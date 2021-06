Najlepszy smartfon z dobrym aparatem. Sprawdzamy ceny abonamentów z telefonami

Dobrej jakości smartfon służy nie tylko do pozostawania w stałym kontakcie ze światem. Jedną z funkcji, która najbardziej interesuje większość użytkowników telefonów komórkowych, jest jakość zdjęć oferowanych przez dane urządzenie. Nie wiesz, jakiego smartfona do robienia zdjęć warto wybrać w 2021 roku? Poznaj najlepsze modele, a także ich ceny w abonamencie kilku najpopularniejszych sieci w Polsce.

Telefon do robienia zdjęć - jakie obiektywy?

Współczesne modele telefonów komórkowych oferują użytkownikowi mnóstwo funkcjonalności. Do najważniejszych należy zaliczyć nowoczesne aparaty, często wyposażone w dwa, a nawet trzy zestawy kamer. Standardowo smartfony posiadają zarówno aparat przedni, jak i tylni. Czym więc powinno się kierować podczas zakupu telefonu do robienia zdjęć?

Ostateczna odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Należy mieć na względzie, że zwielokrotnione aparaty często nie wpływają na ostateczną jakość wykonywanych zdjęć. Nie można jednak pominąć aspektu funkcjonalnego, które oferuje to rozwiązanie. Szerokokątny obiektyw jest zazwyczaj jedynie podstawowym elementem nowoczesnych telefonów. Oprócz niego oferują one również teleobiektyw z możliwością wykonania nawet 10-krotnego zbliżenia. W niektórych modelach można również odnaleźć obiektyw ultraszerokokątny, a nawet opcję makro. Nowoczesne telefony coraz częściej wykorzystywane są na przykład w firmowych sesjach zdjęciowych lub na weselach - mówi Piotr, fotograf ślubny z Białegostoku. Czasem warto posiłkować się smartfonem podczas robienia sesji. Nadal jednak nie są w stanie zastąpić one w pełni profesjonalnego sprzętu i taka sytuacja prawdopodobnie nigdy nie nastąpi.

Ostateczna decyzja o wyborze konkretnego smartfona powinna być więc oparta, o jakiego to rodzaju zdjęcia będą nim wykonywane.

Funkcje smartfonów przydatne w fotografii

Poszukując dobrego telefonu do robienia zdjęć, warto zwrócić uwagę na kilka oferowanych przez nowoczesne modele, opcji:

Bokeh - funkcja oferuje Większości użytkowników poszukujących telefonu do robienia zdjęć przyda się opcja bokeh, czyli możliwość połączenia zooma optycznego z funkcją rozmycia tła. Technologia sprawdza się doskonale podczas wykonywania portretów. Wyraźna postać na pierwszym planie oraz subtelne rozmycie przestrzeni za nią - posiadając odpowiedni telefon można uzyskać taki efekt bez dodatkowej obróbki. Jaki telefon oferuje funkcję bokeh? W kontekście perełek z 2021 roku należy wskazać, chociażby iPhone 12 Pro Max.

- funkcja oferuje Większości użytkowników poszukujących telefonu do robienia zdjęć przyda się opcja bokeh, czyli możliwość połączenia zooma optycznego z funkcją rozmycia tła. Technologia sprawdza się doskonale podczas wykonywania portretów. Wyraźna postać na pierwszym planie oraz subtelne rozmycie przestrzeni za nią - posiadając odpowiedni telefon można uzyskać taki efekt bez dodatkowej obróbki. Jaki telefon oferuje funkcję bokeh? W kontekście perełek z 2021 roku należy wskazać, chociażby iPhone 12 Pro Max. Stabilizacja obrazu - to kolejne udogodnienie, na które warto zwrócić uwagę. Stabilizacja obrazu i jasny obiektyw to idealny duet w trakcie wykonywania fotografii po zmroku.

- to kolejne udogodnienie, na które warto zwrócić uwagę. Stabilizacja obrazu i jasny obiektyw to idealny duet w trakcie wykonywania fotografii po zmroku. Jakość obrazu - w tym punkcie reguła jest prosta. Im wyższa wartość megapixeli, tym lepszej jakości zdjęć można oczekiwać od danego modelu. Warto sprawdzić tę wartość nie tylko dla aparatu z tyłu, ale również z przodu. Ten drugi będzie miał znaczenie nie tylko dla miłośników selfie. Dobra jakość przedniego aparatu umożliwia, chociażby swobodne przeprowadzenie wideorozmowy za pośrednictwem telefonu.

