 Na taką inwestycję mieszkaniową czekali braniewianie i nie tylko

Ruszyła budowa osiedla 90 domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie bliźniaczej pod nazwą „Osiedle Stefczyka” przy ul. Stefczyka w Braniewie. Zobacz zdjęcia.

Kilka dni temu w Braniewie rozpoczęła się realizacja pięknego strzeżonego osiedla 90 domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej pod nazwą „Osiedle Stefczyka”. Nazwa osiedla, kojarzy się z dzielnicą położoną blisko jednostki wojskowej, na tzw. „kolonii wojskowej”. Lokalizacja nie jest przypadkowa – sklep wielkopowierzchniowy, przychodnia lekarska są położone w bliskiej odległości - to tylko dwa z wielu atutów.

W związku z rozwojem etatowym braniewskiej brygady, osiedle dedykowane jest przede wszystkim służącym żołnierzom, rodzinom z dziećmi lub dla osób poszukujących niewielkiego domu w doskonałej lokalizacji. W przyszłym roku w bliskiej odległości planowana jest inwestycja braniewskiego magistratu - budowa przedszkola/żłobka miejskiego.

Przemyślana funkcja i rozkład pomieszczeń oraz całkowita powierzchnia domów, która będzie wynosiła od około 95m2 do 120m2 - to odpowiedź inwestora na oczekiwania klientów. Zostało to poparte badaniami i spostrzeżeniami wieloletniego deficytu mieszkań na braniewskim rynku. Inwestor przewidział przed każdym domem 2 indywidualne miejsca parkingowe oraz możliwość posadowienia wiaty o powierzchni około 30m2. Oferowane budynki na Osiedlu Stefczyka zostały starannie zaprojektowane, mając na uwadze komfort i zadowolenie przyszłych mieszkańców

Jak podkreśla Tomasz Ogryzek – prezes firmy odpowiedzialnej za inwestycję oraz obsługującej sprzedaż domów, jest to pierwsza w historii Braniewa przemyślana i uporządkowana inwestycja, zakładająca realizację jednorodnych budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. Będzie ona spełniała oczekiwania klientów poszukujących domów niewielkich, wybudowanych wg nowych technologii, dobrze zaprojektowanych, o tanich kosztach utrzymania, świetnej lokalizacji, z dostępem do wszystkich mediów, w tym być może centralnego ogrzewania z sieci miejskiej (toczą się rozmowy z braniewskim MPEC).

- Przy rosnących rok do roku cenach mieszkań, działek pod zabudowę mieszkaniową oraz usług firm budowlanych na rynku braniewskim – w tym odległych terminach, nasza oferta jest kompleksowa i najatrakcyjniejsza. Nie będziemy z nikim konkurować – będziemy bezkonkurencyjni - dodaje Tomasz Ogryzek. - W skład budowanego osiedla będzie wchodziło 90 domów a działki na których będą posadowione będą miały od 350 m2 do 480 m2. Taka powierzchnia działek jest najbardziej optymalna dla osób ceniących sobie własny teren ale też mających liczne inne obowiązki. Sam jestem właścicielem domu wraz z otoczeniem i wiem ile czasu pochłania praca związana z koszeniem, pieleniem. Dobrze że wspierają mnie emerytowani rodzice i teściowie – uzupełnia Tomasz Ogryzek.

Z uwagi na tak wielkie jak na braniewskie warunki przedsięwzięcie, inwestycja została podzielona na osiem etapów – zadanie pierwsze etapu pierwszego „Osiedle Stefczyka” to realizacja budowy 10 z 18 domów w układzie 2 wolnostojących i 16 bliźniaczych, W drugim etapie, będzie realizowane 8 następnych budynków. Jak przewiduje inwestor – całość inwestycji powinna zamknąć się w ciągu 10 lat. Budowa pierwszych trzech domów już ruszyła a w najbliższych dniach inwestor oczekuje na wydane czterech kolejnych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych.

Położenie działki, bezpośredni dostęp do sieci i uzbrojenia terenu, zastosowanie nowych technologii, jak również doświadczenie inwestora spowodowało to, że realizujący Inwestycję może zaproponować bardzo konkurencyjną cenę domu, która wynosić będzie w tym roku od 5.000 zł za 1m2 z przynależną działką. Oczywiście powierzchnia działki będzie różnicowała cenę poszczególnych budynków.

Tak duże zainteresowanie inwestycją spowodowało, że jeszcze przed ukazaniem się oferty zgłosiło się już kilka osób deklarujących chęć zakupu domu. W najbliższym czasie ruszy strona internetowa inwestycji.

Dzisiaj wszelkie informacje dotyczące realizowanego „Osiedla Stefczyka” można uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail biuro@osiedle-stefczyka.pl, pod nr tel. komórkowego tel. 511 89 88 00 lub na profilu facebookowym - Osiedle Stefczyka Braniewo