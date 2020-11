Niełatwa jesień szczypiorniaka

Sport mocno opiera się lockdownowi, ale druga fala zakażeń odciska swoje piętno m.in. na meczach piłki ręcznej. Przekonują się o tym żeńskie i męskie zespoły, a także reprezentacja Polski. Łatwo nie jest, ale karawana musi jechać dalej.

Kłopoty dla trenerów

Sporty halowe w Polsce nie dość, że dłużej czekały na „odmrożenie” po wiosennej izolacji, to ich funkcjonowanie jest mocno zakłócone. To jednak problem niemal całego zawodowego sportu w naszym kraju. Terminarz rozgrywek tylko na papierze pozostaje bez zmian. Rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. Piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, czy siatkówka. Wszystkie te sporty niemal co chwilę spotykają się z problemem odwoływania i przekładania meczów. Trenerzy poszczególnych drużyn do końca nie mogą być pewni na których graczy mogą liczyć. Nie wszyscy mają ten komfort wystawienia najsilniejszego składu. Rozgrywki jednak toczą się dalej, choć chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten sezon będzie inny, dziwny, bo absencje i zawirowania mogą skutecznie wpłynąć na wyniki, a w konsekwencji na końcowe rozstrzygnięcia.

Przyzwyczaić się do odwołanych meczów

Wyzwań jest więc sporo, od ułożenia terminarza rozgrywek, przez znajdowanie nowych terminów dla przełożonych meczów, po utrzymanie odpowiedniej formy w tak chaotycznym systemie. A, że ciągle coś się dzieje świadczą kolejne komunikaty klubów, czy federacji. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej w listopadzie nie rozegrała meczów z Holandią i Słowenią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2022. W lidze piłkarek ręcznych niedawno odwołano kilka spotkań, w tym mecz Startu Elbląg z Ruchem Chorzów. Oba kluby walczą o utrzymanie w lidze, ale obecnie w Elblągu wykryto kilka przypadków zakażenia. Mimo tych wszystkich trudności nikt jednak nie ma wątpliwości, że należy robić wszystko, by rozgrywki wciąż posuwały się naprzód. Z jednej strony jest to przecież praca dla zawodników, zawodniczek, trenerów, a z drugiej rozrywka i hobby dla fanów, którzy choć nie mogą oglądać meczów na żywo na trybunach, to jednak śledzą transmisje i wyniki live. W tych smutnych czasach, jakaś miła odskocznia jest bezcenna. A sport taką jest.

