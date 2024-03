 O czym może świadczyć podwyższona ferrytyna?

Wysoki poziom ferrytyny we krwi może być sygnałem nieprawidłowego metabolizmu żelaza w organizmie. Jest to ważne, ponieważ nadmiar żelaza może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dowiedz się, co oznacza wysoka ferrytyna, jakie mogą być jej przyczyny, jakie objawy mogą się pojawiać i jakie mogą być skutki tego stanu.

Co to jest ferrytyna?

Ferrytyna to białko, które pełni ważną funkcję w magazynowaniu żelaza w organizmie. Jest ona obecna głównie w komórkach wątroby, śledziony i szpiku kostnego. Jej głównym zadaniem jest przechowywanie żelaza w postaci nietoksycznej dla organizmu. Gdy organizm potrzebuje żelaza, ferrytyna uwalnia je do krwi, gdzie może być transportowane do innych tkanek.

Jakie są normy ferrytyny?

Przedział referencyjny dla ferrytyny może się różnić w zależności od laboratorium. Jednak zwykle uważa się, że wartości poniżej 200 ng/ml u mężczyzn i 150 ng/ml u kobiet są prawidłowe. Wartości powyżej tych norm mogą wskazywać na wysoką ferrytynę.

Przyczyny wysokiego poziomu ferrytyny

Wysoka ferrytyna może być wynikiem różnych czynników. Oto niektóre z możliwych przyczyn:

- hemochromatoza – to dziedziczna lub nabyta choroba, która powoduje nadmierną absorpcję żelaza z przewodu pokarmowego. W rezultacie dochodzi do gromadzenia się żelaza w różnych narządach, co może prowadzić do wysokiego poziomu ferrytyny we krwi;

- stany zapalne różnego pochodzenia, takie jak uszkodzenie wątroby, śledziony czy komórek szpiku kostnego, mogą prowadzić do wzrostu poziomu ferrytyny. Stan zapalny powoduje uwolnienie ferrytyny z komórek, co zwiększa jej stężenie we krwi.;

- reumatoidalne zapalenie stawów – to przewlekła choroba zapalna, która może również wpływać na poziom ferrytyny. Wysoki poziom ferrytyny bywa związany z procesem zapalnym w organizmie, który występuje w tej chorobie;

- terapia erytropoetyną (EPO) – nieodpowiednio dobrane dawki erytropoetyny (EPO), leku stosowanego w leczeniu niedokrwistości, mogą prowadzić do wzrostu poziomu ferrytyny;

- zespoły mielodysplastyczne – to różne choroby hematologiczne, które charakteryzują się zmniejszoną ilością krwinek we krwi obwodowej. Wysoki poziom ferrytyny może być związany z tymi schorzeniami;

- transfuzje lub przedawkowanie preparatów żelaza – przeładowanie organizmu żelazem w wyniku wielu transfuzji krwi lub przedawkowania preparatów zawierających żelazo może prowadzić do wysokiego poziomu ferrytyny.

Objawy wysokiego poziomu ferrytyny

Wysoki poziom ferrytyny może dawać różne objawy. Oto niektóre z możliwych:

- bóle stawów, które mogą być związane z procesem zapalnym w organizmie;

- problemy z przewodem pokarmowym – bóle brzucha, nudności, wymioty czy zaparcia;

- złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie i problemy z koncentracją.

Skutki wysokiego poziomu ferrytyny

Wysoki poziom ferrytyny, jeśli nie zostanie odpowiednio zdiagnozowany i leczony, może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Oto niektóre z możliwych skutków wysokiego poziomu ferrytyny:

uszkodzenie narządów – nadmiar żelaza może prowadzić do uszkodzenia narządów, takich jak wątroba, serce czy trzustka;

zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – wysoki poziom ferrytyny może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu;

zaburzenia metaboliczne – nadmiar żelaza może wpływać na procesy metaboliczne w organizmie i w konsekwencji prowadzić do zaburzeń metabolicznych, takich jak insulinooporność czy cukrzyca.

