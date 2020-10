  Od 19.10 do 24.10 – Dni Otwarte w salonach HADM Gramatowski!

Od 19.10 do 24.10 startujemy z dniami otwartymi w salonach Skody i Citroena HADM Gramatowski w Elblągu oraz Skoda i Kia w Starogardzie Gdańskim. Podczas tego tygodnia będzie można poznać zupełnie nowy model Citroena C3 oraz KIA Sorento. Mało tego, możesz zapoznać się z ofertą wyprzedażową i ekstra rabatami sięgającymi nawet 16 500 zł, które czekają na Ciebie w salonie Skody HADM Gramatowski.

Nie możesz przegapić takiej okazji! Czekamy na Ciebie, z racji trwania dni otwartych przygotowaliśmy również wyjątkową niespodziankę: możliwość otrzymania VOUCHERA na rejs dla 10 osób naszym katamaranem HADMIK- iem.* Wystarczy tylko złożyć zamówienie na auto w dowolnym naszym salonie i Voucher trafia prosto w Twoje ręce! Dla przypomnienia już od wiosny ruszamy z nową usługą w firmie HADM Gramatowski. Organizować będziemy rejsy, jakich do tej pory jeszcze nie było! Dwa katamarany HADMIK i HADMÓWKA już na Ciebie czekają i przygotowują się do przyszłorocznego sezonu.

Fot. HADM Gramatowski

Podczas dni otwartych będzie można zapoznać się z szeroką ofertą modelową, skorzystać z jazd testowych oraz uzyskać ofertę na zakup samochodu. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, na wszystkie pytania odnośnie zakupu auta odpowiedzą nasi specjaliści. Może nowy model Citroena C3 i KIA Sorento spełni Twoje oczekiwania co do wyboru auta? Jest to odpowiedni czas na zakup nowego samochodu. Nie możesz przegapić takiej okazji, tym bardziej że salon Skody HADM Gramatowski przygotował dla Ciebie korzystne rabaty, sięgające nawet 16 500 zł.

Zapraszamy serdecznie do naszych salonów Skody i Citroena HADM Gramatowski w Elblągu oraz Skoda i KIA w Starogardzie Gdańskim.

*regulamin i wszelkie informacje na temat Vouchera znajdą Państwo w naszych salonach.

HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer Skoda i Citroen

ul. Warszawska 87

82-300 Elbląg

T: 55 235 24 57

Serdecznie zapraszamy!

Piątek: 8.00 - 18.00

Sobota: 8.00 - 14.00



HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer Skoda i Kia

Rokocin 4G

83-200 Starogard Gdański

T: 58 560 94 80

www.hadm.pl

Piątek: 7.00 - 18.00

Sobota: 7.00 – 14.00