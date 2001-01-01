 Nadal możesz zapisać się na bezpłatne studia w ANS w Elblągu!

Myślisz o studiowaniu, ale wybór uczelni dopiero przed Tobą? Jeszcze nie jest za późno, aby zapisać się na wymarzony kierunek studiów i zacząć studiować już od października!
Wolne miejsca na bezpłatnych studiach
W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!
- Informatyka
- Ekonomia
- Administracja
- Logistyka
- Kosmetologia
- Budownictwo
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Filologia Polska
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika - studia licencjackie oraz uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne - uzupełniające studia magisterskie
Jeśli chcesz połączyć studia z pracą, czekają na Ciebie studia zaoczne lub bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Informatyka, Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.
Zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie na praktycznych studiach
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu stawia na praktyczny wymiar studiów. Programy kształcenia są stale dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach. Dzięki temu absolwenci ANS w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści.
Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu masz możliwość wyjazdu na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.
Bezpłatne studia, wysokie stypendia, topowe kierunki oraz zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to wyjątkowo atrakcyjne miejsce do studiowania.
Nie zwlekaj! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w ANS w Elblągu!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 54
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl