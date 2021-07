Opinie o Tradocenter: Czy warto inwestować z tym brokerem?

TradoCenter cieszy się jednymi z najlepszych opinii na rynku. Dostawca zapewnia dostęp do światowych rynków i jednocześnie oferuje zaawansowane narzędzia finansowe.

Sukces inwestora jest w znacznym stopniu uzależniony od wyboru usług brokerskich. Idealna platforma inwestycyjna powinna być na tyle silna, aby sprostać wymaganiom zaawansowanych traderów. Jednocześnie powinna być intuicyjna i nie sprawiać trudności początkującym inwestorom.

Poświęciliśmy czas na znalezienie dostawcy, który pozwala na realizację marzeń początkujących i zaawansowanych traderów. Okazało się, że TradoCenter cieszy się jednymi z najlepszych opinii na rynku. Dostawca zapewnia dostęp do światowych rynków i jednocześnie oferuje zaawansowane narzędzia finansowe.

Czy warto inwestować z TradoCenter?

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę oferty TradoCenter. Założyliśmy konto na platformie i zaczęliśmy doskonalenie strategii handlowej w oparciu o materiały, które zapewnia broker. Następnie przeszliśmy do transakcji i szybko uzyskaliśmy pierwsze zwroty z inwestycji. Możemy potwierdzić, że broker zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia, aby odnieść sukces jako inwestor na rynkach finansowych.

Co mówią opinie o TradoCenter?

Przed założeniem konta na platformie TradoCenter poświęciliśmy czas na wyszukanie opinii o brokerze. Na zaufanych forach internetowych znaleźliśmy liczne recenzje zadowolonych klientów dostawcy. Użytkownicy platformy doceniają profesjonalne i potężne narzędzia, wsparcie oraz bezpieczeństwo, które zapewnia broker. Podczas researchu natrafiliśmy na kilka negatywnych opinii, które mogą wynikać z nieuczciwych działań konkurencji brokera.

Za co cenimy ofertę TradoCenter?

TradoCenter zapewnia wszystko, czego potrzebuje inwestor. Możesz handlować na dowolnych rynkach i korzystać z najskuteczniejszych narzędzi. Poniżej dowiesz się, jakie są główne korzyści oferty brokera.

1. Instrumenty finansowe

Broker zapewnia ekskluzywną listę aktywów finansowych. Inwestuj w waluty, towary, akcje, indeksy, a nawet kryptowaluty. Ciesz się wąskimi spreadami nawet w momentach intensywnej zmienności.

Broker jest zdeterminowany, aby dostarczyć najlepsze usługi. Dzięki kontraktom CFD możesz czerpać korzyści z aktywów, bez nabywania ich. Umowa handlu pozwala Ci ominąć szereg regulacji i daje szanse na atrakcyjne zyski. Pamiętaj jednak, że kontrakty wiążą się z ryzykiem. Zanim rozpoczniesz ten rodzaj handlu, zdobądź potrzebną wiedzę i doświadczenie.

2. Korzyści dla początkujących traderów

Jako osoba, która rozpoczyna przygodę z TradoCenter, możesz liczyć na darmowe szkolenia i bezpieczne środowisko 10 chronionych transakcji. Nauczysz się podstaw handlu i obsługi platformy bez obaw o utratę kapitału. W przypadku nieudanych transakcji, środki wrócą na Twoje konto.

TradoCenter zapewnia dostęp do bloga, licznych materiałów edukacyjnych oraz spersonalizowanych sesji z doświadczonymi inwestorami. Jesteś początkującym traderem? W pierwszej kolejności naucz się czytać wykresy. Dzięki temu nabędziesz opłacalne akcje i unikniesz intensywnie sprzedawanych instrumentów. Wykresy to najlepszy sposób, aby poznać idealny czas na sprzedaż, kupno oraz trzymanie akcji. TradoCenter udostępnia wykresy oraz inne narzędzia, które zapewniają szybki dostęp do danych oraz analiz. Dodatkowo możesz wyszukiwać informacje z innych źródeł i na bieżąco pracować nad swoją strategią inwestycyjną.

