 Naklejki na ścianę - jak przykleić je dobrze?

Drobne dekoracje pozwalają urozmaicić wnętrze pomieszczenia i nadać mu niepowtarzalnego charakteru – a wszystko to bez konieczności chwytania w dłoń pędzla z farbą czy wprowadzania kosztownych zmian. Doskonałym sposobem na dopełnienie przestrzeni są naklejki na ścianę. Aby jednak prezentowały się one estetycznie i przez długi czas cieszyły nasze oczy, niezbędne jest ich odpowiednie przyklejenie. W tym artykule podpowiadamy, jak dobrze przykleić naklejki na ścianę!

Naklejki na ścianę – czy warto?

Wnętrze naszego mieszkania powinno odzwierciedlać naszą osobowość i zainteresowania, a także wpisywać się w nasz gust. Na szczęście istnieją elementy dekoracyjne, dzięki którym skutecznie odmienimy pomieszczenie – szybko i tanio! Na wyróżnienie pod tym względem zasługują naklejki na ścianę. Są one dostępne w rozmaitych rozmiarach oraz wzorach, dlatego bezproblemowo znajdziemy dekoracje wpisujące się w nasze preferencje.

Naklejki na ścianę do doskonała dekoracja nie tylko ze względu na swoją przystępność cenową oraz walory estetyczne – są one łatwe w montażu i demontażu, dlatego jeśli znudzi nam się jakiś wzór, możemy go sprawnie wymienić na nowy. Co więcej, nowoczesne naklejki nie pozostawiają one po sobie kleju, dzięki czemu proces wymiany jest wręcz bezproblemowy. Może być to odpowiednie rozwiązanie w szczególności do pokoju dziecka czy nastolatka – w takim wieku nierzadko zachodzą zmiany w zainteresowaniach bądź preferencjach dotyczących wystroju wnętrza.

Warto także wspomnieć, że naklejki nie tylko umożliwiają ozdobienie pustych przestrzeni, ale również pozwalają na ukrycie drobnych mankamentów ścian czy mebli. Dzięki temu możliwe jest zatuszowanie śladów użytkowania na biurku czy szafkach, jak i plam czy niewielkich pęknięć na ścianie.

Gdzie przykleić naklejki na ścianę?

Chociaż naklejki stanowią doskonały sposób na dekorację ścian, możemy wykorzystać je na każdej gładkiej powierzchni: szkle, pleksi czy metalu. Ponadto, możemy je naklejać na powierzchni mebli, aby zakryć wszelkie mankamenty w postaci zadrapań bądź rys.

Jak przykleić naklejki na ścianę?

Nowoczesne naklejki na ścianę są samoprzylepne, dlatego ich montaż jest prosty i szybki – nie potrzebujemy w tym pomocy innych osób. Przed aplikacją wskazane jest sprawdzenie, czy wybrane miejsce jest suche i odtłuszczone. Wtedy wystarczy zdjąć folię zabezpieczającą, przyłożyć wzór w wybranym miejscu i ostrożnie przyłożyć dekorację, wyrównując wszelkie nierówności. I gotowe!

Naklejki na ścianę – propozycje motywów

Dekoracje pomieszczenia powinny być dopasowane do gustu domowników – warto przy tym zadbać o to, aby odzwierciedlały one ich zainteresowania. Chociaż przyklejanie naklejek naściennych jest szybkie, wybór motywu może zająć znacznie więcej czasu… szczególnie, jeśli oferta prezentująca naklejki jest niezwykle bogata. Poniżej prezentujemy motywy, na które warto zwrócić uwagę!

Kwieciste naklejki na ścianę

Aby uzyskać wystrój wnętrza przepełniony romantyzmem, warto zdecydować się na kwieciste naklejki na ścianę. Kwiaty skrywają w sobie rozmaite znaczenia, dlatego możemy wybrać roślinę reprezentującą radość i zdrowie lub piękno oraz miłość. Na wyróżnienie zasługują naklejki z roślinnością, gdyż zielony kolor podziała na domowników relaksująco.

Naklejki na ścianę z motywem zwierzęcym

Naklejki z motywem zwierzęcym ożywią pomieszczenie i przepełnią je niesamowitą energią. Lwy, tygrysy, zebry czy inne egzotyczne zwierzęta – możliwości jest wiele. Dostępne są również słodkie portrety zwierzaków czy humorystyczne naklejki ukazujące kota w okularach.

Naklejki na ścianę z krajobrazami

Dla wielbicieli zapierających dech w piersiach widoków zdecydowanie polecamy naklejki na ścianę z krajobrazami. Będą one również odpowiednie dla miłośników podróży, gdyż będą one przypominać domownikom o miłych chwilach spędzonych w różnych zakątkach świata.

Naklejki na ścianę z cytatem

Jako dekorację wnętrza można wykorzystać też naklejki naścienne z cytatami. Proste, jednak zachwycające rozwiązanie sprawdzi się nawet w pomieszczeniach o minimalistycznym wystroju – z pewnością ich nie przytłoczy!

Naklejki na ścianę z abstrakcyjnym motywem

Abstrakcyjne motywy przypadną do gustu w szczególności osobom o artystycznej duszy. Będą one również odpowiednie do pomieszczeń o stonowanych barwach, aby odrobinę przełamać całość i nadać jej ekstrawaganckiego charakteru.

Naklejki naścienne pozwalają dopełnić wnętrze każdego pomieszczenia: salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy kuchni. Nowoczesne dekoracje są bardzo łatwe w montażu!

