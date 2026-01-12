Nauka pływania dla dorosłych - bez stresu i wstydu

fot. arch. EWOPR

Nie potrafisz pływać? A może boisz się wody i odkładasz to „na później”? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Elbląskie WOPR zaprasza na nauki pływania każdą osobę dorosłą, która chce przystąpić do kursu od podstaw bądź doskonalić swoje umiejętności pływackie. Zapewniamy zajęcia w spokojnej i przyjaznej atmosferze. Bez oceniania, bez presji. W Twoim tempie.