  Najlepsze kosmetyki dla nastolatków - ranking 2022

Pielęgnacja młodej cery nie jest łatwym zadaniem, a dopasowanie preparatów pielęgnacyjnych do jej potrzeb to szczególne wyzwanie. Wprawdzie w sklepach nie brakuje różnych kosmetyków dla młodych osób, jednak przed zakupem warto poznać ich właściwości i przemyśleć sposób wykorzystania. Czym zatem charakteryzują się kosmetyki dla nastolatków i jaką pełnią funkcję? Poznaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania!

Kosmetyki dla nastolatków – czyli jakie?

Okres dojrzewania to bez wątpienia trudny czas dla każdego nastolatka, wiążący się z wieloma zmianami hormonalnymi, które mogą skutkować różnymi problemami skórnymi. Zwiększona praca gruczołów łojowych, a co za tym idzie pojawiające się zaskórniki, rozszerzone pory, wypryski, przetłuszczająca się cera czy nieestetycznie błyszczenie – wszystkie te zmory wieku młodzieńczego mogą skutecznie uprzykrzyć życie i negatywnie wpłynąć na samoocenę. A jeśli dojdzie do tego nadmierna produkcja sebum w parze z rogowaceniem ujść mieszków włosowych, to tworzą się idealne warunki dla rozwoju bakterii, następnie stanów zapalnych, a w konsekwencji – trądziku. Na szczęście dobre kosmetyki dla nastolatków pomagają zwalczać wiele dolegliwości, z jakimi zmagają się młode osoby, a nawet zapobiegać powstawaniu kolejnych.

Poszukując odpowiednich produktów tego typu, warto zwracać uwagę, by były one dostosowane do wieku. W preparatach do skóry dojrzalszej często zawarte są bowiem silnie oczyszczające substancje, które mogą nadmiernie wysuszyć młodą cerę i w efekcie nasilić problem łojotoku lub przyczynić się do zatykania porów. Tymczasem większość nastolatków zmaga się z problemami typowymi dla skóry mieszanej oraz tłustej, które nie wymagają stosowania bardzo silnych środków. Do codziennej pielęgnacji zdecydowanie wystarczą więc specyfiki o działaniu nawilżającym i matującym. Natomiast kremy i podkłady powinny mieć lekką konsystencję i beztłuszczową formułę, która nie będzie zatykać porów oraz powodować zaskórników. Dobrym wyborem będą zwłaszcza kosmetyki naturalne które nie podrażniają wrażliwej skóry, pozwalają jej oddychać oraz zawierają wiele kojących oraz tonujących substancji pochodzenia roślinnego.

Pielęgnacja młodej cery krok po kroku

Kosmetyki dla młodzieży spełniają zazwyczaj różnorodne funkcje, między innymi nawilżającą, tonizującą i oczyszczającą. Jednak prawidłowy dobór preparatów nie wystarczy. Równie ważne jest, aby stosować je w odpowiedniej kolejności, zgodnie z zasadami właściwej pielęgnacji. Na rytuał skin care powinno się przeznaczać czas zarówno rano, jak i podczas wieczornej rutyny.

Krok pierwszy – oczyszczenie

Demakijaż to jedna z najważniejszych czynności pielęgnacyjnych, której w żadnym wypadku nie należy lekceważyć. Istotne jest, aby robić go dokładnie i z uwzględnieniem wszystkich stref, ponieważ w ten sposób zabezpieczysz się przed powstawaniem wyprysków. Do jego wykonania najlepiej sprawdzą się delikatne płyny micelarne, które usuwają makijaż, a jednocześnie nie wysuszają i nie powodują powstawania zaskórników. Jeśli chcesz mieć pewność, że skóra została dobrze oczyszczona, zakończ zmywanie makijażu w momencie, gdy na płatku kosmetycznym nie ma już żadnych widocznych śladów kosmetyków.

Kolejnym etapem jest oczyszczanie za pomocą pianki lub żelu. Idealne do tego zadania będą kosmetyki naturalne pozbawione mocnych składników myjących, za to wzbogacone w różne ekstrakty ziołowe oraz roślinne. Twarz powinno się oczyszczać okrężnymi ruchami, z wykorzystaniem letniej wody, zarówno rano, jak i wieczorem.

Krok drugi – tonizacja

Tonik to produkt bardzo często pomijany podczas rutyny pielęgnacyjnej. Tymczasem pełni on bardzo istotną funkcję, jaką jest odświeżenie, łagodzenie podrażnień oraz przywrócenie skórze jej naturalnego pH. Wzmacnia on również działanie kremu oraz przyspiesza wchłanianie substancji odżywczych z innych preparatów. W przypadku cery trądzikowej, bardzo dobrym rozwiązaniem będą produkty bogate w kwasy owocowe w niewielkich stężeniach. Dobre kosmetyki dla nastolatków nie powinny również zawierać alkoholu, który wysusza skórę. Tonik zazwyczaj nakłada się na wacik i dopiero wtedy przeciera nim buzię, ale można również wklepać go bezpośrednio w skórę, aby uniknąć podrażnień spowodowanych nadmiernym tarciem.

