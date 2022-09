NaWynos wygodniej, bo z apką!

Mamy dwie ważne i smaczne sprawy: do 20 września w NaWynos dostaniemy 10 zł rabatu na nasze pierwsze zamówienie w serwisie. To raz. Teraz NaWynos jest dostępne w wygodnej aplikacji na Androida. To dwa. Zaintrygowani?

Teraz korzystanie z NaWynos jest jeszcze wygodniejsze! W naszej nowej aplikacji na Androida szybko i łatwo znajdziesz to jedzenie, które Cię w danym momencie interesuje. Kuchnia polska, włoska, azjatycka? Wyszukiwanie według potraw? Przejrzyste i wygodne wybieranie lokalu, który przygotuje nasz pyszny posiłek? To wszystko, łącznie z opcjami dowozu i odbioru w lokalu, a także z różnymi dostępnymi formami płatności jest w naszej aplikacji. Przypominamy: z NaWynos jak zawsze smaczniej, bo z rabatem! Nieważne, czy jesteś już zdecydowany i jak najszybciej chcesz złożyć zamówienie, czy może masz ochotę trochę pokrążyć po gastronomicznej mapie Elbląga i znaleźć coś nowego? Aplikacja NaWynos idealnie sprawdzi się, by jak najszybciej "wezwać posiłki", jak i do spokojnego szukania nowych kulinarnych doznań. Przetestuj nie tylko wyśmienite smaki dostępne w NaWynos, ale także samą aplikację! Każdy, kto wyśle merytoryczne uwagi odnośnie naszej apki na maila nawynos@nawynos.elblag.pl otrzyma kod rabatowy na 20 zł. Aby otrzymać 10 zł rabatu na pierwsze zamówienie wykonane przy pomocy aplikacji, należy wpisać kod rabatowy NW2022. Aplikacja jest do pobrania w Sklepie Play. Jest to wersja testowa, ale zapewnia pełną funkcjonalność! Liczymy na to, że dzięki uwagom naszych Użytkowników będziemy mogli ją szybko zamienić na wersję produkcyjną. Smacznego! -- autopromocja --

