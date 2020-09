O tym się mówi w Elblągu - kto kupuje nowe mieszkania od deweloperów?

Czy to prawda, że po nowe mieszkania w naszym mieście ustawiają się kolejki chętnych? Jak dużo mieszkań kupują osoby z Trójmiasta? Czy banki faktycznie zaostrzyły warunki udzielania kredytów hipotecznych? Na łamach Portel.pl gościmy dziś firmę Grupa Ekspertów Finansowych Elbląg

Nowe mieszkania w Elblągu rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, choć oczywiście nie wszyscy klienci na rynku nieruchomości są nimi zainteresowani. Część osób woli nieruchomości z drugiej ręki – najczęściej ze względu na cenę. Kto najczęściej kupuje w naszym mieście nowe mieszkania?



Paweł Brykalski GEF:

Najliczniejszą grupą nabywców są młode pary - czyli osoby, które wkraczają w nowe, dorosłe życie i planują w najbliższym czasie założenie (lub powiększenie) rodziny. Zwykle nowe mieszkanie jest ich pierwszą własną nieruchomością. To decyzja długoterminowa – w zakupionym mieszkaniu będą prawdopodobnie mieszkali przynajmniej przez kilka czy kilkanaście kolejnych lat. Często są to transakcje wiązane: sprzedaż “starego” mieszkania po rodzicach lub dziadkach, dobranie kredytu, przeprowadzka do nowiutkiego bloku od dewelopera. Najczęściej rezerwowane u deweloperów są mieszkania 2 pokojowe lub mieszkanie z aneksem kuchennym w salonie i pokojem dla dzieci oraz sypialnią rodziców. Dwie stałe pensje lub pensja i drugi dochód z działalności gospodarczej, takie wnioski kredytowe w zasadzie zawsze kończą się przyznaniem kredytu na mieszkanie. Ale wiele osób w Elblągu ma promesę kredytu, są zdecydowani na zakup nowego mieszkania ale … na rynku nie ma nowych mieszkań! Teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego każda nowa oferta w Elblągu sprzedaje się dosłownie w kilka-kilkanaście dni.



Media rozpisywały się wiosną o problemach z uzyskaniem kredytu na mieszkanie, jak faktycznie wygląda sytuacja?



Kinga Bedyńska GEF:

Sytuacja z wnioskami kredytowymi już dawno wróciła do normy! Kryzys był między lutym, a kwietniem 2020 r. wówczas indeks popytu spadł, ale od maja nastąpił powrót do normalności znanej sprzed pandemii. Co to oznacza dla Klienta planującego zakup mieszkania? Realną szansę na pozytywną decyzję banku przy pierwszym podejściu. Wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR jest historycznie najniższa od wielu lat, co oznacza, że aktualna wysokość miesięcznej raty kredytów opartych o zmienną stopę jest dużo niższa. Warto zacząć od Symulacji Kredytowej - spotkania w naszym biurze, omówienia całej sytuacji finansowej rodziny, sprawdzenia które banki będą chciały nam sfinansować zakup mieszkania i jaką będziemy mieli miesięczną ratę.



Czy Elbląg kusząc niższymi cenami mieszkań przyciąga nabywców z Trójmiasta?



Piotr Putko GEF:

To trochę nie potwierdzona danymi plotka. U deweloperów więcej transakcji zakupu mieszkań “na wynajem” zawierają inwestorzy z Elbląga lub osoby, które wyjechały z naszego miasta w szczycie emigracji 2004-2006. Hitem są kawalerki, które w zasadzie wynajmują się od ręki, a kwota z najmu spłaca nam kredyt. Nowością w ofercie naszej firmy jest kompleksowa obsługa transakcji wiązanych - Klient bez konieczności przylotu do Elbląga może z nami zbyć posiadane mieszkanie i kupić nowe. Dla siebie, w scenariuszu powrotu kiedyś do rodzinnego miasta, albo od razu z przeznaczeniem na wynajem.



Na koniec naszej rozmowy jeszcze kwestia umów na czas określony, taki model zatrudnienia preferuje wielu elbląskich pracodawców. Czy to oznacza brak szansy na kredyt hipoteczny?



Anna Zielenkiewicz GEF: Czas określony w umowie o pracę nie jest czynnikiem przesądzającym o otrzymania kredytu na mieszkanie. Proszę pamiętać, że dodatkowym kryterium jest od kiedy i na jak długo umowa obowiązuje w momencie składania wniosku o kredyt. Dobrym przykładem są żołnierze z korpusu szeregowych, których kontrakty zawodowe są ograniczone czasowo, a jednocześnie nie wykluczają otrzymania kredytu. Osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie też nie są dyskwalifikowane, mogą ubiegać się o kredyt. Nieco gorzej jest z wnioskami osób prowadzących małe firmy. Tu weryfikacja jest dłuższa, ocenie podlega także branża w której prowadzimy biznes, banki patrzą jak firma przeszła przez okres pandemii i czy przełożyło się to na spadek przychodów. Ale aby pokazać konkretną Symulację Kredytową warto abyśmy spotkali się w naszym biurze i przeanalizować całą sytuację rodzinnych finansów.



Dziękujemy za dzisiejszą wizytę w Portel.pl



Grupa Ekspertów Finansowych Elbląg

firma nie pobiera opłat za przygotowanie Symulacji Kredytowej

ul. Armii Krajowej 7-8 I piętro

Paweł Brykalski 691 157 533

Kinga Bedyńska 885 544 445

Lidia Posmyk 607 910 667

Anna Zielenkiewicz 791 409 034

Piotr Putko 602 573 522

www.grupaekspertowfinansowych.pl

www.facebook.com/kredytyhipoteczneelblag

--- artykuł promocyjny ---