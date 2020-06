Nakładasz bazę do hybryd? Tych błędów staraj się unikać

Baza do hybrydy nie jest kolejnym produktem, który ma sprawić, że wydajesz pieniądze na następny niepotrzebny kosmetyk. Jest po prostu niezbędną częścią hybrydowej stylizacji paznokci.

Jeśli wykonywałaś już wcześniej manicure hybrydowy, może ci się wydawać, że nakładanie bazy pod hybrydę jest banalnie proste. To element manicure, od którego zależy jego trwałość. Bez dobrej bazy i najlepszy manicure nie będzie długo zdobił twoich paznokci. Przejdźmy zatem do konkretów. Czyli do bazy pod hybrydę.

Przede wszystkim należy podkreślić, że manicure jest tak trwały, jak baza do lakieru hybrydowego, na której został wykonany. W ofercie na rynku są rozmaite rodzaje baz: budujące, kolorowe, bezbarwne. Jak się w tym wszystkim nie pogubić i wybrać produkt, który będzie dla ciebie najodpowiedniejszy? Skorzystaj z naszego poradnika.

Jaka baza pod hybrydę będzie najlepsza

Jeśli nie zamierzasz przedłużać pazurków i nakładasz lakier na naturalną płytkę paznokcia, najlepiej zakupić bazę hybrydową klasyczną. Zazwyczaj jest ona bezbarwna, co ma zapobiec przebarwieniu lakieru hybrydowego nakładanego na paznokcie.

Jeśli pragniesz wydłużyć paznokcie, warto zdecydować się na bazę budującą. Taki rodzaj bazy najlepiej sprawdza się też w przypadku łamliwych i kruchych paznokci. Oczywiście mamy też bazy witaminowe, wzbogacone o dodatkowe składniki odżywcze.

Z kolei bazy kolorowe i te z mieniącymi się w świetle drobinkami same w sobie mogą stanowić piękną ozdobę paznokci. Wystarczy pomalować je topem i… gotowe!

Gdy już wybrałaś najlepszą dla ciebie bazę pod hybrydę, czas rozpocząć jej nakładanie. Do tego zadania wypada się przyłożyć, bo inaczej może się zdarzyć, że zamiast cieszyć się przez miesiąc ładnie pomalowanymi paznokciami, manicure odpadnie ci po kilku dniach.

Jak nałożyć bazę do lakieru hybrydowego

Przede wszystkim, trzeba odpowiednio przygotować płytkę paznokcia. Jak to zrobić? Paznokcie należy dokładnie zmatowić (niematowanie to pierwszy podstawowy błąd, jaki często powtarza się, gdy rozpoczynamy przygodę z hybrydowym manicure). Oczywiście robimy to delikatnie, by nie usunąć z nich zbyt wielu warstw. Gdy ucinamy skórki, musimy pamiętać też o tym, aby nie naruszyć delikatnego naskórka. Paznokcie, na które zamierzamy nałożyć bazę, muszą mieć wyrównaną powierzchnię.

Następnie odtłuszczamy je preparatem cleaner lub acetonem kosmetycznym. Kolejno, możemy nałożyć na nie Primer-Bonder. To po to, by baza do lakieru hybrydowego lepiej trzymała się na kruchych paznokciach.

Później nakładamy już samą bazę. Pamiętaj, by pokryć nią cały paznokieć. Jeśli nie pomalujesz bazą wolnego brzegu paznokcia (jego końcówki), lakier na niego nałożony zapowietrzy się i odejdzie. Pamiętaj również o tym, by nie zmywać z paznokci warstwy dyspersyjnej, czyli tego lepkiego nalotu, który powstaje po utwardzeniu bazy. Absolutnie nie można też pokrywać bazą skórek przy paznokciach! Częstym błędem w przypadku nakładania bazy budującej jest również niedokładne podłożenie pod paznokieć szablonu, przez co baza się pod niego podlewa i może powodować uczulenie. I na koniec – nawet jeśli bardzo się gdzieś spieszysz, nie oszczędzaj czasu na nałożenie na pazurki choćby topu.

W przeciwnym razie, szybko się porysują i będą mało wytrzymałe na wszelkie mechaniczne uszkodzenia.

Jeśli będziesz mieć na uwadze powyższe wytyczne, hybrydowy manicure na pewno długo utrzyma się na twoich paznokciach!

