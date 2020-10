W sobotę (31.10) w Elblągu przy ulicy Wigilijnej 19/21 otworzy się nowa restauracja Stekhouse&Pizza by Duchówka. Jak sama nazwa wskazuje, restauracja będzie specjalizowała się w stekach wołowych oraz pizzy, ale nie zabraknie także dań takich jak: żeberka wieprzowe, burgery wołowe, sałatki, policzki wołowe czy owoce morza.

Trafiliśmy w bardzo trudny okres, nikt z nas nie spodziewał się tak szybo kolejnego lockdownu. Mimo to nie tracimy i zapału i cała nasza ekipa ciężko pracuje, aby zadowolić najbardziej wygórowane gusta. Rozpoczynamy otwarcie od serwowania pizzy na wynos z dowozem lub odbiorem własnym. Pizza będzie miała 35 cm wielkości i można będzie spróbować czegoś, czego w Elblągu jeszcze nie ma np. pizzy ze smażonymi podgrzybkami, aczkolwiek tradycyjne pizze także znajdą Państwo w naszym menu. Atutem tego miejsca będzie sezonowana na mokro wołowina od lokalnych warmińsko-mazurskich dostawców. Koneserzy będą mogli delektować się także wołowiną argentyńską.

Steki, które na stałe zagoszczą w menu to: Polędwica, Antrykot, Rostbef, Ribeye stek, T-bone stek, Tomahawk, popularny i znany już z restauracji Duchówka Surf&Turf czyli polędwica z krewetkami oraz File mignon czyli polędwica z boczkiem i pieprzem gruboziarnistym. Jak to przy każdym otwarciu restauracji nie zabraknie konkursów z nagrodami, dlatego też zachęcamy Państwa do obserwowania naszej strony na Facebooku.

Restauracja będzie w niezobowiązującym stylu, myślimy, że każdy znajdzie w niej coś, czego w Elblągu brakowało. Będziemy starali się zapewnić Państwu najwyższy poziom obsługi kelnerskiej, który odpowiednio przeszkolony udzieli odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Zapraszamy do zamówień pizzy na wynos z nowego lokalu, jak i zachęcamy do zamawiania pysznych lunchy z naszej Restauracji Duchówka mieszczącej się przy ul. 3-go Maja 13.

Telefony do zamówień: Steakhouse - 511 046 455, Duchówka - 55 233 01 00.

