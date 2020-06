Na czym polega transport ponadgabarytowy?

W branży TSL (transport, spedycja, logistyka) firmy mają do czynienia nie tylko z ładunkami o standardowych wymiarach i ciężarze. Przewożone są również towary znacznie większe, czyli ponadgabaryty. Ich transport określany jest jako transport ponadgabarytowy.

Ponadgabaryty – co to jest?

Gabarytami albo ponadgabarytami nazywa się taki rodzaj ładunków, które swoimi wymiarami i/lub ciężarem przekraczają standardowe parametry. Przepisy nie wskazują dokładnie, czym są ponadgabaryty, a także nie określają ich parametrów. Definicja jest zatem umowna, ponieważ pod tym pojęciem znajduje się szeroka gama ładunków przewożonych z wykorzystaniem różnych środków transportu. Gdy prowadzony jest transport drogowy, wówczas gabarytami najczęściej określa się te ładunki, które:

- mają szerokość powyżej 2,5 metra

- mają długość powyżej 16,5-18,5 meta

- mają wysokość powyżej 4 metrów

- mają ciężar powyżej 42 ton

Jednak zależnie od wybranej metody transportu gabarytem może być również obiekt o innych wymiarach i ciężarze. W skrócie jest to taki ładunek, który jest większy niż najczęściej obsługiwane ładunki oraz większy niż pozwalają na to przepisy dotyczące np. ruchu drogowego. Wśród przykładowych gabarytów znajdują się:

- maszyny,

- elementy konstrukcyjne,

- zbiorniki,

- elementy infrastrukturalne

Ze względu na swoje specyficzne wymiary i ciężar, ponadgabaryty wymagają indywidualnego podejścia, aby mogły szybko i bezpiecznie dotrzeć do celu. Tutaj największą rolę odgrywa spedycja drogowa, która odpowiedzialna będzie za organizację przewozu, czy przeładunków (w przypadku transportu kombinowanego).

Spedycja drogowa dla ponadgabarytów

Najczęściej transport ponadgabarytowy prowadzony jest z wykorzystaniem pojazdów samochodowych, czyli jest to transport drogowy. W tym przypadku stosowane jest nie tylko odpowiednie wyposażenie do przewozu wymagających ładunków, lecz również istotne jest właściwe zaplanowanie samego procesu transportowego, by mógł odbyć się bez problemów. W jaki sposób przebiega spedycja drogowa dla ponadgabarytów?

Uzyskanie zezwolenia na transport ponadgabarytowy

Pierwszym krokiem jest uzyskanie odpowiednich dokumentów pozwalających na transport ponadgabarytowy. Zezwolenie na transport ponadgabarytowy to główny dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz gabarytów po drogach publicznych.

Dobór odpowiednich środków transportu

Najczęściej transport drogowy ładunków ponadgabarytowych prowadzony jest z wykorzystaniem ciągników siodłowych z użyciem odpowiednio dopasowanych naczep, głównie naczep niskopodwoziowych.

Zaplanowanie trasy przewozu

W transporcie ponadgabarytowym kluczowe jest wybranie właściwych tras przewozu w zależności od wymiarów gabarytów. Prowadzi się także wstępne objazdy trasy.

Pomoc odpowiednich służb

Firmy realizujące usługę zwracają się również do właściwych służb w celu wykonania transportu, w tym między innymi do zarządów dróg, na przykład w celu demontażu infrastruktury drogowej, a także policji do asystowania w trakcie przejazdu. W świadczeniu usług jak spedycja drogowa ładunków ponadgabarytowych specjalizuje się obecnie wiele firm, które mogą zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem oraz realizacją takich specyficznych przewozów.

