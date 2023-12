 Najlepsze farby do włosów - top 5 produktów

Siwe, matowe i pozbawione blasku włosy nie wyglądają dobrze, a przy tym dodają lat swojej posiadaczce. Na szczęście dostępne obecnie na rynku najlepsze farby do włosów nie tylko dokładnie pokrywają pasma pięknym kolorem, ale także dbają o ich dobrą kondycję dzięki silnym właściwościom pielęgnacyjnym. Dowiedz się, który kosmetyk będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy, oraz jak wykonać koloryzację w domowych warunkach.

Rodzaje farb do włosów

Na pytanie, jaka farba do włosów jest najlepsza, nie ma prostej odpowiedzi. Na rynku możemy znaleźć obecnie wiele dobrej jakości preparatów zapewniających bezpieczną koloryzację, które jednak różnią się od siebie zarówno składem, jak i właściwościami. Dlatego przed dokonaniem zakupu warto dowiedzieć się, jak działają poszczególne typy produktów, aby dopasować rodzaj koloryzacji do swoich potrzeb i wybrać kosmetyk, który pozwoli Ci osiągnąć wymarzony efekt. Dobre farby do włosów dzielimy na trzy podstawowe grupy:

trwałe farby do zmiany koloru na stałe – zapewniają trwały rezultat, ponieważ przenikają głęboko w strukturę pasm, dostają się do warstwy korowej włosa i zatrzymują tam na dobre. Kolor utrzymuje się więc aż do ponownego farbowania, rozjaśniania lub obcięcia;

– zapewniają trwały rezultat, ponieważ przenikają głęboko w strukturę pasm, dostają się do warstwy korowej włosa i zatrzymują tam na dobre. Kolor utrzymuje się więc aż do ponownego farbowania, rozjaśniania lub obcięcia; półtrwałe, czyli tymczasowe farby do włosów – od farb trwałych różnią się one przede wszystkim działaniem barwników. Nie wnikają do wnętrza włosa, a jedynie osadzają się na jego powierzchni, nadając mu kolor. Ta powłoka ulega jednak stopniowemu zmywaniu, przez co odcień traci swoją intensywność. Półtrwałe preparaty zwykle nie zawierają amoniaku, są to więc najlepsze farby do włosów dla wrażliwej skóry głowy;

– od farb trwałych różnią się one przede wszystkim działaniem barwników. Nie wnikają do wnętrza włosa, a jedynie osadzają się na jego powierzchni, nadając mu kolor. Ta powłoka ulega jednak stopniowemu zmywaniu, przez co odcień traci swoją intensywność. Półtrwałe preparaty zwykle nie zawierają amoniaku, są to więc najlepsze farby do włosów dla wrażliwej skóry głowy; zmywalne farby do włosów – występują one w formie płukanek, szamponów koloryzujących, masek lub pianek. Pozwalają na osiągnięcie koloru „na chwilę” i w zależności od produktu utrzymują się na włosach od 1 do kilku myć. Ich największą zaletą jest brak inwazyjnych substancji, takich jak utleniacze czy amoniak.

Farbowanie włosów w domu krok po kroku

Zmiana koloru włosów w domu nie wymaga obecnie wielkiego nakładu pracy, ani nie musi wiązać się z nieodwracalnym zabrudzeniem wszystkiego dookoła. Gdy już wybierzesz rodzaj i kolor najlepszej farby do włosów z drogerii internetowej MAKEUP, warto przeczytać instrukcję, w której znajdziesz dokładnie opisane zasady wykonania zabiegu: od kolejności mieszania preparatów po czas trzymania produktu na włosach. Pewne reguły pozostają jednak niezmienne, a należą do nich:

1. Przeczytanie instrukcji dołączonej do opakowania farby.

2. Przygotowanie naczynia do mieszania farby, jednorazowych rękawiczek, ręcznika lub fartucha zabezpieczającego ubranie, grzebienia i pędzelka. Przy bardzo długich włosach pomocne mogą okazać się również klamry lub spinki do dzielenia pasm na sekcje.

3. Wyczesanie włosów szczotką lub grzebieniem, a następnie zabezpieczenie wazeliną lub tłustym kremem okolic czoła oraz uszu tuż przy kosmykach, żeby nie zafarbować skóry.

4. Dokładne wymieszanie pigmentów ze środkiem utrwalającym (zawierającym amoniak lub nie) w miseczce. Warto zrobić to w rękawiczkach, żeby nie pobrudzić dłoni i paznokci.