Klienci detaliczni TradoCenter mogą wybierać spośród 6 różnych kont. Pierwsze z nich otworzysz po wpłacie 200 USD. Nasza analiza potwierdziła, że już podstawowe konto to wystarczająca opcja, aby pomnożyć zyski i odnieść pierwsze sukcesy na rynku. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, skontaktuj się z TradoCenter i przetestuj ofertę dostawcy na własną rękę.

3. Oferta dla zaawansowanych graczy

Jesteś doświadczonym traderem? Aplikuj o konto profesjonalne, które daje dostęp do atrakcyjnych promocji i wysokiej dźwigni. Inwestorzy z wiedzą na temat handlu mogą szybko pomnożyć swoje fundusze. Pamiętaj, że opcja dla zaawansowanych inwestorów wiąże się z rezygnacją z części zabezpieczeń.

4. Platforma handlowa

Broker zapewnia intuicyjną, elastyczną platformę. Możesz korzystać z wersji przeglądarkowej i mobilnej. Wykonasz transakcje z własnego fotela lub będąc w biegu. Samodzielnie zdecyduj, czy preferujesz dokładne analizy na komputerze czy Trading Jednego Kliknięcia. Platforma jest na tyle potężna i wydajna, że chętnie wybierają ją inwestorzy z całego świata.

Traderzy cenią PROfit również za wygodę. Potrzebujesz dowolnego urządzenia oraz dostępu do internetu. Nie musisz pobierać ani aktualizować oprogramowania. Platforma jest prosta w obsłudze, a jednocześnie maksymalizuje Twoje szanse na zyski.

5. Narzędzia handlowe

TradoCenter zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych. Jednym z podstawowych narzędzi każdego inwestora są wykresy. Niezastąpiona pomoc i źródło informacji pokazuje zmiany cen walut, towarów, akcji i innych aktywów. Na bieżąco uzyskujesz wszystkie potrzebne dane, bez dodatkowych opłat.

- Wykresy

Większość użytkowników platformy preferuje wykresy liniowe, które obrazują ogólny ruch cen na rynku. To jedna z najlepszych opcji dla początkujących traderów, ponieważ pomaga w rozpoznawaniu wzorców technicznych.

TradoCenter oferuje również wykresy słupkowe, które pokazują najniższe i najwyższe poziomy cen w danym przedziale czasu. W tym przypadku możemy wyróżnić dwa typy wykresów - bycze (rosnące) oraz niedźwiedzie (spadające).

Kolejna popularna opcja to wykresy świecowe złożone z pojedynczych świec, które pozwalają zrozumieć ceny akcji. Cztery wskaźniki pokazują poziom otwarcia, zamknięcia, a także szczyty oraz dołki cen.

- Kalendarz ekonomiczny

TradoCenter nie pozwala, aby inwestorzy pozostawali w tyle. Kalendarz ekonomiczny to cenne źródło informacji. Jako jedna z pierwszych osób dowiesz się o ważnych ogłoszeniach i nowościach. TradoCenter dzieli wydarzenia ze względu na wysoki, średni i niski priorytet. Przydatne funkcje pozwalają lepiej zarządzać ryzykiem, planować strategię i maksymalizować potencjalny zysk.

- Wyceny na żywo

Broker udostępnia swoim klientom tabele z kursami na żywo. Na bieżąco dowiadujesz się kiedy cena aktywów rośnie lub spada. Kursy są aktualizowane co kilka sekund, dzięki czemu nic nie przegapisz. Broker zadbał o połączenia z różnymi globalnymi bankami, co pozwala inwestorom korzystać z najlepszych kursów.

- Autochartist

TradoCenter udostępnia rozbudowane narzędzie, które oszczędza czas i wspomaga handel. Ogrom informacji finansowych oraz dokładne analizy pozwalają uzyskać przewagę w handlu i ulepszyć strategię.

Inteligentne narzędzie pomaga w ustaleniu odpowiednich poziomów wyjść oraz rozpoznaniu okresów dużej zmienności. Dowiesz się o ważnych zmianach na rynkach i aktualizacjach. Autochartist pomaga zobaczyć ogólny obraz rynków oraz udoskonalić swoją strategię.

