 Na grilla w mieście, ale w otoczeniu przyrody?

Każdy czas jest dobry, żeby umówić się na grilla. Hotel Młyn zaprasza do Chaty Grillowej na spotkanie w gronie przyjaciół, rodziny lub współpracowników. Wszak najlepiej spędzony czas, to ten w miłym towarzystwie.

Zapraszamy do Chaty Grillowej przy Hotelu Młyn. To okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W przypadku nieciekawej pogody goście mogą schronić się w ogrzewanym pomieszczeniu, które uchroni także przed deszczem. Chata pomieści do 90 osób. Można ją wynająć wraz z obsługą kelnerską i wyżywieniem lub do samodzielnego grillowania. I to wszystko w mieście, ze świetną komunikacją i dużym parkingiem.

Co oferujemy?

- mix grillowanych mięs (karkówka, pierś z kurczaka, kiełbasa lub kaszanka),

- warzywa z grilla (cukinia, papryka, pieczarki, cebula, ziemniaki)

- pikle, sosy, pieczywo, sałatki (mix sałat, oliwki, feta, ogórek świeży, pomidory, winegret)

- napoje

Chatę wynajmujemy na 3 godziny, koszt: 94 zł za osobę. Możliwość dłuższego wynajmu przy zamówieniu dań dodatkowych. Proponujemy bigos, żurek z białą kiełbasą, zupę gulaszową, filet z pstrąga, przekąski zimne lub słodki bufet.

A może ognisko? Każda pora jest dobra, aby spotkać się przy trzaskających płomieniach. A do tego chrupiący chleb, soczyste kiełbaski... To doskonały pomysł na integrację, urodziny, spotkanie, słowem miłe spędzenie czasu. W razie niepogody do dyspozycji pozostaje Chata Grillowa.

Co proponujemy? Kiełbasa, bigos, pieczone ziemniaki, pomidory, ogórki, marynaty, pieczywo, woda sok. Koszt: 78 zł za osobę. Można też dodać grzane wino lub piwo.

Istnieje też możliwość wynajęcia samego budynku Chaty Grillowej z opcją podłączenia własnego sprzętu grającego i włączenia ogrzewania. Koszt:1 200 zł do 40 osób, 1 500 zł dla większych grup. Goście mają Chatę do dyspozycji 6 godzin, ale impreza musi się skończyć do godziny 23.00. Opcjonalnie jest możliwy dostęp do kuchni i korzystanie z naczyń kuchennych.

Zapraszamy też do naszej Kręgielni Maszynowni - mamy fajną ofertę urodzinek dla dzieci, karaoke dla dorosłych w każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca, a dla dzieci 31 maja.

Hotel Młyn Aqua SPA

ul. Kościuszki 132

82 - 300 Elbląg

Chata Grillowa

tel.: 722 - 390 - 880 lub 55 235 04 70

--- art. sponsorowany ---