Nowy i wyjątkowy gabinet medycyny estetycznej Estmedyka

Zapraszamy do nowego gabinetu medycyny estetycznej, który prowadzi dyplomowany lekarz w tej dziedzinie pani Izabela Macinkiewicz. Jego personel tworzy dla Was kompleks medycyny estetycznej, łączący profesjonalną opiekę medyczną z kosmetyczną. Poznaj gabinet wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt oraz zespół, który pomoże Ci w wyborze zabiegów. Zobacz zdjęcia.

ESTMEDYKA to gabinet, który prowadzi dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, a takich jest naprawdę niewiele. Gabinet dysponuje najnowocześniejszym sprzętem. Jakie zabiegi są tu dostępne?

Między innymi zabiegi na urządzeniu EMBODY, które rzeźbi mięśnie brzucha i pośladków. Jest to 30-minutowy zabieg, z 4 sesjami, zaplanowanymi w odstępie 2-3 dni. Pierwsze rezultaty są widoczne już po pierwszym zabiegu, jednak największe osiąga się od 2 do 4 tygodni. Można również tym sposobem zlikwidować nadwagę, czy wyszczuplić talię. Jeden zabieg zapewnia mięśniom wysiłek porównywalny do 20 tysięcy brzuszków.

Jako jedyny gabinet w naszym województwie dysponuje on urządzeniem EXILLIS ELITE. Zabieg nim redukuje tankę tłuszczową, cellulit, odmładza twarz, szyję, dekolt, ujędrnia ciało. Ma ono też głowicę dopochwową, którą można pomóc kobietom po menopauzie i po porodach. Obkurcza ona tkanki pochwy, rewitalizując sprężystość ścian pochwy, ujędrnia wargi sromowe i skórę krocza. Gabinet zaprasza również wszystkie mamy, które niedawno urodziły, a chciałyby się pozbyć rozstępów na brzuchu.

ESTMEDYKA dysponuje również urządzeniem medycznym Endermologia LPG Alliance. Tu wszystkie zabiegi inwazyjne wykonuje lekarz medycyny estetycznej, czyli podanie kwasu hialuronowego, botoksu, osocza bogatopłytkowego.

Gabinet Estmedyka ma niezwykle szeroką gamę usług: zabiegi na twarz (m.in. poprawa owalu, przebarwienia, worki i cienie pod oczami, blizny), ginekologia estetyczna (m.in. mezoterapia krocza i sromu, ostrzykiwanie krocza botoksem, zaopatrywanie pęknięć krocza), endermologia, kosmetologia, czy profesjonalny makijaż.

Zapraszamy na ulicę Gdyńską 51 w Elblągu. Umów się na wizytę: 888-236-288, kontakt@estmedyka.pl.

Z okazji dnia kobiet ESTMEDYKA przygotowała konkurs na swoim profilu Facebooku. Tam szukajcie szczegółów.

---artykuł promocyjny---