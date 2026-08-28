UWAGA!

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Nabory na zajęcia w Szkole Tańca Broadway!

 Nabory na zajęcia w Szkole Tańca Broadway!

Uwaga! Szkoła Tańca Broadway rozpoczyna zapisy na zajęcia w nowym sezonie tanecznym

Dzieci młodsze

  • Dzieci 4-5 lat KIDS DANCE wtorki 16:15-17:00 karnet 150 zł
  • Dzieci 6-7 lat KIDS DANCE czwartki 16:15-17:15 karnet 150 zł

 

Dzieci starsze 8-12 lat

  • Raz w tygodniu SHOW DANCE piątki 16:15 -17:15 (latino, taniec współczesny i gimnastyka) karnet 150 zł
  • Dwa razy ACRO DANCE pon i sr 18:30 - 19:30 karnet 220 zł

 

Młodzież

  • od 12 lat JAZZ DANCE wtorek i czwartek 18:30-19:30 karnet 220 zł
  • od 16 lat LATINO Środy 17:15-18:15 karnet 160 zł

 

Dorośli

  • TANIEC DLA PAR wtorki 19:00 - 20:00 karnet 320 zł od pary
  • TANIEC DLA PAR level 2 - grupa zeszłoroczna czwartki 18:15-19:15 320 zł od pary
  • ZUMBA czwartki 19:15 - 20:10 karnet 150 zł
  • FITNESS wtorki i czwartki 19:45 - 20:35 karnet 180 zł
  • LATINO środy 17:15-18:15 karnet 160 zł

 

W powyżej wymienionych grupach początkujących /rekreacyjnych honorujemy Multisport, FitProfit i Medicover bez dodatkowych opłat

 

W grupach zaawansowanych, turniejowych, zamkniętych, karty multisport oraz medicover nie są honorowane. Honorowana jest w tym przypadku karta Fit Profit z dodatkową opłatą.

 

Zapraszamy do kontaktu

Tel: 606716626


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