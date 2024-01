 Odkurzacz, co sam odkurza. Jaki odkurzacz samojezdny wybrać?

Marzy Ci się odkurzanie i mycie podłóg bez wysiłku? Teraz jest to możliwe dzięki nowym technologiom. Szukasz inteligentnego robota sprzątającego, który pomoże Ci utrzymać perfekcyjną czystość w Twoim domu? Wybierz odkurzacz samojezdny, co sam odkurza i mopuje!

Kiedy przyda Ci się odkurzacz, co sam odkurza?

Nowe wynalazki i postęp technologiczny sprawiają, że coraz częściej szukamy sposobów na uproszczenie sobie życia i zaoszczędzenie czasu, szczególnie jeśli chodzi o sprzątanie. W związku z tym coraz większą popularność zyskują odkurzacze, które działają samodzielnie. Inteligentny odkurzacz działa na zasadzie algorytmu, który określa trasę tego smart urządzenia i dostosowuje sposób sprzątania do Twoich preferencji. Możesz zmieniać tryb pracy urządzenia, np. zwiększać lub zmniejszać moc ssania, w zależności od rodzaju podłogi lub stopnia zabrudzenia. Mądrze zaprojektowany robot sprzątający będzie Twoim niezawodnym pomocnikiem w zwalczaniu kurzu i bałaganu.

Odkurzacz samojezdny możesz wykorzystać w swoim domu na wiele sposobów, m.in. do:

- Zbierania sierści zwierząt z podłogi,

- Regularnego usuwania okruszków,

- Odkurzania pod meblami – robot sprzątający dzięki niewielkim gabarytom zmieści się tam, gdzie trudno dotrzeć tradycyjnym odkurzaczem,

- Sprzątania tylko wybranego miejsca w wyznaczonej w aplikacji strefie, np. w pokoju dziecięcym po zabawie lub pod stołem po posiłku,

- Usuwania śladów stóp i zabrudzeń z zewnątrz przy drzwiach wejściowych dzięki opcji mycia podłogi na mokro,

- Omijania miejsc i elementów, których nie chcesz sprzątać, np. dywanów podczas mopowania podłogi. W aplikacji możesz ustawić robotowi, tzw. wirtualną ścianę, która zabezpieczy wybrany obszar.

Jak jeszcze robot sprzątający może Ci pomóc w domu? Poznaj praktyczne wskazówki: https://www.philips.pl/c-e/blog/dom/sprzatanie/porady/odkurzacz-co-sam-odkurza.html

Jaki odkurzacz samojezdny wybrać? Poznaj najważniejsze funkcje robotów sprzątających

Robot sprzątający to automatyczny odkurzacz, który sam jeździ i sprząta, a nawet mopuje podłogę za Ciebie. Jest to wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które oszczędza Twój czas i wysiłek. Odkurzacz samojezdny pomoże Ci utrzymywać czystość w domu regularnie – bez konieczności ręcznego odkurzania. Odkryj funkcje odkurzaczy samojezdnych od Philips:

- Dwa w jednym, czyli odkurzacz, co sam odkurza i mopuje

Masz mało czasu na podwójne sprzątanie, czyli odkurzanie i mycie podłóg? A może masz alergię na kurz, roztocza lub sierść zwierząt i musisz utrzymywać w domu idealną czystość, aby pozbyć się alergenów?

Wybierz robot sprzątający z funkcją mopowania. To urządzenie pomoże Ci nie tylko odkurzyć podłogi, ale też wyczyścić je na mokro.

W skutecznym myciu podłogi sprawdzi się samojezdny odkurzacz wyposażony w mop wibracyjny. Soniczne mopowanie zadziała skuteczniej niż zwykłe przecieranie podłogi. Pozwoli Ci to domyć nawet ciężkie plamy po butach i wyeliminować bakterie.

Interesuje Cię robot sprzątający i mopujący jednocześnie? Sprawdź model Aqua 700 od Philips: https://www.philips.pl/c-e/ho/odkurzacze-i-mopy/roboty/robot-sprzatajacy-i-mopujacy-aqua-7000.html

- Zdalne sterowanie przez aplikację

Odkurzacz-robot uruchamia się i pracuje według harmonogramu, który sam ustalasz. Urządzeniem możesz sterować zdalnie na smartfonie. W przypadku robotów sprzątających Philips zrobisz to za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej – Philips HomeRun. Znajdziesz ją w Google Play i App Store.Dzięki temu smart odkurzacz wysprząta mieszkanie podczas Twojej nieobecności, a Ty wrócisz do czystego domu! Cały proces możesz kontrolować i w każdej chwili uruchomić oraz zatrzymać urządzenie. W trakcie sprzątania w domu możesz też mówić do swojego robota i wydawać mu komendy głosowe.

- Smart funkcje zapewniają intuicyjne działanie

Odkurzacze samojezdne Philips posiadają specjalne kamery laserowe, które doskonale skanują otoczenie. Dzięki temu mogą bez trudu omijać przeszkody i nie zderzać się ze ścianami. W rezultacie sprzątanie całego mieszkania staje się szybkie i bardzo skuteczne. Nie musisz przestawiać przedmiotów i zmieniać całej aranżacji przestrzeni przed odkurzaniem – urządzenie jest tak mądre, że samo sobie poradzi. Nawet najmniejsze przedmioty, jak zabawki czy buty, nie umkną jego uwadze. Sensory ruchu chronią robota sprzątającego przed upadkiem ze schodów lub progu, a także pozwalają mu sprzątać nawet przy zgaszonym świetle.

- Efektywne i bezproblemowe sprzątanie

Samojezdne odkurzacze są wyposażone w szczotki boczne, które z łatwością zbierają zabrudzenia nawet z trudnodostępnych zakamarków. Dzięki wbudowanej stacji zasysającej kurz robot może pracować nawet przez 30 dni bez konieczności opróżniania zbiornika. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie!

Co w przypadku, gdy urządzenie się rozładuje? Bez obaw! Odkurzacz automatyczny sam wie, kiedy powrócić do stacji dokującej. Robi to za każdym razem, gdy potrzebuje naładować akumulator lub opróżnić pojemnik na brud.

Odkurzacz, co sam odkurza, a dodatkowo mopuje to innowacyjne rozwiązanie – pomoże Ci utrzymać porządek bez konieczności poświęcania wielu godzin na sprzątanie. Zastanawiasz się jaki odkurzacz samojezdny wybrać? Sprawdź ofertę Philips i wybierz model, który spełnia Twoje potrzeby i ciesz się czystością w domu!

