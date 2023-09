 Na gruzińską nutę

Na Starym Rynku w Krakowie domy stanęły na głowie - brzmią słowa pewnej piosenki. Bardziej niż krakowski nas jednak interesuje elbląski Stary Rynek. Tam bowiem spotyka się kuchnia wschodnia z europejską. Dokładnie w restauracji ChaCha przy Ratuszu Staromiejskim. Zobacz zdjęcia.

ChaCha to domowy alkohol rodem z Gruzji produkowany z wytłoków winogronowych. Można go porównać do włoskiej grappy. Gruziński alkohol dał nazwę nowej restauracji na elbląskim Starym Mieście. W „Chacha Kuchnia Świata“ spotykają się smaki kuchni wschodniej i europejskiej. A motywem przewodnim jest nuta pięknego kraju na Morzem Czarnym.

Nie może więc zabraknąć chinkali. Ale do elbląskiej ChaChy warto przyjść po to, aby przekonać się „na własnych kubkach smakowych“ ja z gruzińską nutą smakuje np. Żebro Dekadenckie lub Halibut Pieczony. Skosztować można zupy (polecamy gruzińską Charcho), makarony (zwłaszcza Tagliatelle z borowikami i truflą), sałaty oraz dania z ryby. Miłośnikom fastfoodów polecamy burger Chacha. A jak powstają dania można pooglądać w otwartej kuchni. Ślinka cieknie, kiedy się podpatruje kucharzy przy pracy.

Stalowe lampy nadają temu miejscu klimat. Podobnie jak robione na zamówienie skórzane kanapy. To doskonała miejscówka, aby spotkać się z przyjaciółmi i przy dobrym jedzonku i doskonałych winach spędzić odrobinę czasu.

Uroczyste otwarcie odbędzie się w piątek (29 września) o godzinie 17. Po czerwonym dywanie goście wkroczą do magicznego miejsca. Na każdego czekać będzie kieliszek prosecco i smakołyki do degustacji. A wszystko to przy dźwiękach saksofonu, który później (mniej więcej po godzinie) zostanie zmieniony na gitarę i skrzypce.

Zapraszamy na czerwony dywan.

ChaCha Kuchnia Świata

ul. Stary Rynek 28-29

82 - 300 Elbląg

.

tel. 793 554 554

www.chacha.com.pl

.

czynne:

niedziela - czwartek od 12 do 22

piątek - sobota od 12 do północy

.

--- art. sponsorowany ---