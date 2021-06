Najciekawsze spotkania fazy grupowej Euro 2021

Już w nadchodzący weekend startuje najważniejsza piłkarska impreza tego roku. Przełożone o rok Mistrzostwa Europy to święto każdego fana futbolu. Najlepsze drużyny starego kontynentu, zacięte mecze, piękne bramki i gwiazdy światowego futbolu. To wszystko powinien zagwarantować nam ten turniej. Już w pierwszej kolejce będziemy świadkami wielu emocjonujących spotkań.

Jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań pierwszej rundy rozgrywek Mistrzostw Europy będzie spotkanie Francji z Niemcami (wtorek 15.06, godz. 21:00). Zakłady bukmacherskie głowią się, kto może wygrać ten mecz. Francuzi to mocna drużyna, która od kilku lat regularnie święci triumfy w piłce reprezentacyjnej. Zawodnicy trójkolorowych występują w najlepszych klubach Europy. Wystarczy wymienić nazwiska takich piłkarzy jak Mbappe, Benzema, Kante czy Griezmann, by być pewnym jakości tej reprezentacji. Francuzi to obecni Mistrzowie Świata i Wicemistrzowie Europy. Od pewnego czasu spoglądając na statystyki, wywnioskować można, że reprezentacja Niemiec nie jest już tak silna, jak niegdyś. Podopieczni Joachima Loewa w tej chwili zajmuje dopiero 12 miejsce w rankingu FIFA, a ostatni wielki turniej- Mistrzostwa Świata 2018 zakończyli po fazie grupowej, nie awansując do fazy pucharowej po raz pierwszy od 1938 roku. W historii futbolu zespoły rozegrały pomiędzy sobą 31 spotkań. W 10 przypadkach wygrali Niemcy, 7-krotnie padł wynik remisowy, a 14 razy górą byli Trójkolorowi.

Belgia rozpocznie marsz po dominację?

Kolejnym ciekawym spotkaniem w inaugurującej rozgrywki kolejce będzie spotkanie Belgii z Rosją (sobota 12.06, godz. 21:00). Rosjanie z pewnością nie są super reprezentacją, ale zespół Stanisława Czerczesowa jest zawsze niewygodnym rywalem dla przeciwników, zwłaszcza na imprezach rangi mistrzowskiej. Belgowie to lider rankingu FIFA i jeden z poważniejszych kandydatów do końcowego triumfu. W składzie Czerwonych Diabłów aż roi się od gwiazd. De Bruyne, Lukaku, Hazard czy Mertens to ofensywni zawodnicy, którzy sieją postrach w szeregach rywali. Dotychczas drużyny te mierzyły się zaledwie 7-krotnie. Rosjanie jeszcze nigdy nie znaleźli sposobu na zwycięstwo z Belgami. Czerwone Diabły 5-krotnie odnosiły zwycięstwo, a 2-krotnie mecz zakończył się wynikiem remisowym.

Ważny mecz inauguracyjny ze Słowacją

Dla większości polskich kibiców najważniejszym spotkaniem 1 kolejki Euro 2020 będzie mecz Polaków ze Słowakami (poniedziałek, 14.06, godz. 18:00). Forma naszej reprezentacji jest wielką niewiadomą. Dwa mecze towarzyskie poprzedzające turniej zakończyły się remisami (1:1 z Rosją, 2:2 z Islandią). Wydaje się, że trener Sousa w Opalenicy solidnie przepracował czas z piłkarzami. Jednak czy to wystarczy? Od zatrudnienia Portugalczyka minęło co prawda już prawie pół roku, ale okazji do wspólnych treningów było niewiele. Polacy są ekipą wyżej sklasyfikowaną w rankingu FIFA. Także spoglądając na składy, zauważyć można, że to nasi reprezentacji grają w silniejszych ligach. W historii ze Słowacją mierzyliśmy się 8-krotnie. Zwyciężyliśmy w 3 meczach, raz padł wynik remisowy, 4-krotnie wygrywali Słowacy.

