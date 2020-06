Hotel Młyn w Elblągu jest doskonale przygotowany na wyzwania obecnych epidemicznych czasów, by goście mogli się tu czuć bezpiecznie. O szczegółach, opowiada Jacek Żelik, kierownik Restauracji Hotelu Młyn. Zobacz zdjęcia.

- Czy to prawda, że oferujecie najbezpieczniejsze miejsca restauracyjne w Elblągu?

Jacek Żelik, kierownik Restauracji Hotelu Młyn: - Tak, żartujemy, że już Młynarz zaplanował miejsce, jakby stworzone pod wytyczne antywirusowe: wieżyczkę widokową idealną na kolację tylko dla Dwojga. Wieżyczka od dawna jest lubiana przez elblążan jako miejsce połączenia pysznych dań z pięknymi widokami. A teraz zyskała jeszcze tę zaletę, że jest najbezpieczniejszym miejscem restauracyjnym w Polsce, bo tylko dla Dwojga.





- Ale to nie jedyne wasze bezpieczne miejsce restauracyjne?

- Tak, w tej sytuacji wszyscy podkreślają, że najbezpieczniej jest na dworze. A my mamy Chatę Grillową otoczoną naturą, która zapewnia jednocześnie mnóstwo świeżego powietrza, ale też solidne zadaszenie i ogrzewanie w chłodniejsze dni. Chata mieści do 100 osób, ale dobrze będą się tu czuli też Goście mniejszych spotkań.



- A jakie macie bezpieczne miejsca dla zwolenników bardziej klasycznych wnętrz?

- Mamy 4 osobne sale, więc przy organizacji chrzcin czy urodzin Goście nie muszą sąsiadować z nieznanymi sobie osobami. Na pewno będą się czuć bardziej komfortowo we własnym tylko gronie.



- Chwalicie się na stronie, że przestrzegacie wszystkich zasad bezpieczeństwa.

- To prawda przestrzegamy i staramy się, aby nasi Goście też je przestrzegali, co wpływa na obopólne poczucie bezpieczeństwa.

Najważniejszymi z tych zasad są:

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez gości przy wejściu do restauracji;

Udostępniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w obszarze sali i przy wyjściu z toalet;

2-metrowe odległości między blatami stolików;

Pracownicy korzystają z maseczek oraz rękawiczek;

Każdorazowo dezynfekujemy stoliki po zakończeniu obsługi gości;

Systematycznie wietrzymy oraz ozonujemy salę restauracyjną;



W trosce o Wasze i nasze zdrowie drodzy goście. Trzymajcie się zdrowo i odpornie!

Hotel Młyn w Elblągu

tel. 55 235 04 70

tel. 506 654 908

info@hotelmlyn.com.pl

ul. Kościuszki 132

82-300 Elbląg

---- artykuł promocyjny -----