Niesamowity, leśny park zabaw Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu

Gdy na dworze tylko robi się ciepło, całe żłobkowe, przedszkolne i zerówkowe życie w Małym Europejczyku w Elblągu przenosi się na nasz rozległy, ogromny, wspaniale wyposażony leśny park zabaw. To ewenement w Elblągu. Nie ma drugiego tak olbrzymiego placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu czy szkole. Zobacz zdjęcia.

Pamiętacie czasy swojego dzieciństwa, gdy od rana do wieczora bawiliście na dworze? Wspinaliście się na drzewa, budowaliście szałasy z patyków, taplaliście się w błocie, graliście w piłkę nożną do późnego wieczora czy też urządzaliście podchody? Byliście wtedy naprawdę zmęczeni, brudni po całym dniu szaleństw, ale jakże szczęśliwi – nie mogąc doczekać się przygód kolejnego dnia.

Tak kiedyś wyglądało nasze dzieciństwo, gdy z kolegami i koleżankami spotykaliśmy się właśnie na podwórkach czy placach zabaw – zamiast w wirtualnej sieci. Bawiliśmy się przy trzepakach, chowaliśmy się za drzewami, a nasza wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. To był nasz cały, ukochany świat – podwórko i plac zabaw.

Te same wrażenia mogą być udziałem również Waszych dzieci! To nie mit. Wasze dzieci nie muszą przebywać cały dzień w salach przedszkolnych, nie muszą bawić się w tłoku na niewielkim placu zabaw. Mogą przeżywać wspaniałe przygody, ale i uczyć się na rozległym, wspaniale urządzonym parku zabaw przy Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu.



Nie ma takiego placu zabaw w innym przedszkolu w Elblągu

Taką tradycję zabaw podwórkowych kontynuujemy teraz w naszym żłobku, przedszkolu i zerówce w Elblągu. Tu toczy się nasze „życie podwórkowe” i zimą, latem, wiosną czy jesienią.

Dzieci, jeśli tylko na to pozwala pogoda (czyli nie pada deszcz, grad, nie ściska mróz) - pod czujnym okiem naszej kadry pedagogicznej - spędzają właśnie jak najwięcej czasu na terenie leśnego parku zabaw Przedszkola, Żłobka i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu.

Nie dotyczy to tylko dzieci starszych czy tych, które jest samodzielnie chodzą. Również nasi najmłodsi żłobkowicze, jeszcze nie chodzący samodzielnie, ze smoczkiem w buźce – korzystają z naszego olbrzymiego parku zabaw.

Natomiast najlepsza zabawa jest latem, gdy mocno grzeje słonko. Wówczas nasz leśny park zabaw żłobka, przedszkola i zerówki w Elblągu zmienia się w prawdziwą strefę SPA – z kurtynami wodnymi, płynącą wodą i zabawą w błotku.

Dzieci korzystają z dużej, zadrzewionej przestrzeni oraz licznych urządzeń zabawowych – domków, domku na drzewie, indiańskich wigwamów, trampolin, huśtawek, zjeżdżalni, piaskownic, samochodzików itp. To po prostu idealny plac zabaw dla dzieci w każdym wieku!

Jeśli pogoda na to pozwala również wszystkie posiłki nasze dzieci spożywają na terenie parku zabaw, który posiada również ławy i stoły. W okresie letnim organizujemy tu nawet „biwaki w Małym Europejczyku”, gdzie uczestniczące w tym wydarzeniu dzieci śpią pod namiotami i spędzają cały dzień na naszym parku zabaw.

Jak widać, spędzanie czasu na takim placu zabaw, jaki posiada Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu to nie tylko przyjemność, ale także inwestycja w przyszłość dziecka. Dlatego warto zapewnić dzieciom dostęp do bezpiecznych i atrakcyjnych placów zabaw, gdzie mogą się swobodnie bawić i uczyć.

Trochę informacji o parku zabaw przy Przedszkolu, Żłobku i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu

Do nowoczesnego i kolorowego budynku Żłobka, Przedszkola i Klasy Zerowej Mały Europejczyk w Elblągu przylega olbrzymi (ponad 2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w dużej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu i miały cień przed słońcem.

Warto wiedzieć, że nasz plac zabaw nie jest dziełem przypadku. Ukształtowanie terenu placu zabaw zaprojektowali architekci przestrzeni, którzy specjalizują się w realizacji projektów skierowanych właśnie do dzieci. Zostały więc na naszym leśnym placu zabaw utworzone również lekkie wzniesienia i górka.

Jeśli więc chcecie, aby Wasze dzieci jak najwięcej czasu w żłobku, przedszkolu i zerówce w Elblągu spędzały na świeżym powietrzu, na zabawach i aktywności ruchowej, koniecznie zapiszcie je do Przedszkola, Żłobka i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu.

Przedszkole, Żłobek i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu to najlepsza placówka edukacyjna!

O Niepublicznym Żłobku, Przedszkolu i Klasie Zerowej Mały Europejczyk w Elblągu, kierowanym przez Wioletę Stępczyńską, można śmiało powiedzieć, że to jedna z wiodących tego typu placówek w Polsce.

Wielomilionowa inwestycja w jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów oświatowych w kraju oraz perfekcyjnie zagospodarowany i rozległy leśny park zabaw wysuwają elbląski niepubliczny żłobek, przedszkole i zerówkę Mały Europejczyk na pozycję jednego z najlepszych placówek tego typu w Polsce.

Dzieci uwielbiają „Małego Europejczyka” dlatego nie jest niczym dziwnym, że w wielu imprezach organizowanych przez ten elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole chętnie uczestniczą nawet jego absolwenci – obecnie uczniowie klas 1,2,3 szkół podstawowych.

Nauczycielkom w „Małym Europejczyku” po prostu chce się pracować i bawić z dziećmi!

Jak dołączyć do Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu?

Chcesz zapisać swoje dziecko do żłobka, przedszkola lub klasy zerowej Mały Europejczyk w Elblągu? Chcesz dać swojemu dziecku wszystko co najlepsze a Jego radość i szczęście oraz wesoły powrót codziennie do żłobka, przedszkola i zerówki cieszą Ciebie najbardziej?

Koniecznie skontaktuj się z nami a powiemy Ci jak Twój dzieciaczek może stać się jednym ze wspaniałych Małych Europejczyków.



Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

Tel. 515 406 883

ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

--- art. sponsorowany ---