Na jakie dodatki powinna postawić panna młoda?

Ślub to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej kobiety. Wiąże się jednak ono z dużą ilością stresów oraz często z ogromnymi wydatkami. Jeżeli masz na swojej głowie wesele i chcesz, aby wszystko poszło jak na leży, to z pewnością zależy Ci też na tym, aby w dniu ślubu wyglądać jak najpiękniej. Okazuje się, że akcesoria idealne dla panien młodych są dostępne nie tylko w salonach sukni ślubnych i drogich butikach z akcesoriami weselnymi, ale również w Internecie!

Kolekcja Svarowskiego w sklepie Answear — co wybrać na swój ślub?

Niezależnie od tego, czy lubisz delikatną, czy też mocną biżuterię, jeżeli cenisz sobie markę Swarovski, koniecznie musisz zerknąć na to, co zawiera w sobie najnowsza kolekcja Svarowskiego w sklepie Answear. Piękne kryształkowe kolczyki z cykoriami będą idealne na ślub. Jeżeli Twoja suknia ma srebrne elementy, koniecznie musisz je powtórzyć w biżuterii, dlatego też wybierz takie kolczyki. Twoja suknia jest zupełnie prosta i klasyczna? W takim wypadku możesz nieco zaszaleć z biżuterią. Pomyśl o pięknej bransoletce z cykoriami lub o zdobionym naszyjniku z motylami. Takie akcesorium doskonale uświetni Twoją stylizację i sprawi, że nie będzie zapomniana!

Buty na zmianę dla panny młodej? Postaw na wygodne sandałki

Nie lubisz chodzić w butach na wysokim obcasie? Jeżeli szybko męczysz się w szpilkach i nie wyobrażasz sobie całonocnych tańców w czółenkach, koniecznie pomyśl o zgrabnych sandałkach na przebranie. Wiele interesujących modeli w kolorze białym i nie tylko znajdziesz tutaj: https://answear.com/k/ona/obuwie/klapki-i-sandaly/sandaly. W trakcie wesela ważny jest Twój komfort, dlatego też wygodne obuwie to postawa. Postaw na sprawdzoną markę i ponadczasowy model z cienkimi paseczkami. Tego rodzaju buty prezentują się bardzo ładnie na nodze. Możesz postawić na śnieżną biel, ale równie dobrze sprawdzi się delikatny beż, pudrowy oraz brudny róż czy błękit. Jeżeli celujesz w sandałki jako buty docelowe, a nie jedynie na zmianę, koniecznie zabierz je ze sobą do salonu — tak, aby krawcowa wiedziała, do jakiej długości skrócić Twoją suknię!

Biała torebka? Tego rodzaju akcesoriów jest bardzo wiele Kolekcja Svarowskiego

W ostatnim czasie panny młode często decydują się na to, aby w trakcie wesela mieć ze sobą swoją torebkę. Z uwagi na charakter tego dnia trudno o to, by była ona innego koloru niż biały. Jeżeli Ty też chcesz mieć swoje drobiazgi przy sobie, koniecznie pomyśl o zakupie prostej, niedużej torebki w białym kolorze. W lecie tego rodzaju akcesoria zawsze są modzie, dlatego też ich dostępność wzrasta zgodnie z popytem. Taka torebka niekoniecznie musi być zakupem na jedną okazję, ponieważ po weselu sprawdzi się jako dodatek do wielu codziennych stylizacji. Decydując się na torebkę w dniu ślubu, zyskujesz nie tylko komfort i wygodę, ale również unikalną pamiątkę z tego dnia, która wcale nie będzie kurzyć się w szafie! Jeżeli Twoja suknia jest bardzo elegancka i prosta, postaw na zdobniejszą torebkę. Wybrałaś trendową sukienkę w określonym stylu — księżniczkę lub boho? Prosta torebka w bieli to najlepsze rozwiązanie.

--- artykuł sponsorowany ---