Krok trzeci – nawilżenie

Pisząc o kosmetykach dla nastolatków, nie sposób nie wspomnieć o kolejnym niezbędnym produkcie, jakim jest odpowiednio dopasowany do potrzeb cery krem do twarzy. Odpowiada on za ochronę skóry i odpowiednie nawilżenie, a także stanowi skuteczną broń w walce z niedoskonałościami. Taki kosmetyk powinien mieć lekką formułę opartą na naturalnych składnikach, zwłaszcza jeśli młoda osoba zmaga się z nadmiarem sebum. Krem powinno się stosować dwa razy dziennie, najlepiej w dwóch formach – rano lekkiego, nawilżającego preparatu z filtrem SPF, zaś wieczorem regenerującego lub antybakteryjnego specyfiku o nieco gęstszej konsystencji.

Krok czwarty – dodatkowa pielęgnacja

Na sam koniec warto zostawić sobie wszystkie produkty uzupełniające, do których zaliczamy choćby peelingi czy maseczki. Te drugie powinny mieć przede wszystkim działanie oczyszczające, normalizujące oraz łagodzące podrażnienia. Peelingów natomiast lepiej używać ostrożnie oraz tylko w wtedy, gdy nie mamy poważnych problemów z trądzikiem. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do rozprzestrzeniania i zaostrzenia stanów zapalanych. W przypadku łagodniejszych dolegliwości warto sięgać po kosmetyki naturalne, na przykład peelingi enzymatyczne, które usuwają zrogowaciałe komórki naskórka bez konieczności nadmiernego pocierania, dzięki czemu pozostawiają cerę optymalnie nawilżoną i odżywioną.

Najlepsze kosmetyki dla nastolatków - ranking 2022

Najczęstsze błędy w pielęgnacji młodej cery

Jak widać, ryzyko popełnienia błędu podczas pielęgnowania nastoletniej cery jest bardzo duże, a największym grzechem jest brak umiaru w stosowaniu niektórych kosmetyków. Tymczasem obciążanie młodej skóry zbyt dużą ilością produktów, często zresztą źle dobranych, może skutkować pogorszeniem się jej stanu. Inne czynności, których zdecydowanie należy się wystrzegać, to między innymi:

● zbyt mocne oczyszczanie skóry preparatami zawierającymi silne substancje myjące i alkohol, podczas gdy dobre kosmetyki dla nastolatków mają zdecydowanie łagodniejsze formuły;

● nadużywanie gruboziarnistych peelingów do twarzy, zwłaszcza mając do dyspozycji ich łagodniejsze, enzymatyczne odpowiedniki;

● pomijanie etapu nawilżania twarzy kremami w obawie przed jej błyszczeniem się, mimo że to właśnie nadmiernie przesuszona skóra, która nie otrzyma wystarczająco dużo substancji nawilżających, zacznie produkować więcej sebum;

● zbyt mocne tarcie twarzy podczas jej wycierania, co tylko nadmiernie rozciąga skórę i ją niepotrzebnie drażni, a przypadku stanów zapalnych rozprowadza również po twarzy bakterie;

● chodzenie spać w makijażu, co sprawi, że nagromadzone w ciągu dnia zanieczyszczenia pozostaną na skórze, uniemożliwiając tym samym naskórkowi skuteczną regenerację;

● dotykanie twarzy w ciągu dnia, czym mimowolnie przenosimy bakterie wprost w zanieczyszczonych powierzchni prosto na twarz;

● stosowania zbyt ciężkich kryjących i matujących kosmetyków do makijażu, które kamuflują niedoskonałości, ale jednocześnie blokują pory i przesuszają cerę. Jest to o tyle poważne niedopatrzenie, że do wyboru mamy przecież kosmetyki naturalne, oparte sproszkowanych minerałach oraz zawierające pigmenty w postaci tlenku cynku czy tlenku żelaza, które w dużo mniejszym stopniu obciążają naszą skórę;

● unikanie kremów z filtrem UVA i UVB, co bardzo mocno naraża skórę nie tylko na przesuszenie, ale wręcz na oparzenia słoneczne. W przypadku cery tłustej i trądzikowej lepiej używać kosmetyków z filtrem ochronnym SPF w okolicach 20-30. Z kolei osoby z cerą naczynkową i trądzikiem różowatym powinny stosować preparaty z filtrem 50+ albo w ogóle unikać ekspozycji skóry na słońce.

Najlepsze kosmetyki dla nastolatków

1. Antybakteryjny tonik do cery zanieczyszczonej i skłonnej do wyprysków Ziaja Nuno

Kosmetyki naturalne z powodzeniem można stosować podczas codziennej pielęgnacji cery, zwłaszcza tej z wypryskami oraz zaskórnikami. Należący do tej kategorii tonik doskonale usuwa brud, kurz oraz nadmiar sebum, a także delikatnie tonizuje oraz zamyka rozszerzone pory. Zawarty w kosmetyku składnik aktywny ac.net skutecznie radzi sobie z nieprzyjemnymi krostkami występującymi na twarzy, a przy tym ogranicza ich występowanie. Ponadto usuwa bakterie i zapobiega powstawaniu kolejnych zmian. Dodatek alantoiny oraz ekstraktu z alg morskich łagodzi podrażnienia i mikrouszkodzenia skóry oraz przyspiesza gojenie, jak również intensywnie nawilża i zapobiega nadmiernej utracie wody. Ten antybakteryjny tonik to skuteczna recepta na problemy z cerą u dorosłych kobiet, a jednocześnie bardzo dobry kosmetyk dla nastolatków.