Jaki telefon do zdjęć wybrać? Top 5 modeli w 2021 roku

Po poznaniu najważniejszych funkcji oferowanych przez nowoczesne modele smartfonów, pora przejść do konkretnych propozycji. Oto najlepsze telefony do wykonywania zdjęć, dostępne do zakupu w abonamencie. Podane ceny mogą się różnić w zależności od wybranej oferty abonamentowej.

iPhone 12 Pro Max

Urządzenie marki Apple oferuje szereg funkcjonalności, również w kontekście fotografii. W porównaniu do swojego poprzednika iPhone 12 Pro Max oferuje większy zoom optyczny, a także ciemniejszy obiektyw f/2.2. Do tego telefon gwarantuje możliwość korzystania z zooma cyfrowego podczas rejestracji wideo, a także automatyczną stabilizację obrazu. Te parametry w połączeniu z niewątpliwie eleganckim wyglądem urządzenia stanowią o jego popularności w 2021 roku. Miłośnicy Apple i dobrych jakościowo zdjęć nie mogą przejść obojętnie wobec iPhone 12 Pro Max.

Jaka cena w abonamencie?

Orange: od 248 zł miesięcznie

od 248 zł miesięcznie T-mobile: od 245 zł miesięcznie

od 245 zł miesięcznie Play : brak w ofercie

: brak w ofercie Plus: brak w ofercie

POCO X3 NFC

Tym, którym zależy na telefonie do robienia zdjęć w dobrej cenie poleca się Poco X3 NFC. Solidna konstrukcja oraz dobrej jakości podzespoły są gwarantem optymalnej pracy urządzenia. Dodatkowo smartfon oferuje dobrą jakość zdjęć, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Wyświetlacz 6,7 cala umożliwia swobodne korzystanie z telefonu bez względu na porę dnia.

Jaka cena w abonamencie?

Orange: brak w ofercie

brak w ofercie T-mobile: brak w ofercie

brak w ofercie Play : brak w ofercie

: brak w ofercie Plus: od 78 zł miesięcznie

Xiaomi Mi 11

Potrójny aparat z podstawowym obiektywem 108 megapixeli to pewność doskonałej jakości fotografii. Podstawowym aparatem w tym modelu jest ultraszerokokątny obiektyw 13 mpix z przesłoną f/2.4. Elementami uzupełniającymi są szkła typu makro oraz tele. Smartfon Xiaomi Mi 11 nadaje się nie tylko do robienia zdjęć. Dzięki najwyższej jakości podzespołom, a w szczególności wbudowanemu modemowi Snapdragon 888. To właśnie ten element gwarantuje jeszcze większą wydajność urządzenia chińskiego producenta.

Jaka cena w abonamencie?

Orange: od 181 zł miesięcznie

od 181 zł miesięcznie T-mobile: od 195 zł miesięcznie

od 195 zł miesięcznie Play : od 65 zł miesięcznie

: od 65 zł miesięcznie Plus: od 124 zł miesięcznie

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Wśród bardzo dobrych telefonów do zdjęć w 2021 roku nie mogło zabraknąć przedstawiciela japońskiego Samsunga. Model Galaxy Note20 Ultra wciąż oferuje użytkownikowi wysoką jakość fotografii w przystępnej cenie. Flagowiec z matrycą 108 megapixeli oddaje do dyspozycji ultraszerokokątny aparat z przesłoną f/2.2. Stabilizacja obrazu, funkcja teleobiektywu oraz podwójna stabilizacja obrazu - wszystko to czyni z propozycji od Samsunga, wysokiej jakości narzędzie do wykonywania zdjęć. Dla miłośników zdjęć z bliska ważnym będzie również informacja o obecności aż pięciokrotnego zoomu optycznego w tym modelu.

Jaka cena w abonamencie?

Orange: od 271 zł miesięcznie

od 271 zł miesięcznie T-mobile: od 270 zł miesięcznie

od 270 zł miesięcznie Play : od 85 zł miesięcznie

: od 85 zł miesięcznie Plus: od 179 zł miesięcznie

Najtańszy abonament telefoniczny w tym wypadku to oferta sieci Play. Pamiętajmy jednak o tym, że wybierając tani abonament i dobry smartfon, będziemy musieli zapłacić większą kwotę na start.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Równie dobrą propozycją jest model Galaxy S21 Ultra, pozostawiający do dyspozycji użytkownika aż 4 obiektywy aparatu głównego. Wysoka jakość matrycy o łącznej rozdzielczości 108 Mpix, a także jej imponujący rozmiar - 1/1,33 cala to pewność doskonałego oddania detali i kolorystyki otoczenia. Co ciekawe, model ten posiada jedną z największych matryc dostępną obecnie na rynku. Poszukując wyjątkowego smartfona do wykonywania zdjęć w 2021 roku, nie sposób jest więc pominąć właśnie ten model.

Jaka cena w abonamencie?

Orange: od 275 miesięcznie

od 275 miesięcznie T-mobile: od 255 zł miesięcznie

od 255 zł miesięcznie Play : od 105 zł miesięcznie

: od 105 zł miesięcznie Plus: od 213 zł miesięcznie

- artykuł promocyjny ---