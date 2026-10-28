Na której ręce nosi się pierścionek zaręczynowy? Historia i znaczenie zwyczaju

Moment zaręczyn trwa zwykle zaledwie kilka minut, ale jeden jego element pozostaje z parą na długo: pierścionek. Gdy opadają pierwsze emocje, często pojawia się praktyczne pytanie – na której ręce powinno się go nosić? Odpowiedź zależy od kraju, rodzinnych tradycji, a czasem od wygody. Jedna zasada jest jednak niemal wspólna dla wszystkich zwyczajów: pierścionek zaręczynowy trafia na palec serdeczny.

Prawa czy lewa ręka? Polska tradycja

W Polsce pierścionek zaręczynowy najczęściej nosi się na palcu serdecznym prawej dłoni. To również miejsce przeznaczone tradycyjnie na obrączkę. W dniu ślubu można więc przełożyć pierścionek na lewą rękę, a po ceremonii nosić go razem z obrączką albo pozostawić na drugim palcu serdecznym. Ważne, by biżuteria była wygodna i odpowiadała osobie, która ją nosi.

Inaczej wygląda to w wielu krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii. Tam pierścionek zaręczynowy zwykle zakłada się na lewą dłoń. Różnice widać więc nawet między bliskimi sobie kulturami. Gest znany z zagranicznych filmów nie zawsze odpowiada zwyczajowi przyjętemu w Polsce.

Dlaczego właśnie palec serdeczny?

Źródeł tej tradycji szuka się w starożytnym Rzymie. Rzymianie znali pierścienie związane z obietnicą małżeństwa, a według przekazów umieszczali je na czwartym palcu lewej dłoni. Wierzono, że biegnie od niego prosto do serca szczególne naczynie, określane mianem „vena amoris”, czyli żyły miłości.

Fot. Własne

Dziś wiadomo, że anatomia nie potwierdza istnienia takiego wyjątkowego połączenia. Opowieść okazała się mitem, lecz była na tyle sugestywna, że przez stulecia wpływała na obyczaj. Palec serdeczny pozostał miejscem dla biżuterii mówiącej o zobowiązaniu, nawet gdy sposób jej noszenia zaczął różnić się zależnie od kraju.

Znaczenie ma również sama forma pierścienia. Okrąg nie ma widocznego początku ani końca, dlatego od dawna odczytywano go jako znak trwałości. Pierwsze rzymskie pierścienie zaręczynowe były często prostymi obręczami z żelaza. Z czasem sięgano po cenniejsze kruszce, pojawiły się inskrypcje, a później także kamienie. Jeden z najsłynniejszych przykładów pochodzi z 1477 roku, kiedy arcyksiążę Maksymilian Habsburg podarował Marii Burgundzkiej pierścionek z diamentami. Diamentowa biżuteria zaręczynowa zyskiwała popularność stopniowo – nie od początku była nieodłączną częścią oświadczyn.

Co zrobić z pierścionkiem po ślubie?

Nie istnieje jedna obowiązująca reguła. Niektóre osoby noszą pierścionek i obrączkę razem na prawej dłoni. Inne przekładają go na lewą, aby każda ozdoba miała własne miejsce. Warto uwzględnić kształt obu modeli: wysokie osadzenie kamienia, szerokość szyny czy profil obrączki mogą decydować o tym, czy zestaw będzie wygodny i harmonijny. Kolejność też jest kwestią wyboru, choć zgodnie z popularnym zwyczajem obrączkę umieszcza się bliżej dłoni, a pierścionek tuż za nią.

Tradycja podpowiada więc palec serdeczny prawej ręki, ale nie odbiera prawa do własnej decyzji. Pierścionek może znaleźć się tam, gdzie najlepiej pasuje do codzienności i osobistych przyzwyczajeń. Najważniejsze, by przypominał o konkretnej obietnicy, a nie o sztywnej zasadzie. Szukasz modelu dopasowanego do osoby i jej stylu? Odkryj pierścionki zaręczynowe YES – od oszczędnych form po projekty z diamentami i barwnymi kamieniami.