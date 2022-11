"Nie stać mnie na kredyt hipoteczny!" Czy na pewno?

Kredyt hipoteczny to często konieczność, jeśli chcemy spełnić marzenia związane z własnym domem czy mieszkaniem. Wielu osobom otrzymanie go wydaje się jednak czymś poza ich zasięgiem, tylko czy słusznie? - Każdy klient to odmienna sytuacja, jeśli chodzi o możliwości wzięcia kredytu. Moim zadaniem jako eksperta finansowego jest znalezienie takich rozwiązań, by umożliwić klientom uzyskanie zdolności kredytowej i spłacanie zobowiązań w najlepszych możliwych warunkach. Wbrew pozorom można to osiągnąć niemal w każdej sytuacji - podkreśla Paweł Brykalski z elbląskiego oddziału WGN Nieruchomości.

- To chyba nie są czasy sprzyjające wzięciu kredytu...

- Wszyscy widzą, jakie są nastroje na rynku kredytów hipotecznych. Informacje w prasie i na portalach internetowych pokazują spadki udzielanych kredytów o 68,8 proc. w sierpniu tego roku w stosunku do sierpnia 2021. Bieżąca sytuacja również nie napawa optymizmem i ciężko jest znaleźć jakieś pozytywne informacje dające promyk nadziei. Mimo to jest kilka rzeczy, które mogą pomóc w podjęciu decyzji przy zakupie nieruchomości.

- Tyle tylko, że można bardzo chcieć wziąć kredyt i zamieszkać w wymarzonym domu czy mieszkaniu, ale banki często nie pozostawiają złudzeń w tej kwestii...

- Dlatego bardzo ważne jest to, do kogo udamy się po informację w naszej sprawie. Wiele osób zaczyna od spotkania z bankiem, w którym mają rachunek osobisty. Jest to naturalny wybór, ale może on zrodzić pewne problemy. Jeżeli ktoś w banku dostanie informację zwrotną, że nie posiada zdolności kredytowej, to może zniechęcić się do dalszych poszukiwań i uznać, że na kredyt rzeczywiście nie ma żadnych szans. Jednak każdy bank ma inne procedury, opiera się na innych założeniach w swojej polityce kredytowej, inaczej liczy zdolność kredytową. To, że jeden bank nie wyda decyzji pozytywnej, nie oznacza, że kolejny również odrzuci nasz wniosek. Dlatego pomoc eksperta finansowego jest tak ważna, bo może on wskazać nam taki bank, gdzie kredyt będzie możliwy. Z bardzo dużą skutecznością pomagam w ten sposób moim klientom.

- A co w przypadku, gdy tej zdolności nie będziemy mieli niezależnie od banku?

- Doświadczony ekspert finansowy będzie mieć w takiej sytuacji szereg propozycji i rozwiązań, aby pomóc klientowi w osiągnięciu celu. Zdolność kredytowa może dzięki temu szybko być w naszym zasięgu.

- Co w takim razie można zrobić?

- Choćby przystąpić do kredytu ze współspadkobiercą. W wielu sytuacjach możemy poprosić bliskich bądź znajomych, aby razem z nami zaciągnęli kredyt. Wiele osób niestety od razu stwierdza, że nie znają nikogo, kto zgodziłby się zaciągnąć z nimi kredyt na 20 lub 30 lat. Ten czas wspólnego zobowiązania nie musi być jednak tak długi, a pomaga w tym tzw. „odłączenie od długu”. Osoba trzecia, która pomogła nam zaciągnąć kredyt, może zostać z niego wyłączona i zwolniona z tego długu, który w całości przejdzie na głównych kredytobiorców. Oczywiście trzeba w takim przypadku przejść przez szereg procedur w bankach, musimy też wykazać, że nasza sytuacja materialna jako głównych kredytobiorców na tyle się polepszyła, że sami mamy zdolność, aby spłacać zaciągnięty kredyt.

- Jakie są kolejne opcje?

