Nauka pływania dla dorosłych - bez stresu i wstydu
Nie potrafisz pływać? A może boisz się wody i odkładasz to „na później”? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Elbląskie WOPR zaprasza na nauki pływania każdą osobę dorosłą, która chce przystąpić do kursu od podstaw bądź doskonalić swoje umiejętności pływackie. Zapewniamy zajęcia w spokojnej i przyjaznej atmosferze. Bez oceniania, bez presji. W Twoim tempie.
Z nami zyskasz pewność siebie, bezpieczeństwo na wakacjach, lepszą kondycję i umiejętności na całe życie. Proponujemy zajęcia pod okiem wykwalifikowanego instruktora w małych grupach do 8 osób. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w systemie 10 zajęć po 60 minut na Krytej Pływalni MOSiR w Elblągu ul. Robotnicza 68.
KURS PODSTAWOWY – nauka pływania od podstaw na małym basenie-planowany termin rozpoczęcia zajęć:
- grupa I 03.02.2026 wtorek godz. 20:00 – 21:00
- grupa II 06.02.2026 piątek godz. 19:15 – 20:15
KURS DOSKONALENIA PŁYWANIA - doskonalenie umiejętności pływackich –nauka różnych stylów-zajęcia na dużym basenie- planowany termin rozpoczęcia zajęć:
- grupa I 05.02.2026 czwartek 19:15 – 20:15
- grupa II 06.02.2026 piątek godz.20.15– 21:15
Akcesoria niezbędne na basen:
- odpowiedni strój kąpielowy,
- czepek
- okularki pływackie
- klapki
- ręcznik
Koszt kursu – 450zł (możliwość rozłożenia płatności w dwóch ratach). Jeśli jesteś zainteresowany zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona ZAPISY przyjmujemy na email: elwopr@tlen.pl lub telefonicznie 793-031-109