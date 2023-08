 Numer VIN pojazdu i co możemy się z niego dowiedzieć

Bez względu na to, czy jesteśmy pasjonatami motoryzacji czy po prostu korzystamy z samochodu jako praktycznego środka transportu, istnieje pewien tajemniczy kod, który kryje wiele informacji na temat naszego pojazdu. Mowa tu o numerze VIN, czyli Vehicle Identification Number, który jest niczym "dowód osobisty" samochodu. To unikalny ciąg znaków, który nie tylko identyfikuje nasz pojazd w sposób jednoznaczny, ale także skrywa w sobie wiele kluczowych informacji na temat jego historii i specyfikacji.

Warto zastanowić się, jak wiele możemy się dowiedzieć, rozszyfrowując ten enigmatyczny numer. Numer VIN to nie tylko zestaw cyfr i liter, ale także otwarcie do historii pojazdu, ukazującego jego tajemnice - od miejsca produkcji i specyfikacji technicznych, po historię napraw, właścicieli czy nawet potencjalne ryzyko kradzieży. Dla niektórych może to brzmieć jak fragment fabuły sensacyjnego filmu, ale w rzeczywistości każdy numer VIN kryje te informacje w swojej strukturze.

Czym w zasadzie jest numer identyfikacyjny pojazdu - więcej o numerze VIN

Każdy samochód, samolot i inny pojazd ma VIN. Z numeru VIN dowiadujemy się wszystkich niezbędnych informacji, które warto wiedzieć np. przed zakupem, ale i po nim.

Po numerze VIN najczęściej kupuje się części zamienne do danego modelu np. samochodu. Numer VIN w samochodzie musi być, bo każda fabryka nadaje numer nadwozia swoim produktom. Jeśli numer VIN nie występuje, to powinniśmy się mocno zacząć zastanawiać co za tym faktem się kryje. Najczęściej ukrywa się taki numer ze względu na kilka nieprzyjemnych sytuacji:

Kradzież pojazdu: Złodzieje często próbują zatuszować prawdziwy numer VIN, usuwając go lub zmieniając, aby utrudnić identyfikację skradzionego pojazdu. Oszustwa przy sprzedaży: W przypadku sprzedaży pojazdu, nieuczciwe osoby mogą próbować podać fałszywy numer VIN lub ukryć jego prawdziwe źródło, aby ukryć problematyczną historię pojazdu. Rejestracja z daleka: Czasami osoby próbujące uniknąć odpowiedzialności za prawo lub chcące ukryć pochodzenie pojazdu mogą fałszować numer VIN lub nadawać go pojazdowi w inny sposób. Oszustwa ubezpieczeniowe: Nieuczciwi właściciele pojazdów mogą próbować manipulować numerem VIN, aby oszukać firmy ubezpieczeniowe i uzyskać niezasłużone odszkodowania. Sprzedaż aut z uszkodzeniami: W celu ukrycia poważnych uszkodzeń lub historii kolizji, niektórzy sprzedający mogą próbować zatuszować prawdziwy numer VIN.

Jak więc widać po powyższych przykładach - numer VIN daje nam ogromne pole manewru jeśli chodzi o rozpoznanie pojazdu i praktycznie całej jego historii od początku powstania.

Sprawdzanie VIN z dowodu rejestracyjnego

Kupując auto, zawsze sprawdzajmy numer VIN i porównujmy go z numerem podanym w fabrycznych miejscach auta. Jeśli coś się nie będzie zgadzać lub zauważymy "przebite numery", to powinna zapalić się nam czerwona lampka, a sam zakup nie powinien dojść do skutku bez konkretnych wyjaśnień.

Gdzie ubezpieczyć auto i sprawdzić numer VIN

