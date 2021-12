 Nagła niezdolność do pracy? Sprawdź, jak otrzymać L4 online!

Postęp technologiczny sprawił, że coraz więcej spraw można załatwić przez internet. Dotyczy to nie tylko codziennych zakupów czy kwestii urzędowych, ale także wizyt lekarskich, które stały się powszechne od momentu wybuchu pandemii. Dziś, gdy nagle dopadnie Cię choroba, nie musisz już umawiać się na wizytę u lekarza w gabinecie. Wystarczy wykupić e-konsultację przez internet. W przypadku potwierdzonej przez specjalistę niezdolności do pracy możesz szybko i bez wychodzenia z domu otrzymać zwolnienie lekarskie. Jak w takim razie przebiega e-wizyta? W jaki sposób jest wystawiane L4?

L4 online – co to takiego i komu przysługuje?

L4 jest zwolnieniem od obowiązku świadczenia pracy, w momencie kiedy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych. Decyzję o wystawieniu zaświadczenia lekarskiego podejmuje lekarz po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego. Od roku 2016 istnieje możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień (e-ZLA), natomiast od 2018 r. obowiązują wyłącznie takie zwolnienia (jeśli płatnik składek nie zażyczy sobie wersji papierowej).

Powodem, dla którego e-zwolnienie zostało wprowadzone, jest oszczędność czasu zarówno dla lekarzy, pracowników, jak i pracodawców (wcześniej pracownik miał 7 dni na to, by dostarczyć zwolnienie pracodawcy). L4 jest wystawiane w systemie informatycznym i informacja o tym od razu trafia do ZUS-u, a następnie do pracodawcy, jeśli ten ma założony profil informacyjny ZUS-PUA. Wprowadzenie elektronicznego zwolnienia wyeliminowało zbędne formalności, a pracodawca może od razu dowiedzieć się o braku zdolności do pracy pracownika, jeśli ma włączone powiadomienia mailowe lub w formie SMS.

E-wizyta – jak to wygląda w praktyce?

Jeszcze kilka lat temu nagła niezdolność do pracy wiązała się z umówieniem terminu w przychodni lekarskiej. Problem oczywiście pojawiał się w momencie, kiedy lekarz rodzinny nie miał wolnych terminów wizyt, co powodowało, że pacjent musiał czekać na swoją kolej, a ponadto nie miał dostatecznie szybko wdrożonego leczenia. Dziś dostęp do lekarzy jest równie utrudniony, jednak postęp technologiczny rozwiązuje ten problem. Jeśli nie możesz się dostać do swojego lekarza, zawsze możesz skorzystać z konsultacji online na jednej z popularnych platform internetowych, czego przykładem może być serwis https://receptyonline24.pl

E-wizyta – krok 1

Pacjent, który chce skorzystać z funkcjonalności strony receptyonline24.pl w pierwszej kolejności powinien wybrać dolegliwość, z jaką chce się zgłosić do lekarza. Do wyboru jest szereg najczęściej spotykanych problemów takich jak przeziębienie, biegunka czy ból pleców, jeśli jednak pacjent chce zgłosić się z innym problemem, zawsze może wybrać opcję „inne dolegliwości”.

Krok 2

Na tym etapie należy uiścić opłatę za e-konsultację. Należy pamiętać, że opłata dotyczy konsultacji lekarskiej, a nie wystawienia zwolnienia – to lekarz na podstawie wywiadu medycznego decyduje o zasadności wystawienia L4.

Krok 3

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza wywiadu medycznego. Istotne jest, by opisać wszystkie dolegliwości, a także historię chorobową oraz przyjmowane leki (także te bez recepty). Im więcej szczegółów poda pacjent, tym szybciej lekarz będzie mógł postawić diagnozę i ustalić skuteczne metody leczenia.

Ostatni etap

Lekarz po zapoznaniu się z wywiadem medycznym stawia diagnozę i jeśli to konieczne, wystawia e-receptę. Jeśli choroba pacjenta sprawia, że nie jest on zdolny do pracy, specjalista wystawia L4 online. Informacja o zwolnieniu, zaleceniach oraz kod z recepty są wysyłane drogą mailową lub w formie SMS.

E-konsultacje i L4 online – zalety

Zdecydowanie się na e-konsultację jest znacznie bezpieczniejsze w porównaniu do tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim. Przede wszystkim osoba chora nie ma kontaktu z innymi ludźmi znajdującymi się w przychodni, przez co nie zaraża, ale i sama nie może się zarazić innymi wirusami.

Kolejnym atutem jest oszczędność czasu. Pacjent nie musi czekać w kolejce na wizytę, nie musi tracić czasu na drogę do przychodni, a konsultacja odbywa się zazwyczaj w dniu zgłoszenia i wysłania formularza wywiadu medycznego.

Podsumowanie

E-wizyta oraz związana z tym możliwość otrzymania L4 online to bardzo wygodne rozwiązanie dla każdej osoby, która nie czuje się na siłach, by stawić się w pracy. Ponosząc niewielki koszt konsultacji online, można w ciągu maksymalnie kilku godzin od zgłoszenia otrzymać receptę, zwolnienie lekarskie (jeśli lekarz zasądzi o niezdolności do pracy) i wdrożyć leczenie.

---artykuł promocyjny---