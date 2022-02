 Opiekun medyczny – bezpłatny kierunek szansą na nową pracę

Coraz więcej osób z czasem decyduje się na przebranżowienie. Nierzadko taki ruch wymusza sytuacja na lokalnym rynku pracy. Często pracownicy poszukują też nowych dróg rozwoju zawodowego. Nie da się jednak ukryć, że przekwalifikowanie się jest zazwyczaj kosztowne – konieczne jest bowiem opłacenie wszystkich kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności. Alternatywą może być bezpłatna nauka – w szkole policealnej czy szkole medyczne, która pozwala na znalezienie pracy w nowym zawodzie, np. opiekuna medycznego. Jakie zadania stoją przed przedstawicielami tego zawodu? Wyjaśniamy!

Dlaczego warto uczyć się na kierunku Opiekun medyczny?

W całej Europie, w tym w Polsce, społeczeństwo starzeje się coraz szybciej. Osoby starsze potrzebują natomiast opieki; nierzadko całodobowej. Najbliższa rodzina nie zawsze ma z kolei możliwość, by zająć się seniorem tak, jak tego potrzebuje. Z tego względu często decyduje się na umieszczenie go np. w domu opieki. Tam nad jego zdrowiem będzie czuwać m.in. opiekun medyczny, który nie tylko będzie w stanie rozpoznać problemy funkcjonalne i określić potrzeby osoby starszej czy chorej, ale też – świadczyć usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze. Opiekunowie medyczni są również przygotowani do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Co istotne, osoby, które chcą pracować w zawodzie opiekuna medycznego, nie muszą wcale ograniczać się do Polski. Duże zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju specjalistów są w całej Europie (a zwłaszcza w Niemczech czy Wielkiej Brytanii), a nawet w Stanach Zjednoczonych. To zatem nie tylko zawód, na który zapotrzebowanie będzie zawsze, ale także wszędzie, jest więc niezwykle wszechstronny.

Warto wspomnieć, że w 2021 roku zawód opiekuna medycznego otrzymał nowe kompetencje. Tym samym wzrósł jego prestiż, możliwe wynagrodzenie oraz poziom realnej pomocy, którą można nieść w sposób bezpośredni osobom chorym i niesamodzielnym, w tym starszym bądź niepełnosprawnym. Przykładem tej zmiany jest możliwość samodzielnego pobierania krwi pacjentom, co wcześniej mogły robić tylko pielęgniarki, ratownicy czy technicy analityki medycznej, a teraz również opiekun medyczny. Szkoła kompleksowo przygotowuje zainteresowanych do niesienia pomocy, odbywają się zatem nie tylko zajęcia teoretyczne, ale też praktyczne.

Jak zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie opiekuna medycznego?

Najprostszą drogą ku temu, by zostać opiekunem medycznym, będzie zapisanie się na kurs Opiekun Medyczny. W szkole Żak nauka jest bezpłatna, trwa zaledwie 1,5 roku i jest prowadzona w systemie stacjonarnym. Dzięki temu uczestnicy szybko, ale w odpowiednim stopniu nauczą się wszystkiego co niezbędne, by pracować w zawodzie.

Na koniec nauki czeka ich egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwenci otrzymują świadectwo MEN i certyfikaty szkoły Żak, w tym certyfikaty „Działanie systemu pomocy medycznej i opieki zdrowotnej w Polsce” oraz „Polskie normy sanitarno-epidemiologiczne”. Słuchacze, którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin będą zatem w pełni przygotowani do wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

Czego można nauczyć się na kierunku Opiekun medyczny w szkole Żak?

W trakcie nauki w szkole Żak na kierunku Opiekun medyczny z elementami zdrowia publicznego uczestnicy dowiadują się:

- jak rozpoznawać problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej – niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania choroby,

- jak świadczyć usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze,

- jak dobierać procedury terapeutyczne dla danego pacjenta.

Po ukończeniu nauki absolwenci są również przygotowani do:

- wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

- wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS-3D – Metodą Hoppe,

- wykonywania innych wybranych czynności medycznych,

- współpracy z pielęgniarkami i lekarzami,

- podawania leków iniekcją podskórną – np. insulinę czy heparynę drobnocząsteczkową,

- kontaktu z osobami niesłyszącymi lub niemówiącymi poprzez język migowy,

- pracy za granicą dzięki poznaniu języka obcego w ochronie zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy,

- planowania czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej,

- rozpoznawania problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych

oraz wielu innych. Więcej o nauce w szkole Żak na kierunku Opiekun medyczny można dowiedzieć się ze strony https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie jako opiekun medyczny?

Osoby przygotowane do wykonywania zawodu opiekuna medycznego znajdą zatrudnienie w wielu podmiotach i instytucjach. Pracy mogą szukać w:

- domach opieki,

- domach i ośrodkach pomocy społecznej,

- jednostkach prowadzących grupy wsparcia,

- szpitalach,

- przychodniach,

- hospicjach,

- sanatoriach

- czy środowiskowych domach pomocy.

Oprócz tego opiekunowie medyczni często są zatrudniani również przez prywatne podmioty z branży medycznej lub nawet – przez prywatne osoby. Perspektywy zawodowe są zatem szerokie, zwłaszcza że popyt na usługi opiekunów medycznych będzie niewątpliwie rósł w kolejnych latach.