśli chcemy, aby nasz laptop radził sobie z grami musimy postawić kartę graficzną przeznaczoną do tego typu zadań. Oddzielne układy graficzne znacznie przyśpieszą działanie i zapewnią lepszą wydajność ale zwiększą zużycie baterii i pobór mocy. Obecnie na rynku istnieją 2 firmy produkujące procesory graficzne graficzne Nvidia i AMD odpowiedzialni za modele Geforce oraz Radeon.

Jaki wybrać dysk do laptopa?

Wszelakie pliki tekstowe czy dokumenty ,ku dla graczy, którzy niechętnie odinstalowują ukończone tytuły to mniej więcej od 1 do 2 TB. Aby komputer wykonywał wszelkie operacje oraz uruchamiał się szybko, zdecydowanym wyborem będzie dysk SSD. Dawne dyski HDD oferowały bardzo dużą pojemność w niskiej cenie, jednak bardzo spowalniały odczyt danych jak i uruchamianie się systemu.

Jaka pamięć RAM do laptopa?

Bardzo ważnym czynnikiem do działania komputera jest pamięć RAM. Jest to pamięć krótkotrwała dzięki, której zapisywane są przebiegi i wyniki działania różnych programów. Do laptopa optymalnym rozwiązaniem będzie 16 GB pamięci RAM. W zależności od tego jaki procesor będzie posiadać nasz laptop zalecane są kości RAM o taktowaniu 2666 lub 3200 MHz.

Jaki procesor do laptopa?

Wybierając laptopa będziemy się kierowali w stronę procesorów minimum czterordzeniowych. Procesor to serce komputera, więc nie może on odstawać poziomem od pozostałych podzespołów, ponieważ marnowałby w ten sposób ich potencjał. Na rynku obecnie są dwa producenci procesorów Intel i AMD, którzy odpowiedzialni są za modele i3, i5, i7, i9 oraz serię Ryzen.

Jaka płyta główna do laptopa?

Płyta główna jest kręgosłupem komputera. Zapewnia podzespołom komunikację między nimi. Płyta główna musi posiadać odpowiedni chipset co w przypadku laptopów będzie zapewnione przez producenta, a płyta zostanie tak dobrana, aby pasowała do reszty komponentów.

