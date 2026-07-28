 Nowoczesne i przystępne cenowo mieszkania w Gminie Elbląg. Ruszył nabór wniosków w programie SIM!

Szukasz komfortowego mieszkania w spokojnej okolicy, ale przerażają Cię rynkowe ceny i wysokie koszty kredytów? Gmina Elbląg ma na to rozwiązanie. Właśnie wystartował nabór wniosków na wynajem nowoczesnych mieszkań w miejscowości Przezmark-Osiedle, realizowanych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury. Dokumenty można składać do 31 sierpnia 2026 r. Zobacz wizualizacje.

Czym jest program SIM? Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to wspierany przez państwo program, skierowany do osób i rodzin, które nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na wolnym rynku np. ze względu na brak odpowiedniej zdolności kredytowej. Jednocześnie dysponują oni środkami pozwalającymi na regularne opłacanie czynszu. Program umożliwia długoterminowy wynajem lokali mieszkalnych z możliwością dojścia do własności. To doskonała i bezpieczna alternatywa dla osób szukających stabilności mieszkaniowej.

Jakie mieszkania powstaną w Przezmarku-Osiedlu? Inwestycja zlokalizowana w Gminie Elbląg (Przezmark-Osiedle) to propozycja dla osób ceniących wysoki standard, ekologię oraz bliskość natury. W nowym, kameralnym, 3-kondygnacyjnym budynku powstanie łącznie 27 mieszkań o metrażach od 47,82 m² do 63,36 m². Co ważne, do wyboru są lokale 2 i 3-pokojowe.

Co wyróżnia tę inwestycję?

Różnorodność układów i przestrzeni: Na parterze zaplanowano mieszkania z bezpośrednim dostępem do prywatnych ogródków, a na wyższych piętrach z przestronnymi balkonami. Wyjątkowym atutem projektu są mieszkania dwupoziomowe, zlokalizowane na najwyższej kondygnacji i poddaszu użytkowym.

Na parterze zaplanowano mieszkania z bezpośrednim dostępem do prywatnych ogródków, a na wyższych piętrach z przestronnymi balkonami. Wyjątkowym atutem projektu są mieszkania dwupoziomowe, zlokalizowane na najwyższej kondygnacji i poddaszu użytkowym. Dostępność i wygoda: Budynek będzie wyposażony w nowoczesną windę obsługującą wszystkie poziomy. Zaprojektowano także 4 mieszkania oraz 4 miejsca parkingowe ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek będzie wyposażony w nowoczesną windę obsługującą wszystkie poziomy. Zaprojektowano także 4 mieszkania oraz 4 miejsca parkingowe ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ekologia, czyli niższe rachunki: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz podwyższona izolacja termiczna zewnętrznych przegród pozwolą przyszłym lokatorom znacznie obniżyć comiesięczne koszty zużycia energii. Zapewnią też wysoki komfort cieplny i akustyczny.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz podwyższona izolacja termiczna zewnętrznych przegród pozwolą przyszłym lokatorom znacznie obniżyć comiesięczne koszty zużycia energii. Zapewnią też wysoki komfort cieplny i akustyczny. Udogodnienia dla mieszkańców: Do dyspozycji przypisanych będzie 27 darmowych miejsc parkingowych i 27 komórek lokatorskich. Projekt przewiduje także wiatę rowerową oraz estetyczne zagospodarowanie zieleni (trawniki, krzewy, żywopłoty), gwarantujące mieszkańcom poczucie prywatności.

Ruszył nabór wniosków! Jak aplikować? Nabór wniosków rozpoczął się 22 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 sierpnia 2026 r. Biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty warto zacząć działać już teraz.

Wnioski można pobrać na dwa proste sposoby:

Osobiście: w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (pok. 5)

w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (pok. 5) Online: za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.gminaelblag.pl.

Wnioski składamy w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (pok. 5)

Więcej szczegółów dotyczących samej inwestycji, karty mieszkań oraz metraże można sprawdzić bezpośrednio na stronie inwestora: https://simkzn-wm.pl/inwestycje/elblag/.

Nie przegap szansy na własne, nowoczesne "M" pod Elblągiem. Złóż wniosek i zrób pierwszy krok w stronę komfortowej i bezpiecznej przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny!