Niezwykła historia słynnego Chanel No 5

Zapach to jeden z najważniejszych stymulantów ludzkiego mózgu. Podświadomie odczuwamy, jak pachną inne osoby, i dzięki temu możemy nastawić się do nich pozytywnie lub negatywnie. Dlatego perfumy to tak ważna broń w walce o czyjeś względy. To także symbol człowieka świadomego i z klasą. Nie ma chyba większej ikony wśród perfum niż Chanel No 5 sygnowanych nazwiskiem królowej mody.

Jak opracowano najpopularniejsze perfumy na świecie? Perfumy zostały opracowane przez chemika Ernesta Beaux. Beaux był Francuzem, potomkiem alchemików na dworze carskim, który wyemigrował z Rosji po rewolucji 1917 roku, gdzie jego rodzina była odpowiedzialna za produkcję perfum. Chanel No 5 powstały w wyniku współpracy Beaux i Coco Chanel, z którą współpracę nawiązał w 1920 roku, kiedy – już jako znana projektantka mody – postanowiła rozszerzyć działalność o perfumy i kosmetyki. Jego zamiarem było stworzenie zapachu, który uosabiałby nowoczesny styl lat dwudziestych XX wieku. Zapach i jego charakterystyka Współpraca chemika i projektantki mody zaowocowała stworzeniem czystego i świeżego zapachu pachnącego cytrynami, mydłem, kwiatami i kwiatami wiśni. Według Coco Chanel były to nuty zapachowe, które towarzyszyły jej w dzieciństwie i młodości w klasztornym sierocińcu w Aubazine w środkowej Francji. Przypomniała sobie zapach lnu gotowanego w miedzianych kotłach, pachnącego suszonymi korzeniami irysa, szafkami z drewna różanego i werbeny oraz podłóg, ścian i ciał wyszorowanych grubym łojowym mydłem, a także jaśminami, lawendą i różami z lokalnych ogrodów. Na podstawie jej wspomnień Beaux stworzył kilka miksów, z których Coco wybrała ten, który najlepiej pasował do jej pamięci. Nazwa perfum, które zawojowały świat Nazwa Chanel No 5 pochodzi od tzw. ślepego testu. Projektantka, wybierając odpowiedni zapach, wskazywała ponumerowane butelki z próbkami perfum. Wybrała próbkę numer 5. Dodatkowo ta liczba była jej ulubioną i miała dla niej symboliczne znaczenie: sierociniec w Aubauzine został założona przez cystersów, zakon, który kładł nacisk na numerologię, a liczba pięć miała dla nich znaczenie mistyczne. Jak się okazało ścieżka, którą Coco codziennie chodziła do kościoła na modlitwę, była wybrukowana figurami, na których powtarzano cyfrę 5. Tak powstała prosta i oryginalna nazwa, którą znają wszyscy. Chanel No 5 – najmodniejsze perfumy Te nowe, orzeźwiające perfumy pokochała Marilyn Monroe, a w historii promowały je choćby: Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole Kidman czy Estella Warren. Zapisały się w świadomości kobiet i mężczyzn nie tylko lat 20. XX wieku, ale także wszystkich w całym stuleciu. Do dziś są synonimem klasy, elegancji i piękna. --- materiał partnera ---

.