5. Nakładanie farby od nasady włosów, czyli od tzw. odrostu (2-3 cm od skóry głowy). Warto przy tym podzielić włosy na sekcje i zacząć rozprowadzać farbę od góry, kierując się do dołu i tyłu głowy.

6. Nałożenie pozostałej w miseczce farby na całe włosy po upływie czasu wskazanego przez producenta.

7. Zabezpieczenie włosów folią lub czepkiem.

8. Zmycie farby letnią wodą po wskazanym czasie, a następnie nałożenie na włosy odpowiedniej odżywki lub maski.

Oczywiście nawet po prawidłowym zastosowaniu najlepszej farby do włosów kosmyki wciąż wymagają troskliwej pielęgnacji. Aby przedłużyć trwałość koloru, należy unikać stylizacji włosów na gorąco (suszenia, prostowania czy kręcenia), a także używania mocnych szamponów oczyszczających, które mogą szybko wypłukać odcień. Bardzo ważny jest dobór innych kosmetyków przeznaczonych do włosów farbowanych, zwłaszcza odżywek i masek. Zawierają one liczne substancje nawilżające i odżywcze, dzięki którym kosmyki pozostają w dobrej kondycji, a kolor nie wypłukuje się.

Top 5 farb do włosów

1. Farba do włosów bez amoniaku L'Oréal Paris Casting Crème Gloss

To najlepsza farba do włosów na pełne pokrycie siwych pasm, których z wiekiem jest na głowie coraz więcej. Zawiera ona na tyle dużo składników odżywczych, że uzyskany odcień mieni się w słońcu atrakcyjnymi refleksami i prezentuje się po prostu wspaniale. Jednym z nich jest mleczko królewskie, które wygładza włókna, wnikając głęboko w ich strukturę i wypełnia je po brzegi regenerującymi komponentami. W efekcie fryzura jest nawilżona i miękka w dotyku.

2. Trwała farba do włosów w kremie Matrix Socolor Beauty

Produkt zapewnia doskonałe pokrycie, ochronę barwy, blask i długotrwały efekt nawet do 20 myć. Został wzbogacony w kompleks pielęgnacyjny Cera-Oil wzmacniający strukturę włosów, a także w ceramidy, polimery HexaForce i olej jojoba. W efekcie będziesz cieszyć się nie tylko spektakularnym odcieniem pasm, lecz także ich odżywieniem i zmiękczeniem. Dodatkową zaletą jest przyjemny zapach jabłka i maliny przechodzący w nuty piżma i drzewa cedrowego.

3. Trwały krem koloryzujący do włosów Fanola Colouring Cream

W naszym rankingu farb do włosów to zdecydowanie najlepsza propozycja przeznaczona do każdego rodzaju kosmyków. Jej formuła zawiera specjalną technologię, która perfekcyjnie radzi sobie nawet z siwymi puklami, troszcząc się o ich delikatną strukturę. W składzie występuje niska zawartość amoniaku, dzięki czemu preparat nie podrażnia skóry głowy. Z kolei ekstrakt z miłorzębu japońskiego przywraca kosmykom odpowiedni poziom nawilżenia, aksamitną miękkość i blask. Produkt dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, wśród której z pewnością znajdziesz odcień pasujący do Twojej urody.

4. Łagodna farba tonująca do półtrwałej koloryzacji włosów Wella Professionals Colour Touch Vibrant Reds

Wella Professional opracowała formułę demipermanentną, czyli półtrwałą. Oznacza to, że kolor utrzymuje się do ponad dwudziestu myć, jednak sama farba jest mniej inwazyjna, można więc stosować ją bez obaw nieco częściej i cieszyć się z miksowania odcieni. Ponadto produkt zapewnia wspaniałe pokrycie zarówno siwych, jak i białych kosmyków, a także zrównuje ich barwę z kosmykami wypełnionymi jeszcze naturalnymi pigmentami.

5. Trwała farba do włosów Londa Professional Londacolor Permanent

Kosmetyk nadaje kosmykom intensywny i świeży kolor, utrzymujący się znacznie dłużej niż w przypadku innych preparatów. Jak na najlepszą farbę do włosów przystało, zapewnia również efekt doskonałego pokrycia siwizny. Specjalnie dobrane składniki produktu neutralizują przykry zapach amoniaku, zaś kremowa konsystencja ułatwia jego aplikację.

---materiał płatny---