Na wiosnę kwiaty odmienią twój dom i ogród

Czy można bez nich wyobrazić sobie dom i ogród? Oczywiście, że nie! Wraz z wiosną kwiaty wprowadzą miły, naturalny akcent, uspokoją nerwy, a nawet oczyszczą domowe powietrze. Jakie kwiaty i sadzonki wybrać, opowiada Piotr Zimiński, który od wielu lat prowadzi własne gospodarstwo ogrodnicze. Zdjęcia

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Zimiński to miejsce z tradycjami. Założone tuż po wojnie wciąż dostarcza doskonale wyhodowane rośliny, zgodnie z rytmem pór roku i tym, co aktualnie dzieje się w przyrodzie. Teraz, gdy wiosna zapukała do naszych drzwi, ma dla nas bogatą kolekcję kwiatów, bylin i sadzonek.

- Na wiosnę gorąco polecam bratki, są one bardzo wytrzymałe na przymrozki. Można u nas kupić bratki wielkokwiatowe, średniokwiatowe, jak i drobnokwiatowe. Te ostatnie piękie pachną. Mamy również wspaniałe bratki kaskadowe, amerykańskiej odmiany cool wave. One również wspaniale pachną, a kwitną praktycznie przez cały sezon wiosenny oraz letni. Bratki są u nas dostępne w szerokiej gamie kolorów i z pewnością każdy wybierze z niej coś odpowiedniego dla siebie – mówi Piotr Zimiński.

Na wiosnę pan Piotr poleca również hortensje. Ten piękny, popularny, ozdobny krzew króluje w ogrodach od setek lat. Hortensje kwitną przez cały sezon letni, lubią półcień, a ich dekoracyjny charakter ceniony jest przez wielu posiadaczy ogrodów i działek. Hortensja to krzew okazały, z niezwykłym kwiatostanem i mało kto wie, że na świecie jest aż 35 gatunków tej rośliny. W Gospodarstwie Ogrodnicznym Piotra Zimińskiego bez problemu wybierzecie te piękne krzewy. Dużym plusem hortensji jest szeroka paleta barw. Wiosną warto też przyjżeć się bliżej floksom.

-Jest to bardzo trwała bylina, pięknie kwitnąca. Mamy ją dostępną w ogromnej gamie kolorów: od białego do fioletowego – mówi Piotr Zimiński.

U pana Piotra wybierzemy również piękne begonie i pelargonie.

-Pelargonia to niezawodny standard, jest dobra dla początkujących i zaawansowanych ogrodników. Polecam ją szczególnie na balkon, czy taras. Mamy ją dostępną w całej palecie barw – podkreśla pan Piotr.

Dobrym wiosennym wyborem są też surfinie. Te piękne kwiaty, dzięki długim, zwisającym pędom, świetnie prezentują się w doniczkach powieszonych pod zadaszeniem na balkonach i tarasach, a także w skrzynkach balkonowych. Surfinia dobrze czuje się w miejscu nasłonecznionym, trzeba ją również regularnie podlewać, w upalne dni – rano i wieczorem. Warto także dostarczać jej składniki mineralne, odpowiednie dla tej rośliny. Niepodważalną zaletą surfinii jest kolorystyka, do wybory mamy bardzo dużą gamę barw. W Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra znajdziemy również kaktusy, drzewka szczęścia, crassule, aloesy, czy zielistkę. To piękna roślina o niezwykłych właściwościach, która może oczyścić powietrze w naszym mieszkaniu.

- Te rośliny same z siebie bardzo dobrze oczyszczają powietrze poprzez liście. Jednak w Niemczech zrobiono badania, które dowiodły, że jeśli posadzimy je w specjalnej donicy, gdzie korzenie wychodzą na zewnątrz, to będą one oczyszczać powietrze siedem razy wydajniej – wyjaśnia Piotr Zimiński.

Warto na wiosnę wybrać się więc do Gospodarstwa Ogrodniczego pana Piotra Zimińskiego. Tworzą go ludzie, którzy ogrodnictwo znają od podszewki. Potrafią doradzić, jakie rośliny nadają się do tego, by posadzić je w cieniu, a które są idealne na słońce, które dobrze będą się czuły w doniczce na balkonie, a które lepiej w ogrodzie.- W hodowli naszych kwiatów, bylin i ziół stosujemy stosujemy środki biologiczne i ekologiczne, jak bakterie, grzyby i mikroorganizmy – zaznacza pan Piotr.

W hodowli naszych kwiatów, bylin i ziół stosujemy stosujemy środki biologiczne i ekologiczne, jak bakterie, grzyby i mikroorganizmy