- Kolejną możliwością jest konsolidacja lub spłata zobowiązań przy wnioskowaniu o kredyt. Banki licząc zdolność kredytową pytają nas o nasze zobowiązania wobec innych banków. Podajemy wielkość naszych rat i limity na kartach kredytowych. Ma to bardzo duże znaczenie przy wyliczaniu zdolności. Aby poprawić naszą sytuację, czasami wystarczy zmniejszyć limit na karcie kredytowej lub limit w rachunku osobistym. Innym rozwiązaniem jest spłata kredytu, który obecnie posiadamy. Oczywiście ryzykowne jest spłacanie zobowiązania, gdy nie wiemy, czy dostaniemy kredyt hipoteczny, ale tutaj też jest rozwiązanie. Składając wniosek ekspert zaznacza, że dany kredyt zostanie spłacony, a potwierdzenie jego spłaty będzie okazane do wypłaty kredytu hipotecznego. Tym sposobem dostaniemy decyzję pozytywną z informacją, że wypłata kredytu nastąpi po okazaniu potwierdzenia spłaty naszego kredytu gotówkowego, dzięki czemu niczym nie ryzykujemy.

- Do wzięcia kredytu zniechęca na pewno wysokość rat...

- Również w tym przypadku wybór banku może być kluczowy, bo różnice między nimi bywają znaczące. Na wysokość raty ma wpływ zarówno oprocentowanie kredytu, okres, na jaki został on zaciągnięty, jak i koszty dodatkowe w postaci ubezpieczeń na życie itp. Jako ekspert finansowy analizuję wraz z klientami oferty banków i przekazuję takie informacje, aby klient mógł świadomie wybrać najlepszy dla siebie bank. Warto podkreślić, że wybór banku nie oznacza, że będziemy z nim związani na 30 lat. Zawsze mamy możliwość zmiany banku, jeżeli znajdziemy oferty, które są dla nas bardziej korzystne. Wiąże się to z formalnościami i pewnym czasem oczekiwania na decyzję od nowego banku, ale może to pozwolić nam na zaoszczędzenie znacznych kwot lub skrócenie okresu kredytowania.

- Co wyróżnia doradztwo w zakresie kredytów w WGN Nieruchomości?

- Indywidualne podejście do sytuacji klientów i determinacja w rozwiązywaniu ich problemów. Jakiś czas temu przyszli do nas klienci, który podpisał umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Polecony im został doradca finansowy z Warszawy, miał składać wnioski kredytowe... Okazało się, że tak naprawdę niewiele zrobił, poinformował też klienta, że z jednego banku przyszła odmowna decyzja. On po prostu przestał wierzyć w to, że da się w tej sprawie cokolwiek zrobić, że uda się ten kredyt uzyskać. Rzeczywiście u klientów występował pewien problem, jedna z osób miała za krótki staż pracy i za krótką umowę o pracę. Udało się jednak temu zaradzić, bo zamiast partnerki drugi klient mógł wziąć kredyt ze swoim tatą. Trzeba było po prostu usiąść, porozmawiać, popatrzeć, jakie są możliwości. Co więcej, gdy ta pani, póki co wyłączona z umowy, będzie już miała przedłużoną umowę o pracę, będziemy mogli wyłączyć z całego równania tatę kredytobiorcy, a włączyć ją.

- Na jaką jeszcze pomoc w zakresie brania kredytów mogą liczyć klienci WGN Nieruchomości?

- Dzielimy się wiedzą o programach rządowych, zawieszaniu rat, oprocentowaniu stałym i zmiennym, o ratach malejących i równych, o budowie domu z wykończeniem, o zakupie działki budowlanej i rozpoczęciu budowy na tej działce, o kredytach dla osób zarabiających w obcej walucie i o wielu innych sprawach, które czasami wydają się nieistotne, a mogą okazać się kluczowe dla danej sytuacji. Czasami samo ułożenie planu działania na nadchodzące tygodnie lub miesiące może mieć kluczowe znaczenie w procesie udzielania kredytu. Dlatego zachęcam do kontaktu z nami, byśmy wspólnie sprawdzili dostępne możliwości. Każdy klient jest w innej sytuacji, którą trzeba omówić i znaleźć wspólnie rozwiązanie. Dodam jeszcze, że taka usługa jest darmowa.



