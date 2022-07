 Niezapomniane półkolonie z Elbląską Szkółką Piłkarską

Elbląska Szkółka Piłkarska zakończyła pierwszy miesiąc letnich wakacji. Od 1 sierpnia zaczynamy nowe turnusy półkolonii na orliku w Gronowie Górnym.

Terminu turnusów:

01.08 - 12.08

16.08 - 29.08

Oferujemy codziennie wyjście do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, specjalistyczne treningi piłkarskie oraz dwudaniowe obiady w Bistro Agawa. Inne atrakcje, które proponujemy to zajęcia w Muzeum Komputerów, wyjścia do kina na najnowsze projekcje, sparingi piłkarskie oraz inne gry i zabawy.

Podczas turnusu dzieci zbierają się od godziny 7:00 do 9:00 i są odbierane do godziny 16:00.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 14 lat na niezapomniane wakacje.

Cena za turnus: 850 zł

Więcej informacji pod numerem: 512 649 231

Elbląska Szkółka Piłkarska

---materiał partnera---