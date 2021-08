Nowy rozdział w elbląskiej komunikacji miejskiej

Komunikacja miejska w Elblągu zmienia się, by jak najbardziej dopasować się do potrzeb pasażerów. Zobacz, co zmieniło się w ostatnim czasie w miejskich autobusach. Zdjęcia.

Dobiega końca okres przejściowy w umowach na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej w Elblągu. Przypomnijmy, że zmiany są wynikiem dwóch przetargów na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych. W ich wyniku od początku roku linie autobusowe obsługuje dwóch operatorów: PKS w Elblągu oraz PKS Grodzisk Mazowiecki wraz z PKS Gostynin. Pomimo krótkiego terminu, jakim dysponowali wymienieni operatorzy, a także pomimo poważnych utrudnień wywołanych epidemią, nowe autobusy rozpoczęły wozić elblążan wcześniej niż dopuszczał to warunkowy okres przejściowy. Już w sierpniu linie autobusowe będą obsługiwane wyłącznie autobusami fabrycznie nowymi z roczników 2020 lub 2021, z wyposażeniem będącym nowością w elbląskim transporcie zbiorowym Klimatyzacja - Bardzo zależało nam, aby nowy tabor autobusowy mógł wozić elblążan już od tegorocznego lata. Myślę, że jednym z podstawowych założeń nowych standardów w autobusowej komunikacji miejskiej jest klimatyzacja. Zagwarantuje to większy komfort podróży naszym pasażerom, ale również polepszy warunki pracy kierowców autobusów i to nie tylko w lecie, ale przez cały rok, ponieważ urządzenia klimatyzacyjne będą mogły wspomagać również ogrzewanie pojazdów w zimie – mówi Artur Bartnik, dyrektor ZKM w Elblągu. Biletomaty mobilne we wszystkich autobusach Po biletomatach stacjonarnych (przypomnijmy, że jest już w mieście pięć) przyszedł czas na urządzenia montowane w autobusach. Biletomaty umożliwiają zakup biletów jednorazowych normalnych i ulgowych dla strefy I (miejskiej) oraz strefy II (podmiejskiej). Co ważne – bilety te można zakupić jako skasowane lub nieskasowane, tak aby mieć zapas na kolejne przejazdy. Obsługa urządzeń nie jest skomplikowana i odbywa się głównie za pomocą dotykowego ekranu zlokalizowanego w górnym lewym rogu urządzenia. ZKM w Elblągu przygotował krótki film instruktażowy: - Mam nadzieję, że biletomaty pozwolą odciążyć obsługę pojazdu w zakresie prowadzenia sprzedaży biletów a jednocześnie ułatwią i rozszerzą do nich dostęp wśród pasażerów. Zgodnie z powszechną tendencją – urządzenia te obsługują jedynie transakcje bezgotówkowe, co z kolei pozwoliło zminimalizować rozmiar urządzenia w taki sposób, aby zajmowało jak najmniej miejsca – dodaje dyrektor Bartnik. Bramki liczące w drzwiach Kolejna nowość w elbląskich autobusach komunikacji miejskiej to urządzenia pomiarowe dające wiarygodne dane na temat liczby pasażerów na kursach każdej z linii – tzw. bramki liczące. - Pozwoli to nam lepiej ocenić wykorzystanie dostępnych środków w komunikacji miejskiej, a co za tym idzie daje możliwość optymalizowania komunikacji miejskiej w czasie o wiele krótszym niż do tej pory, a co ważniejsze – będzie to mogło odbywać się na podstawie bardziej wiarygodnych danych niż te pochodzące z wyrywkowych badań liczby pasażerów – mówi dyrektor ZKM. Kasowniki w nowym wydaniu Nowe kasowniki dwufunkcyjne obsługują zarówno bilety papierowe jak i Elbląską Kartę Miejską (rejestracja przejazdów biletów okresowych, wnoszenie opłaty za przejazdy jednorazowe i promocje elektronicznej portmonetki, zapis transakcji ze sklepu internetowego na kartach miejskich i sprawdzanie ich stanu). Wyposażone są w czytelny, dotykowy wyświetlacz i zlokalizowane są przy każdych drzwiach autobusu. Rozszerzenie dynamicznej informacji pasażerskiej w autobusach komunikacji miejskiej Oprócz nowych, lepszych pod względem widoczności wyświetlaczy (przód, tył, bok) na zewnątrz pojazdu, informujących m.in. o numerze linii, kierunku jazdy oraz najważniejszych przystankach na trasie, wewnątrz pojazdy autobusów pojawiły się tzw. „koraliki”. Są to wyświetlacze na których prezentowany jest numer linii, nazwy wszystkich przystanków na trasie oraz czasy przejazdu pomiędzy nimi, bieżąca pozycja pojazdu – czyli na którym przystanku aktualnie znajduje się pojazd (także na mapie), nazwa kolejnego przystanku na trasie oraz aktualna data i godzina. Jak widać, zmian w zakresie standardów i wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej jest sporo. Ostatnie prace związane z nowym taborem są już na ukończeniu. - Mam szczerą nadzieję, że zmiany w zakresie jakości taboru autobusowego i wprowadzonych udogodnień zostaną dobrze ocenione przez naszych pasażerów – dodaje na zakończenie dyrektor ZKM. --- artykuł promocyjny ---

