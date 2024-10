Najpiękniejsze chryzantemy z gospodarstwa Piotra Zimińskiego

fot. Anna Dembińska

Koniec października i początek listopada nieodłącznie wiążą się z odwiedzinami na grobach naszych bliskich zmarłych. By wyrazić pamięć o tych, którzy już odeszli, na ich pomnikach zwykliśmy stawiać kwiaty. W Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego znajdziecie najpiękniejsze chryzantemy, kwiaty idealne, by uczcić pamięć bliskich nam osób. Do 31 października czekamy na Państwa codziennie od godz. 7 do godz. 18! Zobacz zdjęcia.