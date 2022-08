Nowy ogród na jesień

Jak urządzić ogród na jesień? Odpowiedzi warto poszukać w Gospodarstwie Ogrodniczym Izabeli i Jacka Iszczak w Kazimierzowie koło Elbląga. Nasz kawałek ziemi ozdobią piękne tuje, trawy ozdobne i miododajne byliny wieloletnie. Zobacz zdjęcia.

Aranżację naszego ogrodu proponujemy zacząć od trawnika. Ale nie takiego zwykłego. Proponujemy posadzić trawy ozdobne, dzięki którym nasz ogród będzie cieszyć oko. W Gospodarstwie Ogrodniczym, Izabeli i Jacka Iszczak kupimy ogromny(kilkaset odmian) wybór traw ozdobnych - od niskich 10 centymetrowych, po takie, które potrafią urosnąć nawet do trzech metrów. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaszaleć i w różnych częściach ogrodu posiać różne gatunki trawy ozdobnej. Efekt może zaskoczyć. I tutaj zostawiamy pole wyobraźni.

Trawy ozdobne w większości są roślinami wieloletnimi. Wymagają stosunkowo mało obsługi - niektóre gatunki trzeba tylko przycinać. Warto też wspomnieć, że we wrześniu możemy mówić o swoistym festiwalu traw. Wówczas rośliny pięknie rozkwitają pokazując całe swoje piękno.

Nie mamy ogrodu? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby trawy ozdobne posadzić w donicach lub na tarasie.

Pora na wieloletnie byliny. Polecamy zwłaszcza te miododajne. Dzięki nim to naszego ogrodu przylecą goście - owady zapylające rośliny. A ogród będzie tętnił życiem. Byliny wieloletnie można sadzić zarówno punktowo, jak i w grupach po kilka, kilkanaście roślin. W Gospodarstwie Ogrodniczym Izabeli i Jacka Iszczak kupimy m. in. jeżówki, werbeny patagońskie, naparstnice...

Nie zapomnijmy też o tujach. Inaczej żywotniki, to piękne rośliny z rodziny cyprysowatych. Ich zalety można wymieniać w nieskończoność. Kilka tui obok ścieżki lub chodnika stworzy ładny szpaler. Posadzone wzdłuż płotu wyrosną w zieloną ścianę, która zapewni odrobinę prywatności na działce lub w ogrodzie. A rosnąca samotnie będzie po prostu cieszyć oko - roślina jest zielona jest przez cały rok. Nie wymaga też specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.

W Gospodarstwie Ogrodniczym Izabeli i Jacka Iszczak małe tuje (30 - 40 cm wysokości) kupimy tuje w cenie 5 zł za sztukę. A potem możemy już szaleć. Tuje trzeba zasadzić do końca października, aby miały czas ukorzenić się przed zimą.

A to tylko niektóre propozycje do ogrodu... Bo przecież można jeszcze posadzić zioła. Do wyboru mamy m. in. lubczyk, oregano, mięta, szczypiorki... Wspomnimy też, że zioła wcale nie trzeba trzymać w ogrodzie. Świetnie przyjmą się też np. na balkonie. A do tego Gospodarstwo Ogrodnicze Izabeli i Jacka Iszczak posiada w swojej ofercie bogaty wybór roślin balkonowych. Jeżeli ktoś potrzebuje upiększyć swój balkon: kierunek jest tylko jeden - Kazimierzowo obok Elbląga.

Warto regularnie odwiedzać Gospodarstwo Ogrodnicze Izabeli i Jacka Iszczak. W sprzedaży pojawiły się już wrzosy i hortensje A w październiku - chryzantemy w doniczce.

Gospodarstwo Ogrodnicze

Izabeli i Jacka Iszczak

Kazimierzowo 5c

tel. 512 301 679

--- art. sponsorowany ---