 Nadal możesz zapisać się na bezpłatne studia w ANS w Elblągu!

Myślisz o studiowaniu, ale wybór uczelni dopiero przed Tobą? Jeszcze nie jest za późno, aby zapisać się na wymarzony kierunek studiów i zacząć studiować już od października!

Wolne miejsca na bezpłatnych studiach

W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!

Jeśli chcesz połączyć studia z pracą, czekają na Ciebie studia zaoczne lub bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Informatyka, Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.

Zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie na praktycznych studiach

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu stawia na praktyczny wymiar studiów. Programy kształcenia są stale dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach. Dzięki temu absolwenci ANS w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści.

Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu masz możliwość wyjazdu na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.

Bezpłatne studia, wysokie stypendia, topowe kierunki oraz zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to wyjątkowo atrakcyjne miejsce do studiowania.

Nie zwlekaj! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w ANS w Elblągu!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/

