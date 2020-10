Niepodległość… ją trzeba pielęgnować

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu realizuje projekt „Nieodległa Niepodległa”. Projekt ma na celu upowszechniać wiedzę i świadomość nt. wydarzeń prowadzących do odzyskania niepodległości przez Polskę wśród dzieci i młodzieży z Elbląga i regionu. Ważne jest przecież, aby radość płynąca z odzyskania przez Polskę wolności była także udziałem młodego pokolenia.

Światowid przygotował wiele ciekawych inicjatyw:

Jedną z nich jest konkurs plastyczny Niepodległość oczami młodego pokolenia, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że konkurs przełoży się na jeszcze większe uświadomienie dzieciom i młodzieży wagi odzyskania niepodległości przez Polskę. Poprzez konkurs pragniemy również stworzyć okazję do indywidualnych działań rozbudzających kreatywność wśród uczestników. Konkurs polega na przygotowaniu rysunku (wielkości A3) przedstawiającego własne wyobrażenie o pojęciu „niepodległość”, dzięki czemu będziemy mieli okazję zobaczyć, jak młodsze pokolenie postrzega kwestię odzyskania suwerenności przez Polskę. Technika wykonania jest dowolna (węgiel, ołówek, tusz itp.) Na prace czekamy do 10 października.

Więcej informacji: bit.ly/projektNieodległaNiepodległa

Innym ciekawym przedsięwzięciem jest konkurs „Historyczna olimpiada”, który składa się z dwóch etapów. Pierwszy zakończył się 30 września i polegał na wypełnianiu on-line testów historycznych w dwóch kat. wiekowych. Łącznie zgłosiło się kilkudziesięciu miłośników historii. Najlepsi zakwalifikują się do etapu drugiego, (odbędzie się on 20 października w CSE „Światowid”) gdzie zawalczą o tytuł „Mistrza historii” w finałowym quizie podczas wydarzenia pn. „Historiada”.

Dzieci i młodzież lubią rywalizację i gry. Dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszyła się gra miejska „Śladami przeszłości do nowoczesności” przygotowana w ramach projektu. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprosił do odkrycia na nowo historii odzyskania przez Polskę niepodległości uczniów ze szkół w Elblągu, Kadynach, Pasłęku (gra miejska w Pasłęku odbędzie się 6 października).

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”

