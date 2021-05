Najpiękniejsze kwiaty dla mamy

Mama to wyjątkowa, niezastąpiona osoba, dlatego warto, by w dniu swojego święta otrzymała tylko to, co najlepsze. Z okazji Dnia Matki warto wybrać prezent, który podkreśli także jej piękno. Takim idealnym podarunkiem będą kwiaty z Gospodarstwa Ogrodniczego Piotra Zimińskiego. To wyjątkowe miejsce, które cały czas kwitnie, dosłownie i w przenośni i oferuje całą gamę roślin w bogatej, pięknej kolorystyce. Zobacz zdjęcia.

Doskonałym prezentem dla twojej Mamy będzie hortensja. Ten popularny, ozdobny krzew króluje w ogrodach od setek lat. Hortensje kwitną przez cały sezon letni, lubią półcień, a ich dekoracyjny charakter ceniony jest przez wielu posiadaczy ogrodów czy działek. Hortensja to krzew piękny i okazały, z niezwykłym kwiatostanem i mało kto wie, że na świecie jest aż 35 gatunków tej rośliny. W Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego bez problemu wybierzecie te piękne krzewy. Dużym plusem hortensji jest szeroka paleta barw – kwiaty hortensji mogą być białe, ciemnoróżowe, liliowe, a nawet intensywnie niebieskie. Równie dobrym podarunkiem mogą być surfinie. Te piękne kwiaty, dzięki długim, zwisającym pędom, świetnie prezentują się w doniczkach powieszonych pod zadaszeniem na balkonach i tarasach, a także w skrzynkach balkonowych. Surfinia dobrze czuje się w miejscu nasłonecznionym, trzeba ją również regularnie podlewać, w upalne dni – rano i wieczorem. Warto także dostarczać jej składniki mineralne, odpowiednie dla tej rośliny. Niepodważalna zaletą surfinii jest ogromna paleta barw. W Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego wybierzecie piękne surfinie w kolorze czerwieni, fioletu, różu czy bieli i wielu innych. Idealnym prezentem dla mamy są też petunie, w tym sezonie szczególnie modne są te w pastelowej gamie barw. - Petunie bujnie kwitną przez cały sezon, lubią słońce i są bardzo dekoracyjne. To bardzo efektowne kwiaty, które można nabyć w różnorodnych wersjach kolorystycznych – mówi Piotr Zimiński. Wyjątkowo oryginalnym prezentem, może być też krzaczek pomidorów koktajlowych czy truskawek. Warto jednak pamiętać o tym, aby postawić je w miejscu słonecznym, dzięki temu owoce będą słodsze. Dla mam, które lubią zdrową kuchnię znajdziemy także pachnącą, aromatyczną gamę ziół. Do wyboru, do koloru, do smaku, do zapachu. Zapraszamy po wyjątkowe prezenty z okazji Dnia Matki do Gospodarstwa Ogrodniczego Piotra Zimińskiego. Zajrzyj do nas! --- artykuł promocyjny ---

