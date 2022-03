 Obowiązkowe matowanie lakieru przed polerowaniem

Polerowanie lakieru jest jednym ze sposobów na to, by usunąć rysy. Oczywiście wiele zależy od tego jak głębokie jest uszkodzenie. Kolejne warstwy tworzy lakier bezbarwny (klar), podkład oraz baza. W efekcie chodzi więc o to, że poprzez polerowanie oraz matowienie można usunąć jedynie te ryzy, które nie naruszyły bazy oraz podkładu, a jedynie powstały na powierzchni lakieru bezbarwnego.

Jak wykonać polerowanie lakieru?

Polerowanie nowego lakieru w Clinic4Car to jeden z najlepszych i najprostszych sposobów na przywrócenie karoserii świetności. Ta metoda sprawdza się w przypadku najdrobniejszych rys. w przypadku tych głębszych wykorzystuje proces matowienia. Wystarczy mieć papier ścierny o odpowiedniej granulacji. Warto pamiętać, że ta metoda przyspiesza pracę, sprawia, że jest ona efektywniejsza i szybsza, a świeży lakier prezentuje się zdecydowanie lepiej. Do matowienia należy powierzchnię przygotować.

Trzeba ją oczyścić, a także wstępnie wypolerować. Dzięki temu można ocenić głębokość rys pod lakierem bezbarwnym. Do pracy następnie wykorzystuje się specjalne koreczki, na których umieszczamy krążki ścierne. Im większa granulacja tym łagodniejsze ścieranie powierzchni. Lakier montuje się na suro okrężnymi ruchami, następnie całość się poleruje z użyciem pasty polerskiej oraz myje się warstwę lakierniczą.

Polerowanie nowego lakieru

Cały proces wykańcza się pastą polerską. Jest ona dostępna w kilku odmianach. Mocno ścierne sprawdzają się do wycinania głębokich rys. To od nich zaczyna się korektę lakieru i można pozbyć się głębokich rys, swirli, zmatowień i hologramów. Samochody o cieńszej grubości lakieru metalizowanego akrylowego. Jest on delikatniejszy, więc twarde gąbki oraz mocno ścierne pasty będą zbyt inwazyjne. Wówczas warto zacząć od pasty polishingowej. W każdym wariancie oczywiście należy auto wypolerować raz jeszcze za pomocą środków wykończeniowych, co zapobiega powstawaniu hologramów.

Także gąbki polerskie dostępne są w różnych kolorach i wariantach. Dzieli się je na cuttingowe, polishingowe oraz nabłyszczające – czyli finishingowe. Te ostatnie są czarne i miękkie. Należy zwracać uwagę, by na karoserii nie zostały resztki pasty, ponieważ będzie to wyglądać nieestetycznie. Na zakończenie auto trzeba dokładnie umyć i ciśnieniowo wypłukać pastę z zakamarków, co nie jest proste. Sprawdza się dobry odtłuszczający szampon oraz specjalistyczne płyny także do tworzyw sztucznych. To etap niezbędny, zanim przystąpimy do nakładania wosków.