Oprócz codziennych raportów możesz liczyć na automatyczną analizę techniczną oraz analizę zmienności, która identyfikuje okresy, w których cena zmienia się najszybciej. Filtry prawdopodobieństwa pomagają odszukać ważne wydarzenia rynkowe i porównać je ze wzorcami oraz danymi z przeszłości. Wspólnie z Autochartist możesz rozwinąć skrzydła jako inwestor.

Jeśli jesteś klientem TradoCenter uzyskujesz również dostęp do trendów w oparciu o działania i transakcje innych traderów. Pamiętaj, że treści i wnioski to komunikaty, które nie podlegają weryfikacji brokera. Samodzielnie zdecyduj, jak wykorzystać je w swojej strategii. Radzimy samodzielną analizę danych z kilku niezależnych źródeł.

6. Wpłaty i wypłaty

Dostawca zapewnia maksymalną przejrzystość, jeśli chodzi o warunki wpłat oraz wypłat. Broker oferuje tradycyjne i natychmiastowe metody płatności (m.in. MasterCard, VISA, Skrill, Rapid Transfer i Klarna). Depozyt inwestora trafia na dedykowane, bezpieczne konto w krótkim czasie. Podczas naszej analizy nie natrafiliśmy na żadne problemy i mogliśmy od razu rozpocząć handel.

Aby wypłacić środki, zaloguj się na konto i wybierz odpowiednią opcję. Pamiętaj, że środki wracają tą samą drogą, co depozyt. Jeśli wcześniej zasiliłeś konto kartą kredytową, wypełnij odpowiednią deklarację i wyślij ją mailowo na adres customer.service@tradocenter.com. Warto pamiętać również o następujących kwestiach:

Dział Administracji przetwarza zlecenia wypłaty już pierwszego dnia roboczego. Jeśli masz otwarte pozycje, wypłacone środki mogą różnić się od kwoty podanej w zleceniu. Jeśli broker odrzucił Twoje zlecenie, sprawdź środki dostępne na koncie. W każdym momencie możesz ponowić zlecenie wypłaty. Broker nie pobiera za to dodatkowych opłat. Niepełna dokumentacja oraz indywidualne procedury bankowe mogą przełożyć się na wydłużony czas wypłaty środków.

7. Bezpieczeństwo

TradoCenter to bezpieczny dostawca, który przestrzega przepisów prawa i dobrych praktyk biznesowych. Dostawca podlega regulacjom ze strony CySEC oraz działa zgodnie z europejską dyrektywą MiFID II. Broker współtworzy bezpieczne, zharmonizowane środowisko, dba o uczciwą konkurencję i przejrzystość finansową.

Dostawca świadczy wysokiej jakości usługi na terenie państw UE, Szwajcarii, Ukrainy oraz RPA. Spółkę nadzorują właściwe organy w poszczególnych krajach (m.in. KNF, CNMV, CONSOB, BaFin, FIN-FSA, FI). Broker zapewnia jasne informacje dla inwestorów na temat kapitału oraz ryzyka związanego z działalnością firmy.

TradoCenter należy do Funduszu Odszkodowawczego Inwestorów. Klienci detaliczni są zabezpieczeni na wypadek niewypłacalności dostawcy. Fundusze inwestorów powinny być dostępne do wypłaty na każde życzenie. W przeciwnym wypadku klient może ubiegać się o odszkodowanie.

8. Wsparcie klienta

Broker oferuje wielojęzyczne wsparcie w trybie 24/7. Potrzebujesz ekspertyzy handlowej? TradoCenter szybko odpowiada na pytania i rozwiewa wątpliwości swoich klientów. Na stronie brokera znajdziesz dedykowany formularz, numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych działów. Możesz również skontaktować się z dostawcą za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Podczas naszych testów kilka razy rozmawialiśmy z przedstawicielami TradoCenter. Za każdym razem otrzymaliśmy profesjonalną, wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania.