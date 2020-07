Odkryj Amerykę na Warmii, piramidę na Mazurach i inne ciekawe miejsca w zasięgu kilku godzin jazdy samochodem. W kampanii „Nie wyjeżdżaj daleko, odkryj Naszą Północ” marka SPECJAL w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, zapraszają Polaków do odkrywania piękna regionu i skorzystania z bogatej oferty turystycznej.

Kampania promuje turystykę w trzech województwach regionu północnej Polski: pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Skierowana jest do pełnoletnich osób w całej Polsce poszukujących miejsca na wakacje, a także do samych mieszkańców tych województw, by zachęcić ich do lepszego poznania swoich okolic.

– Naszą kampanią chcemy zachęcić ludzi z całej Polski do przyjazdu na Północ - mówi Magdalena Cichocka-Fronc, senior brand manager marki Specjal. - W czasach, gdy branża turystyczna przeżywa trudności, Specjal wspiera turystykę w swoim regionie. Liczymy, że zasięg kampanii przełoży się na większe zainteresowanie Warmią i Mazurami oraz całą Północą Polski.

Kreacje reklamowe w kampanii przedstawiają atrakcje regionu i kierują wprost na portale turystyczne: pomorskie.travel, mazury.travel i kujawsko-pomorskie.travel. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje, jak m.in.: co zwiedzić, jak dojechać, gdzie się zatrzymać, co i gdzie zjeść, z jakich atrakcji skorzystać.

- Dzięki wspólnym działaniom możemy szerzej pokazywać walory Warmii i Mazur – mówi Justyna Szostek, Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - W obecnym czasie obcowanie z naturą, bycie aktywnym, są doskonałym pomysłem na dobry wypoczynek. A sposobności do tego na Warmii czy Mazurach można znaleźć wiele.

Kampania rozpoczęła się w połowie czerwca, a Partnerami akcji są: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna.

Więcej o akcji na www.specjal.pl

---- artykuł promocyjny ----