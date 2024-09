 Najlepsze buty na budowę

Dobre obuwie na budowę oznacza, że musi być nie tylko wygodne, ale też powinno spełniać określone normy i klasy bhp. Wygoda nie może ustąpić bezpieczeństwu i higienie pracy. Buty robocze na budowę powinny mieć wzmocniony podnosek, chroniący palce i stopy przed upadającymi przedmiotami. Podeszwa buta powinna być antyprzebiciowa, aby chronić stopy i pięty przed przekłuciem przez ostre przedmioty. Dodatkowo powinna posiadać właściwości antypoślizgowe i zapewniać dobrą przyczepność. Wszystko to określają normy i klasy obuwia.

Jakie są klasy obuwia ?

Wyróżnia się trzy klasy obuwia dla pracowników:

1) obuwie bezpieczne (S – safety)

2) obuwie ochronne (P – protective)

3) obuwie zawodowe (O – occupational).Klasy obuwia roboczego bezpiecznego określa się symbolem S oraz cyfrą od 1 do 3

Klasy obuwia roboczego bezpiecznego określa się symbolem S oraz cyfrą lub literą

Obuwie klasy SB :

spełnia podstawowe wymagania, czyli wierzch butów wykonany jest z dwoiny skórzanej bądź innego materiału o wytrzymałości takiej jak wymagane minimum normy, podnosek wytrzymuje uderzenia do 200 J. Wymogi absolutnie minimalne – uwaga – nie zawsze akceptowane na budowie z racji braku podnoska.

Obuwie klasy S1 :

ma zabudowaną piętę, dodatkowo podeszwa ma właściwości antyelektrostatyczne oraz zdolność pochłaniania energii, podnosek

Obuwie w klasie S2:

posiada to co S1 plus dodatkowo zdolność nie przepuszczania wilgoci i wody przez czasookres 1 godziny.

Obuwie klasy S3:

to co S2 plus dodatkowo wyposażenie we wkładkę antyprzebiciową oraz odpowiednio wyprofilowana podeszwa.

Obuwie klasy S4: posiada dodatkowo antypoślizgowa podeszwa i całkowitą wodoodporność

Obuwie klasy S5: dodatkowa wkładka lub podeszwa antyprzebiciowa oraz wyprofilowana podeszwa oraz antypoślizgową podeszwę i całkowitą wodoodporność

Wymagania zasadnicze dotyczące obuwia bezpiecznego określone są w normie: PN-EN ISO 20345.

Który but na budowę jest najlepszy?

Buty robocze na budowę powinny mieć wzmocniony podnosek, chroniący palce i stopy przed upadającymi przedmiotami. Podeszwa buta powinna być antyprzebiciowa, aby chronić stopy i pięty przed przekłuciem przez ostre przedmioty. Dodatkowo powinna posiadać właściwości antypoślizgowe i zapewniać dobrą przyczepność. Oznacza to, że najlepszym wyborem butów roboczych na budowę są te, które posiadają klasę S3.

Czy kolor butów roboczych jest ważny?

Kiedyś but roboczy był kojarzony z kolorem czarnym. Wynikało to z prostego procesu produkcji i być może niskiej świadomości jak ważny w miejscu pracy jest kolor dla bezpieczeństwa i bycie widzianym dla innych pracujących, zwłaszcza tych obsługujących maszyny lub urządzenia. Coraz częściej buty robocze mają dodatkowe wszywki odblaskowe, fluorescencyjne dodatki lub miłe dla oka kompozycje kolorystyczne.

Rozwój technologii produkcji umożliwia wprowadzanie coraz to nowych wzorów przyjemnych dla oka. O ile obuwie robocze spełnia potrzebne normy i jest odpowiedniej klasy, to kolor lub modne wzornictwo w niczym nie przeszkadza, a jeśli podnosi komfort pracy i samopoczucia to też jest ważne.

