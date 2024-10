 Odwiedź Miejsce Spotkań Pozytywnych!

Czy wiesz, że jest takie miejsce, gdzie zawsze jesteś mile widziany? Przy ul. 1 Maja 14 elblążanie w każdym wieku mogą wspólnie spędzić czas, napić się kawy lub herbaty, zagrać w gry planszowe, porozmawiać – po prostu być ze sobą, bez względu na wiek, płeć, zamożność, czy fakt posiadania rodziny. Tak właśnie działa Miejsce Spotkań Pozytywnych prowadzone przez Stowarzyszenie "Inicjatywy Przyszłości" przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Elbląg.

Miejsce Spotkań Pozytywnych to przestrzeń, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie, osoby samotne będą mogły spędzić czas z innymi, młodzież będzie mogła odrobić lekcje, zdobywać wiedzę od starszych mieszkańców lub rozwijać swoje zainteresowania. MSP przy ul. 1 Maja 14 jest dostępne dla mieszkańców już od września, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15, we wtorki i czwartki do godziny 18.

Seniorzy (60+) mogą wziąć udział w warsztatach (zgłoszenia przyjmowane są w Miejscu Spotkań Pozytywnych przy ul. 1 Maja 14 oraz poprzez stronę: www.inicjatywyprzyszlosci.pl). Ilość miejsc jest ograniczona, udział w warsztatach jest bezpłatny. Do wyboru są:

- Spotkania ruchowe z fizjoterapeutą, dzięki którym seniorzy m.in. innymi dowiedzą się, jak utrzymać odpowiednią do wieku kondycję fizyczną. Spotkania odbędą się: 29 października, 12 listopada, 26 listopada oraz 10 grudnia.

- Warsztaty robienia naturalnych świec sojowych, których aromatyczny zapach już wkrótce wypełni mieszkania seniorów. Warsztaty odbędą się: 31 października, 14 listopada oraz 28 listopada.

- Warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się, podczas których seniorzy oprócz garści praktycznych porad także przygotują wspólnie zdrowy posiłek. Warsztaty odbędą się 22 października oraz 19 listopada.

- Warsztaty z robienia sushi, podczas których seniorzy poznają tajniki robienia sushi, a ta umiejętność z pewnością pozwoli zaskoczyć przyjaciół i wnuki podczas rodzinnych spotkań. Warsztaty odbędą się 24 października oraz 21 listopada.