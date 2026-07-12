 Opel Frontera w HADM Gramatowski - siedem miejsc, hybryda i spora obniżka ceny

Jeśli od jakiegoś czasu rozglądasz się za większym autem dla rodziny, ale odkładasz decyzję, bo "trzeba poczekać na dostawę" albo "ceny są nie do przejścia" – to może właśnie ten moment, żeby zmienić zdanie.

W HADM Gramatowski mamy teraz 38 egzemplarzy (ograniczona dostępność) Opla Frontery dostępnych od ręki. Czarny, srebrny, zielony – wybór koloru to jedna z niewielu rzeczy, które musisz przemyśleć, bo reszta jest już gotowa do odbioru.

Czym jest Frontera?

To siedmioosobowy SUV z napędem hybrydowym. Pod maską pracuje silnik 1.2 Turbo, który razem z jednostką elektryczną daje łącznie 145 KM i współpracuje z 6-biegową automatyczną skrzynią eDCT. Średnie spalanie według normy WLTP wynosi 5,4 l/100 km – w mieście 5,6 l, w trasie między 4,6 a 6,3 l w zależności od tempa jazdy. Emisja CO2 to 122 g/km.

Co jest w środku?

Standardowo Frontera GS ma już całkiem sporo: dwa 10-calowe ekrany (jeden dla kierowcy, drugi multimedialny z nawigacją, Bluetooth i DAB), kamerę cofania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, ładowarkę indukcyjną, klimatyzację elektroniczną, reflektory Intelli-LED z przodu i LED z tyłu, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, hamulec elektryczny oraz pakiet systemów bezpieczeństwa z ostrzeganiem przed kolizją i automatycznym hamowaniem.

Egzemplarze, które mamy w salonie, mają dodatkowo pakiet techniczny – relingi dachowe i reflektory przeciwmgielne LED – oraz pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele przednie, podgrzewane koło kierownicy i podgrzewaną przednią szybę.

Gwarancja i cena

Opel daje na Fronterę gwarancję na 8 lat lub 160 000 km. Na dostępne egzemplarze obowiązuje obniżka o 16 000 zł brutto względem ceny katalogowej wynoszącej 123 900 zł brutto*. Dokładne warunki oferty, aktualna cena oraz możliwości finansowania – najlepiej omówić bezpośrednio z naszym doradcą, który przeprowadzi Cię przez całą konfigurację krok po kroku.

Jeśli chcesz zobaczyć auto na żywo lub umówić jazdę próbną – zapraszamy do salonu HADM Gramatowski.

*Podana cena katalogowa 123 900 zł brutto stanowi najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki. Oferta dotyczy wybranych egzemplarzy dostępnych w salonie. Zużycie paliwa i emisja CO2 podane wg normy WLTP dla skonfigurowanej wersji. Wartości rzeczywiste mogą się różnić w zależności od stylu jazdy i warunków drogowych. Szczegóły u doradcy.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Opel HADM Gramatowski

Elbląg, ul. Warszawska 87, tel. 55 230 55 01

www.hadm.pl