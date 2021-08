Niechciane połączenia - co z nimi zrobić?

Gdy widzimy dzwoniący telefon i okazuje się, że to nieznany numer to zaczynamy się intensywnie zastanawiać kto to może być i jak powinniśmy postąpić. Niestety, nie wszyscy wiedzą jak odpowiednio postąpić z nieznanymi numerami. Jedni je po prostu ignorują, a inni odbierają. Żadna z tych dwóch opcji nie jest dobra. Jak więc powinno się odpowiednio postępować z połączeniami od nieznanych numerów? Jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego na ten temat, to sprawdź co dla ciebie przygotowaliśmy.

Jak odpowiednio postąpić z nieznanym numerem?

Na pewno nie powinniśmy odbierać połączeń od takich numerów, a tym bardziej oddzwaniać. Trochę lepszym wyjściem jest zignorowanie takiego telefonu, ale nadal nie jest to w pełni dobre wyjście. Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie numeru, który dzwonił. Jeśli nie możemy tego zrobić w trakcie tego jak telefon dzwoni to sprawdźmy to, gdy połączenie się zakończy. Jest to wygodne i odpowiedzialne wyjście. Oprócz tego ta opcja jest szybka i bezpłatna. Są to najważniejsze aspekty, które na pewno dla każdego są istotne.

Jak korzystać z serwisów, dzięki którym dowiesz się, kto dzwonił?

Każdy serwis działa troszkę inaczej, ale ich cel jest taki sam. A to jak korzystać z takich serwisów przedstawimy na przykładzie strony infonumer.pl. Oczywiście najpierw musimy wyszukać daną stronę przy użyciu przeglądarki internetowej. Następnie wystarczy wpisać numer, który chcemy sprawdzić. W tym celu należy wypełnić przeznaczone do tego pole, które znajdziemy w centralnej części strony. Po wykonaniu tego kroku wystarczy kliknąć zielony przycisk z napisem „szukaj”. Jeśli poprawnie powtórzyliśmy wyżej wymienione kroki to dostaniemy dostęp do informacji.

Jakie informacje mogę tam znaleźć?

Oczywiście każda strona jak np. spokeo przedstawia nam inne informacje. Jedne strony zawierają jedynie najważniejsze dane, a inne mają bardzo rozbudowane informacje. Jednak na każdej stronie otrzymamy informację o tym, kto dzwonił. Dane dzwoniącego mogą być w prosty sposób zaznaczone na stronie, ale może się także zdarzyć tak, że takie informacje będą znajdować się w komentarzach. Oprócz tego możemy również otrzymać informacje o tym z jakiej sieci pochodzi numer, jak często był wyszukiwany oraz to czy numer jest negatywny, pozytywny czy neutralny. Wiele stron stawia także na komentarze od innych użytkowników, co jest bardzo dobrym wyjściem, bo pozwala nam na zapoznanie się z opinią internautów, która może być różna, ale bardzo przydatna.

Dlaczego warto sprawdzać nieznane numery?

W dzisiejszych czasach warto sprawdzać wszystkie nieznane numery, które do nas dzwonią. Powinno się to stać naszym nawykiem. A to dlatego, że panuje wiele oszustów, którzy wymyślają przeróżne sposoby na wykradanie naszych danych czy pieniędzy. Jednym ze sposobów jest właśnie dzwonienie z nieznanych numerów czy wysyłanie wiadomości z linkiem. Więc sprawdzajmy numery, których nie znamy, aby ochronić się przed oszustwem lub żeby po prostu nie tracić czasu na rozmowy z telemarketerami.

Jakie kroki podjąć?

Jeśli zdecydujemy się podjąć kolejne kroki po sprawdzeniu numeru, to oczywiście możemy to zrobić. Warto wtedy podzielić się swoją opinią z innymi oraz zablokować dany numer, aby uniemożliwić mu kolejne próby kontaktu. Można także całkowicie zablokować połączenia od nieznanych numerów, ale uważamy takie wyjście za ostateczność, ponieważ łatwo w ten sposób przegapić ważne telefony.