2. Maska na noc z ekstraktem z dyni Too Cool For School Pumpkin Sleeping Pack

Każda młoda dziewczyna lubi, gdy jej skóra wygląda świeżo i promiennie nawet tuż po przebudzeniu. Taki efekt zapewniają kosmetyki naturalne dla nastolatków, takie jak ta maska na noc, która pobudza naskórek do wzmożonej aktywności podczas snu. Zawartość ekstraktu z dyni, wąkroty azjatyckiej i złota koloidalnego wraz z alantoiną sprawia, że mikstura ma lekką konsystencję, która dobrze się rozprowadza, szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Wszystkie składniki aktywne ograniczają wydzielanie sebum i pochłaniają jego nadmiar, a sam produkt nie zatyka porów i nie powoduje podrażnień ani alergii.

3. Matująco-antybakteryjny krem BB Under Twenty Anti Acne Mattifying BB Cream

Marka słynąca z doskonałej jakości kosmetyków dla młodzieży, tym razem proponuje antybakteryjny krem do cery przetłuszczającej się i trądzikowej, dostępny w atrakcyjnej cenie w drogerii internetowej Makeup.pl. Pozwoli on ukryć wszelkie niedoskonałości, a jednocześnie nie pogorszy stanu skóry. Jego lekka konsystencja błyskawicznie stapia się z buzią i nie tworzy efektu maski, a zamiast tego delikatnie wyrównuje koloryt oraz maskuje krostki czy zaczerwienienia. Dzięki temu pozwala skórze oddychać, a zarazem zmniejsza wydzielanie sebum. Co więcej, kosmetyki naturalne takie jak ten dbają o właściwe nawilżenie twarzy i utrzymanie optymalnego poziomu nawodnienia – jest to bowiem jedyna droga do naturalnie wyglądającej i zdrowej buzi.

4. Paletka do konturowania twarzy NYX Professional Makeup 3 Steps To Sculpt Face Sculpting Palette

Zapewne każda młoda osoba poszukująca kosmetyków dla nastolatków jest zaznajomiona z tą kultową marką. I trudno się dziwić, bowiem w bogatej ofercie NYX Professional każdy ma szansę znaleźć wyjątkową kosmetyczną perełkę, która pomoże wyrazić osobowość oraz wyróżnić się z tłumu. Jedną z nich jest to niewielkie kompaktowe opakowanie zawierające trzy różnokolorowe formuły, które pomogą uzyskać zachwycający matowy efekt. Ciemniejszy cień wymodeluje kości policzkowe, linię żuchwy i górę twarzy, natomiast jaśniejszym kolorem wyszczuplisz grzbiet nosa, powiększysz optycznie oczy i nadasz całości świeży, promienny wygląd. Co istotne, jedwabista konsystencja produktu przyjemnie się rozprowadza, nie zapychając przy tym porów.

5. Oczyszczająca pianka do mycia twarzy do skóry suchej i podrażnionej Ziaja

Mówiąc o kosmetykach do makijażu dla nastolatków, nie sposób nie wspomnieć również o sposobach na dokładne zmycie wodoodpornego make-upu i pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń. Jednym z nich jest ta łagodna pianka oczyszczająca dostosowana do potrzeb cery wrażliwej. Specyfik, dzięki zawartości prowitaminy B5, witaminy B3, betainy i kwasu mlekowego doskonale złuszcza martwe komórki i przywraca naturalną gładkość, a także chroni przed przetłuszczaniem, optymalizując poziom hydratacji. Stymuluje również gruczoły łojowe do prawidłowej aktywności oraz odtyka pory, zabezpieczając przed powstawaniem zaskórników. Co ważne, pianka, jak przystało na kosmetyki naturalne, nie podrażnia oczu i może być stosowana przez osoby noszące szkła kontaktowe.

6. Podarunkowy zestaw mydeł w kostce Bulgarian Rose Aromatherapy Nature Soap

W kategorii „kosmetyki dla nastolatków zestaw” ten wyjątkowy produkt nie ma sobie równych. Zawiera aż 6 mydełek powstałych na bazie olejków eterycznych (z róży, sandałowca, mięty pieprzowej, rumianku, lawendy i jałowca), spośród których każdy wyróżnia się zapachem, kolorem i właściwościami. Mydełka znakomicie pielęgnują wrażliwą skórę, dbając o odpowiedni poziom nawilżenia i przywracając zachwycającą gładkość. Ponadto zapewniają one dogłębne oczyszczenie i długotrwałe uczucie świeżości. Kosmetyki te mają również właściwości aromaterapeutyczne, co oznacza, że koją zmysły, rozluźniają oraz pomagają uwolnić się od nagromadzonego stresu i napięcia.

