Od aut firmowych po jachty. Sprawdź, jak szeroką ofertę finansowania obejmuje mLeasing

Poszukiwania nowego samochodu, maszyny czy nawet jachtu na potrzeby firmowe nie muszą być trudne ani zajmować wiele czasu. Wystarczy, że wiesz, gdzie szukać, a także masz świadomość, jaka oferta finansowania będzie najkorzystniejsza dla Twojego przedsiębiorstwa. Przed Tobą kosztowne inwestycje w rozwój działalności pod względem firmowej floty pojazdów? Możesz zdecydować się na leasing samochodów, maszyn, jachtów i wielu innych rzeczy. Zobacz, jak dopasować formę finansowania do potrzeb swojej firmy!

Jakie pojazdy i przedmioty podlegają pod umowy leasingowe? To warto wiedzieć

W rozwoju firmy bardzo ważne są inwestycje w nowoczesny sprzęt, niezawodną flotę pojazdów oraz maszyny, które są potrzebne do codziennej pracy. To wielotysięczne wydatki, które można nieco rozbić w ramach umowy z leasingodawcą.

Zanim zdecydujesz się na leasing, musisz wiedzieć, że w ramach takiej formy finansowania da się pokryć koszty zakupu samochodu osobowego, ciężarowego, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń medycznych, sprzętu IT, nieruchomości, a także produktów OZE powiązanych z transformacją energetyczną przedsiębiorstwa.

W jaki sposób wybrać korzystną ofertę leasingu firmowego?

Postaraj się skupić na kilku kluczowych parametrach, np. kosztach odsetkowych, wymaganym wkładzie początkowym oraz oprocentowaniu bazowym dla umowy leasingowej. Warto skrupulatnie przeanalizować poszczególne parametry oferty leasingu przed podpisaniem umowy, bo wpływają na całkowity koszt i sposób korzystania z pojazdu lub sprzętu.

Najważniejsze kwestie, które warto sprawdzić:

wysokość opłaty wstępnej – im wyższa, tym niższa miesięczna rata i mniejszy koszt całkowity,

– im wyższa, tym niższa miesięczna rata i mniejszy koszt całkowity, długość umowy – krótszy okres oznacza zwykle wyższe raty, ale szybsze zakończenie finansowania,

– krótszy okres oznacza zwykle wyższe raty, ale szybsze zakończenie finansowania, rodzaj leasingu – operacyjny i finansowy różnią się księgowaniem kosztów i wykupem,

– operacyjny i finansowy różnią się księgowaniem kosztów i wykupem, wartość wykupu – wpływa na wysokość rat i to, czy łatwo przejmiesz sprzęt po zakończeniu umowy,

– wpływa na wysokość rat i to, czy łatwo przejmiesz sprzęt po zakończeniu umowy, oprocentowanie oraz dodatkowe opłaty – decydują o faktycznej cenie leasingu, nie tylko o wysokości raty,

– decydują o faktycznej cenie leasingu, nie tylko o wysokości raty, zakres ubezpieczenia i wymagania wobec polisy, bo wpływają na bezpieczeństwo i stałe koszty.

Gdy porównasz te elementy, szybciej zauważysz, które propozycje są korzystniejsze. Każdy leasingodawca inaczej ustala opłaty i limity, dlatego warto sprawdzić szczegóły, zamiast kierować się samą ratą.

Co obejmuje oferta leasingu samochodów i innych pojazdów od mLeasing?

Aktualna oferta mLeasing to propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą na atrakcyjnych warunkach skorzystać z finansowania aut, maszyn czy pojazdów specjalistycznych. Leasingodawca proponuje przede wszystkim:

procedurę uproszczoną (dla aut i typowych maszyn) – finansowanie nawet do kilkuset tysięcy złotych bez dokumentów finansowych,

(dla aut i typowych maszyn) – finansowanie nawet do kilkuset tysięcy złotych bez dokumentów finansowych, brak wpłaty własnej (dostępne przy wybranych przedmiotach i dobrej zdolności kredytowej),

(dostępne przy wybranych przedmiotach i dobrej zdolności kredytowej), szybką decyzję – wydawaną często w jeden dzień,

– wydawaną często w jeden dzień, pakiety ubezpieczeniowe wliczone w koszty leasingowe (np. OC, AC, Assistance),

wliczone w koszty leasingowe (np. OC, AC, Assistance), elastyczne zakończenie umowy: wykup, zwrot (w wybranych produktach) albo przedłużenie finansowania.

Współpraca z mLeasing w ramach leasingu samochodów, maszyn czy jachtów to gwarancja bezpieczeństwa. Firma z ponad 30-letnim doświadczeniem do tej pory sfinansowała ponad 500 tys. przedmiotów na atrakcyjnych warunkach.

Jak obliczyć, ile kosztuje leasing samochodu lub innego mienia?

To proste, bo możesz skorzystać z internetowego kalkulatora leasingowego. W tym celu wystarczy, że wybierzesz, np. model i markę pojazdu, wartość netto, a także preferowany okres spłaty (do 72 miesięcy), wysokość wpłaty początkowej i kwotę wykupu resztkowego. Na bazie tych parametrów możesz otrzymać wstępną ofertę finansowania i dowiesz się, ile wyniesie miesięczna rata w ramach podpisywanej umowy.

Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z doradcą leasingodawcy, aby wprowadzić dokładniejsze parametry dotyczące pojazdu będącego przedmiotem finansowania – wtedy otrzymasz skrupulatną wycenę i ofertę podpisania umowy leasingu, np. operacyjnego lub finansowego.